Микола БІЛОЦЕРКІВЕЦЬ: «Мабуть, у нас не вистачило натхнення та емоцій»

- Миколо, що можеш сказати за результатом цієї гри? Чого не вистачило для того, щоб здобути хороший результат?

- У цій грі, мабуть, у нас не вистачило емоцій та натхнення, щоб знову перемогти італійців. Наче і намагались створювати щось біля їх воріт, але не вдавалося забити. Шкода, звичайно, але оскільки це товариський матч, то ніякої трагедії з поразки ніхто не робитиме.

- Якщо коротко підбити підсумки усього двоматчевого протистояння зі збірної Італії, то які висновки можна зробити?

- Для цього такі поєдинки і створені – щоб мати їжу для роздумів. Тим більше, вже скоро чемпіонат Європи, і ці матчі показали, у чому нам треба додати підчас підготовки до Євро.

- Ти вперше за останній час зіграв на майданчику, який ще нещодавно був для тебе рідним. Які емоції у тебе були?

- Так, звичайно, приємно повертатись у рідний зал, у якому я грав багато років за «Локомотив». Звичайно, це надихає, так само, як і підтримка друзів та рідних. І приємно, що забив гол у рідному залі, але ще приємніше було би, якби ми виграли.