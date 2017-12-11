Сборная Казахстана по футзалу сыграет против сборной Украины

Сборная Казахстана по футзалу в рамках подготовки к чемпионату Европы-2018 сыграет товарищеский матч против сборной Украины. Подопечные бразильского тренера Какау в конце января проведут в Киеве краткосрочный сбор, который завершится 27 января 2018 года спаррингом против команды Александра Косенко.



Напомним, что в рамках подготовки к чемпионату Европы-2016 сборная Казахстана провела сбор в Киеве и сыграла товарищеский матч. Та встреча завершилась боевой ничьей – 5:5, а на чемпионате Европы казахстанская команда в итоге выиграла бронзовые медали.



Свой первый матч на Евро-2018 сборная Казахстана сыграет 1 февраля 2018 года против сборной Польши.