Два разных тайма во Львове: Энергия вырывает победу над Продэксимом

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Чемпионат Украины. 12 тур
«Энергия» (Львов) – «Продэксим» (Херсон) – 3:2 (0:2)
«Энергия»: Владимир Кардаш – Степан Струк, Ярослав Пысько, Тарас Кузь, Андрей Федюк – Антон Лясковский, Василий Зинич, Виталий Радевич, Виталий Танский, Олег Гасюк, Олег Легендзевич, Тарас Абрамчук, Виталий Ковальчук
«Продэксим»: Юрий Савенко – Максим Бессалов, Рониньо, Фумаса, Богдан Свиридов – Алексей Фетько, Виталий Скорый, Вячеслав Чуднов, Дмитрий Бербенцев, Дмитрий Калуков, Евгений Ланко, Мадсон
Арбитры: Руслан Лутий (Киев), Максим Слободянюк (Винница)
Андрей Федюк, 21, 40, Тарас Кузь, 40 - Виталий Скорый, 4, Рониньо, 4.
Виталий Танский, 8. Ярослав Пысько, 22. Степан Струк, 33.
Удары (в створ): 26 (13) – 25 (12).
Источник — Sport.ua
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