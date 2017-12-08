Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Сергей Журба – лучший футзалист 2017 года

В Киеве состоялась церемония награждения «Футбольные звезды 2017 года»

  • 08.12.2017 21:17
  • 307 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Анатолий Подвойский, Сергей Журба
© Анатолий Подвойский, Сергей Журба

В Киеве состоялась церемония награждения «Футбольные звезды 2017 года», которая проводилась во второй раз.

В номинации на звание лучшего футзалиста года были три претендента – Николай Грицына, Евгений Иваняк и Сергей Журба.

В итоге, лучшим, причем второй год подряд, был назван игрок сборной Украины и киевского «ХИТа» Сергей Журба.
 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Sunrise
      Sunrise, 08.12.2017 22:01
    -1
    Заслужил. Пздравляю, Сергей!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.