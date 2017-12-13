УЕФА изменил цвет площадки на финальной части футзального Евро

Начиная с ЧЕ-2010 года в Венгрии, матчи лучших футзальных сборных Старого света проводились на площадках черного цвета. Сделано это было в интересах телевидения, однако смотрибельность футзала на таком покрытии вызывала нарекания и у специалистов, и телезрителей. Как найти оптимальную картинку, решение этого вопроса подсказал выход на телеканал «Евроспорт 2», точнее, на его испанскую версию трансляций чемпионата Испании по футзалу. Под трансляции руководство Национальной лиги футзала использовало покрытие голубого цвета, и даже специализированная футзальная программа на испанском телевидении носит название «Pista Azul», что значит «голубая дорожка».

Поскольку голубой цвет очень органично смотрелся на экранах телевизоров, то УЕФА решил на этом цвете площадки во время финальной части чемпионатов Европы и остановиться.

Покрытие, на котором будет проходить чемпионат Европы, уже стелилось в спорткомплексе «Stožice Arena» в Любляне – сборные Словении и Португалии именно на нем отыграли 6 декабря свой второй товарищеский матч, который завершился победой будущего соперника сборной Украины 6:4.

Как готовилось голубое покрытие к товарищеском матчу Словения – Португалия, в видеоролике







Анатолий ПОДВОЙСКИЙ