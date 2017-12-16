Литвиненко и Сорокин вернулись в Чехию, и ЭРА-ПАК обыграл Гамаспол

В пятницу вечером в чемпионате Чехии по футзалу прошли матчи 13-го тура, и хрудимский «ЭРА-ПАК», одержав очередную победу, сохранил свои лидирующие позиции в турнирной таблице.

Неделю назад подопечные Фелипе Конде уверенно разобрались с аутсайдером лиги, командой «Оцель» (Тршинец) – 5:0, но в этой игре ни Дмитрий Литвиненко, ни Александр Сорокин участия не принимали. На текущей неделе оба наши футболиста вернулись в Чехию, и заняли свои привычные места на площадке – Литвиненко на последнем рубеже, а Сорокин во второй четверке.

Соперник «ЭРА-ПАКа» также в числе аутсайдеров – всего с одной победой «Гамаспол» занимал предпоследнее место. Тем не менее, в первом тайме хозяева паркета достойно выглядели против чемпиона Чехии. Почти полтайма голкипер «Гамаспола» Тилл удерживал свои ворота сухими, но на 9-й минуте лидеру атаку «ЭРА-ПАКа» бразильцу Максу их удалось распечатать. Через пару минут Павел Дрозд увеличил преимущество гостей, но вскоре и Якуб Резничек вынудил капитулировать Дмитрия Литвиненко. Итог первом тайму подвел Макс, когда гости сумели реализовать большинство после удаления Давида Марцинова.

После перерыва «ЭРА-ПАК» выстрелил дуплетом Фелипе и вновь Макса, и исход матча уже не вызывал сомнений. До финальной сирены соперники еще по два раза огорчили друг друга, причем свой последний мяч на 40-й минуте «ЭРА-ПАК» забил, играя с пятым полевым игроком.

Поскольку ближайший преследователь «ЭРА-ПАКа» пражская «Спарта» свой матч этого тура проведет позднее, то дистанция между ними выросла до 6 очков. В самое ближайшее время, а, точнее, 19 декабря в чешском футзале будет очень интересное событие. Это финал Кубка Чехии, в котором сыграют две сильнейшие команды страны – «ЭРА-ПАК» против «Спарты».

Чемпионат Чехии. Матч 13 тура

«Гамаспол» (Есеник) – «ЭРА-ПАК» (Хрудим) – 3:7 (1:3)

Резничек, 13,25, Ваврач, 37 – Макс, 9,16,23, П. Дрозд, 11, Фелипе, 21, Словачек, 35, Фелипе, 40



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Резничек, 13,25, Ваврач, 37 – Макс, 9,16,23, П. Дрозд, 11, Фелипе, 21, Словачек, 35, Фелипе, 40

* - Сварог оштрафован на 3 очка.



Анатолий ПОДВОЙСКИЙ