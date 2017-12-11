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12-й тур
Энергия (Львов)
3:2
Продэксим (Херсон)
11.12.2017, FT

Два разных тайма во Львове: Энергия вырывает победу над Продэксимом

Команда Валерия Легчанова на последней минуте забила в ворота чемпиона Украины два мяча

  • 11.12.2017 13:55
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Евгений Кравс
© Евгений Кравс
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Чемпионат Украины. 12 тур
 
«Энергия» (Львов) – «Продэксим» (Херсон) – 3:2 (0:2)
 
«Энергия»: Владимир Кардаш – Степан Струк, Ярослав Пысько, Тарас Кузь, Андрей Федюк – Антон Лясковский, Василий Зинич, Виталий Радевич, Виталий Танский, Олег Гасюк, Олег Легендзевич, Тарас Абрамчук, Виталий Ковальчук
«Продэксим»: Юрий Савенко – Максим Бессалов, Рониньо, Фумаса, Богдан Свиридов – Алексей Фетько, Виталий Скорый, Вячеслав Чуднов, Дмитрий Бербенцев, Дмитрий Калуков, Евгений Ланко, Мадсон
 
Арбитры: Руслан Лутий (Киев), Максим Слободянюк (Винница)
 
 Андрей Федюк, 21, 40, Тарас Кузь, 40 - Виталий Скорый, 4, Рониньо, 4.
 Виталий Танский, 8. Ярослав Пысько, 22. Степан Струк, 33.
 
Удары (в створ): 26 (13) – 25 (12).
 
 
 

Источник — Sport.ua

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