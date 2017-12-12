Сборная Украины. Год 2017: от Испании до Италии и с путевкой на Евро

Матчами со сборной Италии национальная сборная Украины по футзалу завершила календарный 2017 год. Главной задачей в нём для команды Александра Косенко было квалифицироваться в финальную часть чемпионата Европы, которая 30 января-10 февраля 2018 года пройдет в столице Словении Любляне.



Решить её можно было двумя путями – либо выиграть отборочную группу, либо через матчи плей-офф, но руководство Ассоциации футзала Украины сразу же ориентировало и тренерский штаб, и футболистов на то, что завоевывать путевку на Евро-2018 необходимо, не откладывая в долгий ящик и не создавая ненужную нервотрепку плей-оффовских стыков. Для этого нужно было обязательно выигрывать свою отборочную группу основного раунда квалификации, и под эту задачу, собственно, Ассоциация футзала Украины при поддержке Федерации футбола Украины подала заявку на проведение отборочных матчей в нашей стране. Всё для сборной Украины в Киеве сложилось, и, одержав три победы, наша футзальная дружина квалифицировалась на Евро, подарив всем, кто наблюдал за отборочными матчами непосредственно во Дворце спорта и по телевидению, фееричный праздник.



Этим материалом хотелось подытожить уходящий год для сборной Украины, а поскольку нужно смотреть в будущее, то и проанализировать, какие же тенденции сейчас в жизни нашей футзальной дружины в свете последних товарищеских матчей.



Прежде всего, давайте всё же вспомним все матчи сборной Украины в 2017 году статистически:



1. ТМ. Украина – Испания – 1:1 (1:1)

Николай Белоцерковец, 11 – Хоселито Фернандес, 13



Украина: Евгений Иваняк – Николай Белоцерковец, Сергей Журба, Дмитрий Бондарь, Дмитрий Сорокин – Михаил Грицына, Николай Грицына, Петр Шотурма, Владимир Разуванов – Александр Педяш, Виталий Дзюба, Игорь Корсун, Михаил Волянюк

Испания: Хуанхо (Фабио, 21) – Рафа Усин, Карлос Ортис, Адольфо, Давид Гарсия – Айкардо, Алекс, Бебе, Марк Толра, Пола, Хоселито Масиас, Хоселито Фернандес.







2. ТМ. Украина – Испания – 2:4 (1:0)

: Сергей Журба, 9, Игорь Корсун, 34 – Рафа Усин, 37, 39, Айкардо, 40, 40



Украина: Кирилл Ципун – Николай Белоцерковец, Сергей Журба, Дмитрий Бондарь, Виталий Дзюба – Игорь Корсун, Николай Грицына, Петр Шотурма, Владимир Разуванов – Александр Педяш, Дмитрий Сорокин, Михаил Грицына, Михаил Волянюк

Испания: Карлос Баррон (Хуанхо, 21) – Рафа Усин, Карлос Ортис, Марк Толра, Адольфо – Алекс, Бебе, Хоселито Фернандес, Пола – Айкардо, Хоселито Масиас, Давид Гарсия.



3. Отборочный матч ЧЕ-2018. Украина – Бельгия – 1:0 (1:0)

Сергей Коваль, 15.



Украина: Евгений Иваняк – Николай Белоцерковец, Сергей Коваль, Сергей Чепорнюк, Сергей Журба – Николай Грицына, Петр Шотурма, Александр Педяш, Богдан Новак, Владимир Разуванов, Игорь Корсун, Михаил Грицына, Михаил Зварич

Бельгия: Билал Земмури – Мохамед Даби Реда, Джавад Яшу, Карим Шайбай, Азиз Хиту – Ибрахим Андан, Иллиас Каддури, Марвин Гисланди, Омар Раху, Садек Эль Уамари, Халид Муссауи, Хамза Зааф, Яссин Кули.







4. Отборочный матч ЧЕ-2018. Украина – Черногория – 4:2 (2:2)

Богдан Новак, 4, Александр Педяш, 5, Петр Шотурма, 29, Сергей Журба, 35 – Боян Байович, 3, 8.



