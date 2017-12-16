Продэксим – ХИТ. Анонс

В субботу днем в футзальной Экстра-лиге горячая пора – в программе регулярного чемпионата матчи 13-го тура, и его центральная игра состоится в Херсоне, где «Продэксим» будет принимать «ХИТ». На текущий момент это четвертая и третья команды турнирной таблицы – матч соседей, со всеми вытекающими дополнительными обстоятельствами.

Второй тур подряд команде Игоря Москвичева предстоит подобный поединок – напомним, что в предыдущем туре херсонцы играли со своим ближайшим соседом, правда, снизу, и во Львове их ждало дежавю из еврокубкового матча элитного раунда против «Рабы ЭТО». Чемпионы Украины вели по ходу матча 2:0, но в самой концовке, уже при счете 2:1, отдали сопернику победу, которая почти была уже в руках, пропустив два мяча. В футзале в целом такие матчи далеко не редкость, но когда они дважды случаются с одной командой в течение короткого времени – это уже тенденция. А еще сигнал главному тренеру, что, во-первых, что-то в тактике противодействия сопернику в игре «4 против пяти» не доработано. А, во-вторых, есть проблема с психологией. Ведь в первом тайме матча против «Энергии» херсонцы выдали действительно качественный футзал, но очень быстро пропущенный мяч сразу после перерыва неожиданным образом подействовал на футболистов. Командная игра разладилась, появилась суета в работе с мячом, а ведь такие вещи соперник всегда очень тонко чувствует на площадке. Чем «энергетики» и воспользовались.

Как итог, поражение во Львове продлило череду не самых лучших матчей «Продэксима». В пяти последних играх херсонцы одержали лишь одну победу, да и ту, если вспомнить её детали, вырвали у «ИнБев/НПУ» благодаря камбеку на последних минутах.

Несмотря на то, что «ХИТ» в числе двух команд в Экстра-лиге, которые еще не знают горечи поражений, говорить, что у главного тренера киевлян Олега Лукьяненко безоблачная жизнь, не приходится. Такие матчи, как был у «ХИТа» в Ровно, здоровья тренерам не добавляют – впервые в сезоне команда пропустила 5 мячей, и это было еще далеко не всё, что могло влететь в ворота, которые защищали сначала Влад Лысенко, а затем Максим Максименко. Еще бы одним мячом больше, и это для «ХИТа» был бы рекорд по пропущенным мячам за время выступления команды в Экстра-лиге. В эту же тему еще статистика – в прошлом сезоне «ХИТ» за весь регулярный чемпионат из 18-ти матчей пропустил 23 мяча, а в этом всего после 10-ти сыгранных матчей – уже 22. Да, в Ровно у голкиперов был не лучший день, но матчи как выигрывает, так и проигрывает вся команда.

Раз уж зашла речь о статистике, то можно обратиться к ней в плане взаимоотношения соперников, и здесь явное преимущество у «ХИТа». В прошлом сезоне команды из Херсона и Киева играли между собой 4 раза – по два в чемпионате и кубке. Столичные футболисты были сильнее в трех играх, и лишь в одной была зафиксирована ничья – 0:0. Напомним, что нынешний сезон начался с матча за Суперкубок Украины, и в нем был сильнее «ХИТ» 3:1. И, наконец, в начале октября в первом круге «ХИТ» и «Продэксим» выдали классный матч, в котором выиграть мог каждый, но была зафиксирована ничья 2:2. Так что, за полтора года в Херсоне уже должен был вырасти большой зуб на подопечных Олега Лукьяненко.

Когда обе команды были уже полностью сосредоточены на субботнем матче, кубковый жребий 1/8 финала выкинул неожиданный фортель – «ХИТ» и «Продэксим» на этой стадии, как и год назад, снова играют друг против друга. Почти как в известной когда-то песне – «нам не жить друг без друга». Футболистам, может быть, этот факт был не в радость, но кто точно выиграл, так это болельщики – в течение месяца две наши топ-команды трижды сыграют между собой, и в каждом из этих матчей футболистам придется показывать на площадке свой максимум. А как иначе, ведь в чемпионате на кону очки, а в кубковых матчах – шанс убрать сильного конкурента со своего пути к почетному трофею уже на ранней стадии.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