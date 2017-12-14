Убойная жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины: 4 пары команд Экстра-лиги





















В сезоне-17/18 Кубок Украины стартовал 8 октября с квалификационного матча между киевскими командами «Альтернатива» и «Анреал-ATRIX». После этого в течение двух месяцев по сложной схеме прошли матчи предварительного раунда, определившие 7 команд, которые дополнили сетку 1/8 финала. 14 декабря в Доме футбола в присутствии представителей клубов состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футзалу. Именно с этой стадии в борьбу за почетный трофей вступают команды Экстра-лиги, а остальные 7 участников составляют команды низших лиг и аматорские коллективы, которым для попадания в число 16-ти соискателей Кубка Украины пришлось преодолеть несколько предварительных раундов.В сезоне-17/18 Кубок Украины стартовал 8 октября с квалификационного матча между киевскими командами «Альтернатива» и «Анреал-ATRIX». После этого в течение двух месяцев по сложной схеме прошли матчи предварительного раунда, определившие 7 команд, которые дополнили сетку 1/8 финала.

Таким образом, в жеребьевке участвовали такие команды:

«Продэксим» (Херсон)

«Энергия» (Львов)

«ХИТ» (Киев)

«Титан» (Покровское)

«Сокил» (Хмельницкий)

«Ураган» (Ивано-Франковск)

«Кардинал-Ровно» (Ровно)

«ИнБев/НПУ» (Житомир/Киев)

«Эпицентр К Авангард» (Одесса)

«SKIDKA» (Ирпень)

«Viva Cup» (Харьков)

«АРПИ Запорожье» (Запорожье)

«Катеринославхлеб» (Днепр)

«Альтернатива» (Киев)

«RED» (Киев)

«MANZANA-2» (Киев).

Как известно, в нынешнем сезоне в Регламент проведения Кубка Украины были внесены изменения, и уже со стадии 1/8 финала соперники проведут по два матча: дома и на выезде. Как и в предыдущие годы, процедура жеребьевки была «слепой», и она сформировала такие пары соперников:

«ХИТ» (Киев) – «Продэксим» (Херсон)

«Ураган» (Ивано-Франковск) – «Титан» (Покровское)

«Катеринославхлеб» (Днепр) – «Альтернатива» (Киев)

«Кардинал-Ровно» (Ровно) – «Эпицентр К Авангард» (Одесса)

«ИнБев/НПУ» (Житомир/Киев) – «Viva Cup» (Харьков)

«MANZANA-2» (Киев) – «АРПИ Запорожье» (Запорожье)

«Сокил» (Хмельницкий) – «Энергия» (Львов)

«SKIDKA» (Ирпень) – «RED» (Киев)