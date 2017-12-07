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Микола БІЛОЦЕРКІВЕЦЬ: «Мабуть, у нас не вистачило натхнення та емоцій»

Гравець збірної України з футзалу прокоментував другий матч проти збірної Італії (1:2)

  • 07.12.2017 20:05
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Микола БІЛОЦЕРКІВЕЦЬ: «Мабуть, у нас не вистачило натхнення та емоцій»
- Миколо, що можеш сказати за результатом цієї гри? Чого не вистачило для того, щоб здобути хороший результат?
- У цій грі, мабуть, у нас не вистачило емоцій та натхнення, щоб знову перемогти італійців. Наче і намагались створювати щось біля їх воріт, але не вдавалося забити. Шкода, звичайно, але оскільки це товариський матч, то ніякої трагедії з поразки ніхто не робитиме.
 
- Якщо коротко підбити підсумки усього двоматчевого протистояння зі збірної Італії, то які висновки можна зробити?
- Для цього такі поєдинки і створені – щоб мати їжу для роздумів. Тим більше, вже скоро чемпіонат Європи, і ці матчі показали, у чому нам треба додати підчас підготовки до Євро.
 
- Ти вперше за останній час зіграв на майданчику, який ще нещодавно був для тебе рідним. Які емоції у тебе були?
- Так, звичайно, приємно повертатись у рідний зал, у якому я грав багато років за «Локомотив». Звичайно, це надихає, так само, як і підтримка друзів та рідних. І приємно, що забив гол у рідному залі, але ще приємніше було би, якби ми виграли.

Источник — АФУ

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