Украина: Кирилл Ципун – Николай Белоцерковец, Сергей Журба, Сергей Коваль, Сергей Чепорнюк – Александр Педяш, Богдан Новак, Владимир Разуванов, Игорь Корсун, Михаил Грицына, Михаил Зварич, Николай Грицына, Петр Шотурма

Черногория: Драголюб Деспотович – Саша Гойкович, Боян Байович, Милован Драшкович, Марко Байчетич – Александар Обрадович, Дарко Чаласан, Деян Миличич, Марко Мишович, Митар Кандич, Огнен Сушич, Элдин Чорович, Александар Бойович.







5. Отборочный матч ЧЕ-2018. Хорватия – Украина – 1:2 (1:1)

Франко Еловчич, 12 – Николай Белоцерковец, 14, Владимир Разуванов, 37.



Хорватия: Иво Юкич – Йосип Сутонь, Тихомир Новак, Дарио Маринович, Франко Еловчич – Ведран Матошевич, Давор Канюх, Кристиан Постружин, Кристиян Грбеша, Матей Хорват, Саша Бабич, Тони Елавич, Яков Грцич

Украина: Евгений Иваняк – Николай Белоцерковец, Николай Грицына, Петр Шотурма, Сергей Журба – Владимир Разуванов, Игорь Корсун, Михаил Грицына, Михаил Зварич, Сергей Коваль, Сергей Чепорнюк, Александр Педяш, Богдан Новак.







6. ТМ. Украина – Италия – 3:2 (3:1)

Владимир Разуванов, 1, Тарас Королишин, 6, Сергей Журба, 18 – Анджело Скинина, 16, Марко Эрколесси, 24



Украина: Евгений Иваняк – Владимир Разуванов, Николай Грицына, Сергей Журба, Тарас Королишин – Александр Педяш, Андрей Лысенко, Андрей Хамдамов, Руслан Шеремета, Игорь Корсун, Михаил Грицына, Михаил Зварич, Николай Белоцерковец



Италия: Стефано Маммарелла – Марко Эрколесси, Массимо Де Лука, Габриэль Лима, Фабрисио Кальдеролли – Алекс Мерлим, Анджело Скинина, Джакомо Аццони, Джулиано Фортини, Джулио Де Оливейра, Николо Барон, Паоло Чесарони, Серджио Романо.





7. ТМ. Украина – Италия – 1:2 (1:2)

Николай Белоцерковец, 7 – Джулио Де Оливейра, 13, Фабрисио Кальдеролли, 15.



Украина: Дмитрий Литвиненко – Михаил Зварич, Сергей Журба, Игорь Корсун, Николай Белоцерковец – Александр Педяш, Андрей Лысенко, Андрей Хамдамов, Владимир Разуванов, Михаил Грицына, Николай Грицына, Руслан Шеремета, Тарас Королишин

Италия: Франческо Молитьерно – Фабрисио Кальдеролли, Габриэль Лима, Массимо Де Лука, Николо Барон – Алекс Мерлим, Анджело Скинина, Джакомо Аццони, Джулиано Фортини, Джулио Де Оливейра, Марко Эрколесси, Паоло Чесарони, Серджио Романо.







Итак, сборная Украины в уходящем году провела 7 матчей, в которых добилась четырех побед, один раз сыграла вничью, и дважды проиграла. Забили в этих играх украинцы 14 мячей, а пропустили 12. Во всех семи матчах сборная Украины забивала хотя бы 1 мяч, при максимальной результативности 4 забитых мяча. В то же время, в одном из семи матчей ворота украинцев так и остались в неприкосновенности, однако в одной игре в наши ворота влетели сразу 4 мяча. Средняя результативность – это как средняя температура по больнице, но, тем не менее. Если 1,71 пропущенных мяча – это еще более менее приемлемый показатель, то в среднем 2 забитых мяча это, конечно же, маловато, и очень хотелось бы, чтобы этот показатель у нашей команды был выше.



Уже отмечалось, что 2017 год был уникальным для сборной Украины. Все 7 матчей, которые она провела за год, были сыграны в нашей стране – 5 матчей в киевском Дворце спорта, и 2 в харьковском Дворце спорта «Локомотив». Вряд ли в обозримом будущем звезды сойдутся так, что украинский болельщик увидит все матчи сборной вживую, но, наверное, когда-то такое должно было случиться.



