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Проиграть, но все же подняться: Песаро парадоксально в Финале восьми

13 тур. В Серии А финиш первого круга назвал 8 счастливчиков, которые будут бороться за Кубок Италии

  • 10.12.2017 23:16
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sslaziocalcioa5.it
© sslaziocalcioa5.it
13-й тур регулярного чемпионата Италии подводил итог первому кругу, и, как и в Испании, это означало, что будут определены все участники «Финала восьми» Кубка Италии, который будет разыгран в середине марта следующего года. А чтобы всё было по-честному, согласно регламента все матчи тура 9 декабря стартовали в одно время.
 
Очень интересная диспозиция была в той зоне турнирной таблицы Серии А, где шла борьба за место в восьмерке. После 12-ти туров только 5 команд гарантировали себе право сыграть в кубковом турнире, а на оставшиеся 3 места претендовали четверо. Когда же завершились все матчи, развязка с определением состава участников «Финала восьми» оказалась парадоксальной. 
 
Когда претенденты на восьмерку в решающем туре достают из себя всё и бьют даже признанных фаворитов, это не может удивить. Мотивация – далеко не последний фактор в спортивных соревнованиях, и она, порой, позволяет творить настоящие чудеса. В Серии А в этом году получилось совершенно не так!
 
Главной сенсацией первого круга мог стать «пролёт» мимо «Финала восьми» вице-чемпиона Италии «Пескары». Команда Марио Патриарки занимала 7-е место, и выезд в Неаполь ей легкой жизни не обещал. Обе команды, кстати, недавно пережили смену главных тренеров, и если у «Лолло Каффе Наполи» с приходом португальского специалиста Тиаго Полидо вектор движения пошел вверх, то у «Пескары» с Патриаркой в обратном направлении. Чтобы избежать нервотрепки со своим попаданием в «Финал восьми», «Пескаре» нужно было обязательно побеждать, и в Неаполе нашла коса на камень. Итогом матча стала ничья, и подопечным Патриарки оставалось ждать новостей из других городов Италии.
 
И новости оказались очень благоприятными – все остальные претенденты на восьмерку проиграли! Казалось, в этой ситуации в самом проигрышном положении должен оказаться «Италсервис Песаро», который перед 13-м туром занимал «лишнее» 9-е место. Но тут в дело вмешались внешние силы, а, точнее, победный результат для «Футзал Чистернино», который на своей площадке обыграл «Милан Кальчио A5». Это привело к тому, что у трех команд – «Италсервис Песаро», «Реал Риети» и «Футзал Чистернино» – оказалось по 16 очков. Пришлось считать дополнительные показатели, которые вывели «Италсервис Песаро» в «Финал восьми», а вот «Реал Риети» из восьмерки выпал. Такой вот счастливый парадокс получился для команды из Песаро – она была девятой, проиграла, но в итоге стала восьмой!
 
Пока в середине турнирной таблицы шла запара с попаданием в восьмерку, на самом верху произошло расслоение лидеров. Из первого трио победы добился только «Аква&Сапоне», у которого феерил недавно игравший в Харькове за сборную Италии Габриэль Лима – на его счету покер. А вот «Каме Доссон», так лихо начавший сезон, стало лихорадить – в последних четырех турах лишь одна победа при двух поражениях. В отчетном туре в Доссоне гостил «Лупаренсе», и за счет победы 5:3 вплотную приблизился к трио лидеров.
 
Кстати, о хорошо знакомом нам «Лупаренсе», который недавно играл в одной группе элитного раунда Кубка УЕФА с херсонским «Продэксимом». На днях «лупи» усилились известным испанцем Тобе, который в мае был дисквалифицирован после скандального матча финальной серии плей-офф «Лупаренсе» – «Пескара». Любопытно, что свою полугодовую дисквалификацию Тобе отбыл… в Испании, играя в Примере за «Картахену». А, кроме того, «Лупаренсе» совершил обмен с «Реал Риети»: бразилец Бетао отправился в Риети, а ряды «волков» пополнил испанец Хесулито.
 
Второй круг регулярного чемпионата в Серии А стартует матчами 14-го тура, которые состоятся 15-17 декабря. Топовый матч этого тура будет сыгран в Монтесильвано, куда в гости к «Аква&Сапоне» приедет «Лолло Каффе Наполи С5».

9 декабря. 13 тур

«Аква&Сапоне» – «Аксед Груп Латина» – 9:4 (5:2)
 Лима (9,18,18,33), Кальдеролли (12,12), Лукаян (27,40), Мурило Феррейра (39) – Баттистони (6), Малуко (20,26), Паулиньо (21)



«Футзал Чистернино» – «Милан Кальчио A5» – 5:1 (3:0)
 Бруно (4,20), Хосико (11), Франклин (30), Леджеро (40) – Зибери (29)

«Каме Доссон» – «Лупаренсе» – 3:5 (2:3)
 Алемао (16,19), Скиокет (25) – Рафинья (2,39), Онорио (5), Джефферсон (19), Лара (27)



«Полиспортива Фелди Эболи» – «Реал Риети» – 7:5 (3:3)
 Форнари (4), Педотти (6,31), Арилло (10), Бико (21,34), Визонан (39) – Рафинья (12), Жоазиньо (17,26), Николоди (20,24)

«Имола Кастелло Футзал» – «Каос Реджо-Эмилия» – 2:2 (2:2)
 Кастана (7), Чех (12) – Кака (7,18)

«ТКЧ Лацио» – «Италсервис Песаро» – 5:2 (1:1)
 Жедсон (12), Лайон (22,38), Жоржиньо (23,39,39) – Бикиньо (19), Манфрой (32)

«Лолло Каффе Наполи С5» – «Пескара C5» – 2:2 (0:0)
 Лоло Суазо (23), Андре Феррейра (26) – Решья (30,33)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

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