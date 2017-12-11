Энергия – Продэксим. Анонс

Спустя две недели в свой рабочий режим вернулся чемпионат Украины по футзалу, и последний месяц уходящего года будет для команд Экстра-лиги очень напряженным – в календаре сразу 4 тура. В воскресенье состоялись первые два матча 12-го тура, в одном из которых между собой играли лидеры турнирной таблицы. После победы «Сокола» над «Титаном» подоляне обошли команду из Покровского, и вернулись на то первое место, которое они занимали на протяжении всего первого круга. Команда Дмитрия Камеко, у которой оборвалась серия из восьми матчей без поражений, переместилась на второе место, и ниже него не опустится, по крайней мере, до завершения следующего тура.

В понедельник будут сыграны еще два поединка, и матч во Львове между вице-чемпионом и чемпион Украины не может не вызывать интерес. А он подогревается еще и тем, что «Энергия» и «Продэксим» являются соседями по турнирной таблице. Львовяне пятые, херсонцы – четвертые, дистанция в три очка, а чтобы произошла рокировка, команде Валерия Легчанова нужно не просто выиграть, а либо 2:0, либо с разницей в 3 мяча. Тогда в силу вступит пункт регламента, касающийся того, что при равенстве очков у двух команд выше будет стоять тот, у кого преимущество в личных встречах.

У «Продэксима» перерыв оказался самым продолжительным в Экстра-лиге. В последний раз в рамках чемпионата команда Игоря Москвичева выходила на площадку 18 ноября, когда в Житомире совершила камбек в матче против «ИнБев/НПУ», за 5 последних минут перевернув счет с 0:2 на 3:2. Однако, как известно, после этой победы у херсонцев были три важных и, с точки зрения футбола, очень интересных матча против чемпионов Италии, Венгрии и Беларуси. Задача по выходу в «Финал четырех» решена не была, но, тем не менее, «Продэксим» достойно представил Украину на высоком уровне элитного раунда Кубка УЕФА. Херсонцы были равноправным участником процесса, когда же силы соперников приблизительно равны, на первый план выходит опыт, и в этом компоненте «продэксимовцы», будучи дебютантом еврокубка, уступали и «Лупаренсе», и «Рабе ЭТО».

Не секрет, что международные матчи такого накала своего рода наркотик, и ни один футболист, который себя попробовал в таких играх, не скажет, что у него нет желания окунуться в эту атмосферу еще и еще. А путь к этому только один – новая победа в чемпионате. И путь это очень нелегкий, тем более что в нашем чемпионате едва ли не восемь команд из девяти не скрывают свои честолюбивые амбиции, вплоть до завоевания золотых медалей.

В международное окно, которые было в начале декабря, и «Энергия», и «Продэксим» были вовлечены не очень активно. Впервые за несколько последних лет из стана «энергетиков» в сборную Украины не был вызван ни один футболист, но зато команда вынуждена была работать в течение недели в отсутствии своего главного тренера Валерия Легчанова, который ассистировал в национальной команде Александру Косенко. Такая ситуация для «Энергии» уже привычная, и львовяне уже освоились, как с ней справляться.

Что до «Продэксима», то эта пауза в чемпионате была, пожалуй, на руку наставнику херсонцев Игорю Москвичеву. Только два футболиста «Продэксима» выезжали в сборные – Кирилл Ципун украинскую сборную, а Рониньо в грузинскую. У остальных же футболистов была возможность переварить для себя перипетии эмоциональных матчей Кубка УЕФА, сделать выводы, подлечить мелкие повреждения, и полностью переключиться на внутренние дела. Причем самым серьезным образом. Если какие-то неудачные игры в чемпионате, которые были у херсонцев осенью, можно было «списать» на подготовку к Кубку УЕФА, то теперь больше говорить не о чем.

Соперники «продэксимовцев» в еврокубке конкретно показали проблемные места в игре нашего чемпиона, если команда собирается прогрессировать, нужно их обязательно закрывать, и не рассчитывать на то, что в Экстра-лиге, где уровень конкурентов все-таки чуть ниже, как-то обойдется. Наверняка, это понимает Игорь Москвичев, наверняка, команда будет над этим работать, к тому же, «Продэксим» должен взять с собой на будущие матчи те позитивные моменты, которые были у него в Европе. Ведь не только в победном матче против «Столицы», но и в проигранных «Лупаренсе» и «Рабе ЭТО», херсонцы фрагментами демонстрировали футзал действительно европейского уровня.

Итак, футзал Экстра-лиги вернулся, и, напомним, что очередная большая пауза в чемпионате начнется после 4 января, когда будет сыгран 16-й тур. После него в регулярном чемпионате останется провести всего два тура, в которых пойдет борьба за более лучшую позицию перед стартом плей-офф.



Анатолий ПОДВОЙСКИЙ



11 декабря, понедельник