Кстати еще о семи матчах – много это или мало? Всё познается в сравнении, поэтому, давайте посмотрим, сколько же игр провели остальные 4 сборные, которые наряду со сборной Украины входят в пятерку лучших команд континента.



Сборная Испании в 2017 году сыграла 10 матчей: 3 в своей стране и 7 за её пределами. Сборная России провела 11 игр, из них только две в России, а 9 в гостях. Наш будущий соперник на Евро-2018 сборная Португалии 9 раз выходила на площадку в 2017 году, и только 2 матча были для неё домашними, все остальные – выездные. И, наконец, сборная Италии за год сыграла 11 матчей, и у неё только две игры были в родной Италии.



Как видим, по числу домашних матчей сборная Украины всех превзошла, но не будем забывать, что только она отборочные матчи чемпионата Европы проводила на своей площадке. Что же до общего числа матчей, то в сравнении с ведущими командами Европы получается, что где-то все-таки товарищеских матчей сборная Украины недобрала – от двух до четырех, и Александр Косенко наверняка бы не отказался, чтобы эти матчи состоялись.



Когда именно недобрали? Одно международное окно УЕФА было уже после отборочных матчей чемпионата Европы, но в него практически никто не играл – всем было не до сборной, а была горячая пора плей-офф. А вот в первой половине сезона, в районе 25-26 сентября в Европы было окошечко для товарищеских матчей, которое сборной Украины не было использовано. Сразу скажем, не по причине отсутствия предложений и вариантов – дефицита желающих сыграть со сборной Украины нет. Но, во-первых, было учтено пожелание клубов в самом начале сезона, когда команды только вкатываются в него, не делать паузу в чемпионате. И есть во-вторых, которое только в этом сезоне очень остро встало перед тренерским штабом сборной Украины – это отъезд большой группы кандидатов в сборную Украины в зарубежные клубы. При большом желании в официальное окно в сентябре любого можно было «выдернуть» в сборную, но тут нужно было учитывать и саму ситуацию для ребят. Они только пришли в новые команды, им нужно было сыгрываться с новыми партнерами, да и порой отвоевывать своё право выходить на площадку в здоровом соперничестве с аборигенами. Суммарно это и привело к решению одно окно УЕФА пропустить, но в декабре уже нужно было играть обязательно.



В развитие темы легионеров в сборной Украины – это действительно проблема. К недавним товарищеским матчам со сборной Италии Александром Косенко привлекались 7 футболистов, не играющих в чемпионате Украины. Это половина команды, и такого ранее в истории сборной Украины никогда не было. Опять же, сравним ситуацию с ведущими европейским сборными. Сборная Испании сейчас полностью испанская, тут ни добавить, ни убавить. В сборную России из-за границы приезжают сейчас только Робиньо из Португалии и Эдер Лима из Бразилии – их значимость очень велика, чтобы от них можно было отказаться, особенно это касается последнего. В сборной Португалии «не местный» только один – это Рикардиньо, а без него, как вы понимаете, это будет уже другая сборная Португалии. В сборной Италии, которую мы видели в Харькове, только Алекс Мерлим не играет в Италии. Он сейчас в «Спортинге», где также есть очень сильно играющий Родольфо Фортино, который, возможно, и будет в том варианте сборной, которая поедет в Словению.



Сложности для Александра Косенко очевидны, и для него очень кстати было то, что в элитном раунде Кубка УЕФА в одной группе оказались «Продэксим» и минская «Столица». Главный тренер сборной Украины был на всех матчах в Дьёре, и это запишем как плюс для АФУ – можно было ограничиться тем, чтобы наставник сборной смотрел матчи по интернет-трансляции, но это совсем другой футзал. Приезд Александра Косенко в Венгрию, безусловно, был дополнительной мотивацией для наших ребят, играющих в составе чемпиона Беларуси. Ну, а тот факт, что братья Грицыны и Тарас Королишин были вызваны на матчи с Италией, и есть подтверждение тому, что ребята соответствуют требованиям, предъявляемым к игрокам сборной.



