Сергей Журба – лучший футзалист 2017 года

В Киеве состоялась церемония награждения «Футбольные звезды 2017 года», которая проводилась во второй раз.
В номинации на звание лучшего футзалиста года были три претендента – Николай Грицына, Евгений Иваняк и Сергей Журба.
В итоге, лучшим, причем второй год подряд, был назван игрок сборной Украины и киевского «ХИТа» Сергей Журба.
Источник — Sport.ua
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