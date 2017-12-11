Видеофутзал: обзоры матчей 12 тура чемпионата Экстра-лиги

10-11 декабря состоялись четыре матча 12-го тура чемпионата Украины по футзалу. Предлагаем вашему вниманию обзоры всех матчей, подготовленные пресс-службой Ассоциации футзала Украины
«ИнБев/НПУ» (Житомир/Киев) – «Ураган» (Ивано-Франковск) – 3:3
«Сокил» (Хмельницкий) – «Титан» (Покровское) – 3:2
«Энергия» (Львов) – «Продэксим» (Херсон) – 3:2
«Кардинал-Ровно» (Ровно) – «ХИТ» (Киев) – 5:5
Источник — АФУ
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