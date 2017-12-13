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Copa de Espana: Картахена, обыграв Пальму Футзал, поборется за трофей

15 тур. По итогу первого круга чемпионата определились все участники «Финала восьми» Кубка Испании

  • 13.12.2017 14:22
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lnfs.es
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Итак, матчами 15-го тура чемпионата Испании по футзалу эпопея с определением участников «Финала восьми» Кубка Испании подошла к завершению. Все-таки приятно себя ощущать немного Вангой, особенно, когда сбывается. В предыдущем обзоре матчей 14-го тура Sport.ua из четырех претендентов на единственное вакантное место в кубковом турнире ставка была сделана на команду «Пластикос Ромеро Картахена», именно она и финишировала восьмой по итогу первого круга регулярного чемпионата.
 
Собственно, это ставка делалась не на пустом месте, а исходя из сил соперников квартета, претендующего на заветную путевку в «Финал восьми». Итак, по порядку.
 
«Леванте» в Валенсии принимал «Мовистар Интер», и хотя мотивация – большое дело, но подопечные Давида Мадрида сейчас явно не в тех кондициях, чтобы тягаться с командой из Мадрида, т.е., с «Мовистар Интером». Для хозяев очень удачно началась игра, когда на 3-й минуте после ошибки Даниэля Триподи, обыгравшись с Сесилио, открыл счет. Но ближе к середине тайма инициатива уже прочно была в руках гостей, и после дублей Солано и Полы «Мовистар Интер» ушел на перерыв, имея «плюс 3» в свою пользу. Такое отставание даже в мире отыграть, пожалуй, никому не под силу, что уж говорить про «Леванте». В итоге, во втором тайме подопечные Хесуса Веласко ограничились голом Гадейи, и после первого круга единолично возглавляют турнирную таблицу Примеры.
 
Еще один претендент, «Натурпельет Сеговия», играла в Мурсии. Если и питали гости какие-то иллюзии, то «Эль Посо Мурсия» их развеяла очень быстро. Катастрофа для сеговийцев началась с автогола Буитре, и хотя в первом тайме он исправил свою ошибку, но гости к этому моменту уступали подопечным Дуды по всем статьям. Завершилась игра самым крупным разгромом в первом круге чемпионата, а 12 забитых мурсийцами мячей стали повторением рекорда нынешнего сезона. В 13-м туре «Пластикос Ромеро Картахена» забила «Гран-Канария» те же 12 мячей, правда, пропустила при этом 4.
 
Тем временем, «Пластикос Ромеро Картахена»  в отчетном туре играла с крепкой, но не стабильной в этом сезоне «Пальмой Футзал». Для того чтобы быть в восьмерке, хозяевам паркета нужно было только побеждать, и они с очень хорошим настроем провели первые 20 минут. На исходе 2-й минуте Хесус после заброса с углового великолепным ударом влет вколотил мяч в девятку. По владению мячом островитяне имели преимущество, но едва ли не каждый выпад или стандарт несли угрозу воротам Карлоса Баррона.
 
На 10-й минуте маленький шедевр сотворил игрок «Картахены» Хуанпи. Подобрав мяч в середине площадки, он за счет дриблинга обыграл четверых (!) соперников, и всю эту красоту завершил ударом под перекладину! После перерыва «Пальма Футзал» заиграла более агрессивно, и вратарь хозяев Рауль только и делал, что выручал свою команду. Однако на 26-й минуте был бессилен – мурсиец Хосе Карлос ошибся на своей половине, чем гости и воспользовались. Даже гол Рахали после классного паса словака Драховски не снял напряжение на площадке. Ближе к концу матча «Пальма Футзал» перешла на пятого и один мяч отыграла, но ошибка при розыгрыше мяча позволила Хосе Карлосу установить окончательный счет, победный для «Пластикос Ромеро Картахена» – 4:2.
 
Он сам по себе еще ничего не гарантировал – нужно было, чтобы проиграла «Рибера Наварра». Однако после первых 20-ти минуте из Хаэна новости для «Картахены» были неприятные – после точных ударов Серхио и Яго Родригеса наваррцы были впереди 2:0. Всё перевернулось после перерыва. Лёд для «Хаэна» тронулся на 25-й минуте, когда аргентинец Алан Бранди оказался в штрафной в нужном месте и на добивании распечатал вратаря гостей Гуса. Этого было достаточно, чтобы наваррцы стали допускать много ошибок, и всего через две минуты «Хаэн» после мячей Чино и Буррито был впереди 3:2. А дуплет Бойиса и Маурисио в концовке игры поставил крест на шансах «Рибера Наварры» сыграть в «Финале восьми» Кубка Испании.
 
Из остальных матчей тура отметим победу «Осасуны Магна» над «О Парруло Ферроль». Ничего удивительного в том, что аутсайдер Примеры дома проиграл, нет, но любопытно, при каких обстоятельствах, а они таковы – во втором тайме у хозяев были удалены три (!) футболиста. И если первое большинство «Осасуна Магна» не реализовала, то два последующих позволили гостям сделать сначала счет 2:3, а потом и 2:4. Пятый мяч влетел уже в пустые ворота команды из Ферроля.
 
Старт второго круга регулярного чемпионата Примеры уже в пятницу, когда пройдут первые 5 матчей 16-го тура. А наиболее интересный матч этого тура будет сыгран в субботу – «Хаэн» на своей площадке принимает «Пальму Футзал».

12 декабря. 15 тур
 
«Эль Посо Мурсия» – «Натурпельет Сеговия» – 12:1 (5:1)
 Буитре (1, автогол), Маринович (6,15), Андресито (11,25,27,36), Пито (20), Фернандо (22), Мигелин (24,31), Альберто (34, автогол) – Буитре (14)



«Барселона Ласса» – «Гран-Канария» – 9:2 (5:2)
 Хоселито (6,13,14,38), Ривильос (18,19), Адольфо (23), Серхио Лосано (24), Диего (28) – Диего (10, автогол), Иван Гонфаус (12)



«Хаэн» – «Рибера Наварра» – 5:2 (0:2)
 Алан Бранди (25), Чино (26), Буррито (27), Бойис (38), Маурисио (39) – Серхио (10), Яго Родригес (15)



«Леванте» – «Мовистар Интер» – 1:5 (1:4)
 Триподи (3) – Солано (11,12), Пола (16,17), Гадейя (37)



«О Парруло Ферроль» – «Осасуна Магна» – 2:5 (2:2)
 Иньиго (1), Мигель (14) – Араса (12), Мартель (18), Рафа Усин (28), Дани Сальдисе (36), Биньо (39)



«Пенискола» – «Сантьяго Футзал» – 1:1 (1:1)
 Терри (14) – Уго Санчес (2)



«Пластикос Ромеро Картахена» – «Пальма Футзал» – 4:2 (2:0)
 Хесус (2), Хуанпи (10), Рахали (31), Хосе Карлос (38) – Давид Пасос (26), Майко (38)



«Риос Реноваблес Сарагоса» – «Катгаз Энергия» – 4:3 (2:2)
 Анас (12), Адри Ортего (15), Ричи Фелипе (38), Нано Модрего (40) – Хави Родригес (12), Шимбинья (12,37)



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

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