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Убойная жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины: 4 пары команд Экстра-лиги

Жеребьевка футзального Кубка принесла неожиданные, но очень интригующие результаты

  • 14.12.2017 13:20
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Убойная жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины: 4 пары команд Экстра-лиги
14 декабря в Доме футбола в присутствии представителей клубов состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футзалу. Именно с этой стадии в борьбу за почетный трофей вступают команды Экстра-лиги, а остальные 7 участников составляют команды низших лиг и аматорские коллективы, которым для попадания в число 16-ти соискателей Кубка Украины пришлось преодолеть несколько предварительных раундов.









В сезоне-17/18 Кубок Украины стартовал 8 октября с квалификационного матча между киевскими командами «Альтернатива» и «Анреал-ATRIX». После этого в течение двух месяцев по сложной схеме прошли матчи предварительного раунда, определившие 7 команд, которые дополнили сетку 1/8 финала.
 
Таким образом, в жеребьевке участвовали такие команды:
 
«Продэксим» (Херсон)
«Энергия» (Львов)
«ХИТ» (Киев)
«Титан» (Покровское)
«Сокил» (Хмельницкий)
«Ураган» (Ивано-Франковск)
«Кардинал-Ровно» (Ровно)
«ИнБев/НПУ» (Житомир/Киев)
«Эпицентр К Авангард» (Одесса)
«SKIDKA» (Ирпень)
«Viva Cup» (Харьков)
«АРПИ Запорожье» (Запорожье)
«Катеринославхлеб» (Днепр)
«Альтернатива» (Киев)
«RED» (Киев)
«MANZANA-2» (Киев).
 
Как известно, в нынешнем сезоне в Регламент проведения Кубка Украины были внесены изменения, и уже со стадии 1/8 финала соперники проведут по два матча: дома и на выезде. Как и в предыдущие годы, процедура жеребьевки была «слепой», и она сформировала такие пары соперников:
 
«ХИТ» (Киев) – «Продэксим» (Херсон)
«Ураган» (Ивано-Франковск) – «Титан» (Покровское)
«Катеринославхлеб» (Днепр) – «Альтернатива» (Киев)
«Кардинал-Ровно» (Ровно) – «Эпицентр К Авангард» (Одесса)
«ИнБев/НПУ» (Житомир/Киев) – «Viva Cup» (Харьков)
«MANZANA-2» (Киев) – «АРПИ Запорожье» (Запорожье)
«Сокил» (Хмельницкий) – «Энергия» (Львов)
«SKIDKA» (Ирпень) – «RED» (Киев)
 
Первые матчи пройдут на площадках команд, указанных в парах первыми. Базовая дата проведения первых матчей – 10 января 2018 года, ответных – 17 января 2018 года.















Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

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