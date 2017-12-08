Сергей Журба – лучший футзалист 2017 года

В Киеве состоялась церемония награждения «Футбольные звезды 2017 года», которая проводилась во второй раз.



В номинации на звание лучшего футзалиста года были три претендента – Николай Грицына, Евгений Иваняк и Сергей Журба.



В итоге, лучшим, причем второй год подряд, был назван игрок сборной Украины и киевского «ХИТа» Сергей Журба.