Тут самое время подойти к кадровой ситуации, которая была в нашей сборной в 2017 году. В семи матчах главный тренер сборной Александр Косенко задействовал 23 футболиста, и ребята заслуживают, чтобы перечислить их поименно:



1. Евгений Иваняк («Дина», Россия)

2. Николай Белоцерковец («Норильский никель», Россия)

3. Сергей Журба («ХИТ», Киев)

4. Дмитрий Бондарь («Актобе», Казахстан)

5. Дмитрий Сорокин («Экономац», Сербия)

6. Михаил Грицына («Столица», Беларусь)

7. Николай Грицына («Столица», Беларусь)

8. Петр Шотурма («Ураган», Ивано-Франковск)

9. Владимир Разуванов («Дина», Россия)

10. Александр Педяш («Сокил», Хмельницкий)

11. Виталий Дзюба («ИнБев/НПУ», Житомир/Киев)

12. Игорь Корсун («Ураган», Ивано-Франковск)

13. Михаил Волянюк («Кардинал-Ровно»)

14. Дмитрий Литвиненко («ЭРА-ПАК», Чехия)

15. Кирилл Ципун («Продэксим», Херсон)

16. Сергей Коваль («Лех Канцелярия», Польша)

17. Сергей Чепорнюк («ХИТ», Киев)

18. Михаил Зварич («Ураган», Ивано-Франковск)

19. Богдан Новак («Кардинал-Ровно»)

20. Тарас Королишин («Столица», Беларусь)

21. Андрей Лысенко («Сокил», Хмельницкий)

22. Андрей Хамдамов («Сокил», Хмельницкий)

23. Руслан Шеремета («Сокил», Хмельницкий)

14 забитых сборной Украины мячей распределились таким образом:



1. Николай Белоцерковец – 3

2. Сергей Журба – 3

3. Владимир Разуванов – 2

4. Игорь Корсун – 1

5. Сергей Коваль – 1

6. Богдан Новак – 1

7. Александр Педяш – 1

8. Петр Шотурма – 1

9. Тарас Королишин – 1



Недавние матчи с Италией показали, что на данный момент мы имеем обновленную команду, и именно такой она поедет на финальную часть чемпионата Европы. Речь здесь не о персоналиях, а именно о тенденции.



Дмитрий Бондарь, очень много сделавший для сборной Украины за последние 10 лет, решил сосредоточиться на клубной карьере. Тяжелая травма выбила надолго из строя Дмитрия Сорокина. Некоторые футболисты из «числа 23-х», которые помогли сборной Украины решить её главную задачу на сезон, на данный момент не форме. Это может быть и печально, но это для футбола – это реалии.



Но не только свято место пусто не бывает, но и места в сборной. Открывается шанс для других ребят, и вот уже в сборную стучится целая четверка из хмельницкого «Сокола». Александр Педяш получил свой шанс еще в январских матчах против Испании, куда увереннее себя лучший бомбардир Экстра-лиги чувствовал в отборочных матчах. А уже в декабре на площадку вышел вместе со своими партнерами по клубу Андреем Хамдамовым, Андреем Лысенко и Русланом Шереметом. Честно говоря, перед этим дебютом было тревожно за ребят. Одно дело играть в клубе, другое – не имея серьезного международного опыта против сборной, половина игроков которой знают, что такое быть чемпионами Европы. Но в итоге, дебют состоялся – ребята играли в тот футбол, за которые их и пригласили в сборную. Ошибки какие-то, конечно, были, но двигаться дальше можно.



Тем временем, не без проблем ситуация в клубах у наших легионеров. Меньше всего есть оснований переживать за украинское трио в составе «Столицы». Братья Грицыны и Королишин – в числе лидеров своей команды, много времени проводят на площадке, да и тренерский штаб чемпиона Беларуси в игровых построениях команды опирается на потенциал наших ребят. Никаких проблем с игровой практикой нет в чешском «ЭРА-ПАКе» у Дмитрия Литвиненко и у Владимира Разуванов в «Дине». По Литвиненко приятно лишний раз отметить мнение чешских коллег, которые называют его лучшим голкипером в чемпионате Чехии. Не могут не радовать игровые кондиции Владимира Разуванова, невооруженным глазом видно, насколько он по-футбольному «заматерел» в российской Суперлиге, и сейчас Владимир – как порой говорят, системообразующий игрок в сборной Украины, который, к тому же, может сыграть по игровой ситуации на разных позициях.



