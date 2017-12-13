УЕФА назвал арбитров на чемпионат Европы-2018 по футзалу

Стали известны арбитры, которые будут работать на финальной части чемпионата Европы по футзалу, которая 30 января-10 февраля 2018 года пройдет в столице Словении Любляне.

В этот список включены следующие арбитры:



Саша Томич (Хорватия)

Ондржей Черны (Чехия)

Марк Биркетт (Англия)

Хуан Кордеро Галлардо (Испания)

Алехандро Мартинес Флорес (Испания)

Тимо Онатсу (Финляндия)

Седрик Пелиссье (Франция)

Балаж Фаркаш (Венгрия)

Габор Ковач (Венгрия)

Анжело Галанте (Италия)

Алессандро Мальфер (Италия)

Эдуарду Фернандес Коэльо (Португалия)

Богдан Сореску (Румыния)

Владимир Кадыков (Россия)

Адмир Захович (Словения)

Камил Четин (Турция).

В число двух запасных арбитров вошли Василиос Христодулис (Греция) и Йосип Бартон (Македония).

Отметим, что арбитр ФИФА Олег Иванов из Днепра, который ранее неизменно привлекался для обслуживания матчей чемпионата Европы, завершил международную карьеру.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