Отдельная ситуация с двумя нашими ребятами, которые также в заявках команд российской Суперлиги. Сознательно, не используем глагол «играют», потому что он не соответствует реалиям. Евгений Иваняк принял решение прервать свои выступления в «Дине», и уже больше месяца наш первый номер на вратарской позиции без серьезной игровой практики. Любой тренер вам скажет, что для вратаря главное – это играть, когда же теперь у Иваняка будет стабильная игровая практика, это вопрос, на который сейчас никто не даст ответ. Впрочем, Евгений обладает таким солидным опытом, плюс активно работает над поддержанием формы самостоятельно, плюс в сборной есть еще Литвиненко и Ципун, так что, сильно переживать за вратарскую позицию оснований нет.



Николай Белоцерковец, хотя и стал одним из двух лучших за год голеадоров сборной, но он далек от того Белоцерковца, который рвал всех соперников в отборочном цикле ЧЕ-2016. В своем нынешнем клубе «Норильском никеле» Белоцерковец не имеет той игровой практики, которой бы хотелось. Причины этого – внутренние клубные, но факт остается фактом. Когда у «Норильского никеля» по календарю спаренные матчи, Николай на один из матчей попадает в заявку, когда же в туре одиночный матч – как правило, нет. Наверняка, такая ситуация не устраивает ни самого футболиста, ни клуб, но в оставшихся до чемпионата Европы матчах вряд ли что-то перевернется. Сезон, конечно, длинный, он в чемпионате России сложный, и примеров, когда в нем до плей-офф «не доживают» в футбольном смысле те футболисты, которые тянули на себе регулярный чемпионат, предостаточно. Возможно, тогда и у Белоцерковца будет достаточно игровой практики. Но нас больше игровые кондиции кандидата в сборную интересуют на текущий момент, и, как и в ситуации с вратарями, любому футболисту главное – это играть, и еще раз играть.



После матчей со сборной Италии главный тренер нашей команды Александр Косенко отметил, что «больших изменений уже не будет, но некоторые изменения, возможно, и будут». Очень политкорректное заявление, которое можно трактовать, как адресованное тем, кто играл против Италии – чтобы ребята не расслаблялись. А можно, как и адресованное тем, кто уже вызывался в сборную в 2017 году – в чемпионате Экстра-лиги до большого перерыва еще 4 тура, так что, стабильно качественной игрой можно заставить Александра Косенко обратить на себя внимание. Он, кстати, только будет рад.

Таковы они были итоги 2017 года, которые в целом для сборной Украины были удачными. Успешным был отборочный турнир чемпионата Европы, финальную часть которого мы уже все с нетерпением и надежной ждем. Очень достойно сборная Украины выглядела и в товарищеских матчах против сборных Испании и Италии, команд, которые входят в шестерку лучших в мире, и в четверку сильнейших в Европе.



А чтобы на мажорной ноте завершить этот обзор, вашему вниманию видеообзор матча, который позволил всем его очевидцам, да и непосредственным участникам, пережить незабываемые эмоции. Еще раз спасибо ребятам за игру в матче против Хорватии, спасибо тренерскому штабу за то, что подготовили ребят к этому победному результату.







Год 2018-й для сборной Украины начнется товарищеским матчем против сборной Казахстана, ну, а почти сразу после него – групповой этап финальной части чемпионата Европы. 2 февраля у нашей команды матч против Румынии, через два дня – против Португалии. Задача-минимум – выйти в плей-офф, чтобы уже дальше бороться за место под солнцем. Это вполне реально – непререкаемых авторитетов по игре сейчас в Европе нет, они остались в прошлом. Успех в Словении придет, как это ни банально прозвучит, к тому, кто будет лучше готов, кто будет верить в свою звезду, кто для достижения победы на площадке оставит всего себя.







С Новым годом, сборная! Очень надеемся и верим, что с Новым счастливым годом!



Анатолий ПОДВОЙСКИЙ