Какой же мог быть камбек: судьи лишили Леванте победы над Сантьяго

Еще на тур ближе стал экватор регулярного чемпионата Испании по футзалу, а главная интрига первого круга, связанная с определением участников «Финала восьми» Кубка Испании, после матчей 14-го тура затянулась еще туже. Шутка ли, перед заключительным туром первого круга, который и расставит все точки над «i», на единственную оставшуюся вакансию в престижный кубковый турнир всё еще аж 4 претендента.



Равными долями между пятницей и субботой были разделены матчи тура. 8 декабря из четырех матчей лишь в одном была зафиксирована победа. «Осасуна Магна» только за счет рискованного хода своего главного тренера Иманола Арреги, который в конце матча при счете 2:2 выпустил пятого полевого игрока, позволила наваррскому клубу добиться победы над неудачно выступающей в нынешнем сезоне «Пенисколой». Виктор у хозяев вышел на площадку во вратарской футболке, и после его удара метров с 13-ти мяч нашел путь в ворота. При счете 3:2 еще могли быть варианты, но хотя Рафа Усин и не реализовал 10-тиметровый, «Осасуна Магна» заполцчила заветные три очка.



Невероятный сценарий недавно состоявшегося в чемпионате Германии нашумевшего матча между «Боруссией» и «Шальке» был один в один повторен в Сантьяго-де-Компостелле, где местный клуб принимал «Леванте». Валенсийцы после первого тайма уступали 0:4, но после перерыва за какие-то 8 минут это большое отставание отыграли. А поскольку команда Давида Мадрида в этом сезоне очень близка к тому, чтобы пробиться в «Финал восьми» Кубка Испании, «Леванте» для победы нужен был еще один точный удар. И ведь гости сделали его, но судьи, приняв неожиданное решение, по сути, лишили «левантийцев» победы.



За несколько секунд до финальной сирены «Леванте» получил право на 10-йтиметровый, и, несмотря на то, что вратарь «Сантьяго Футзал» Виктор Лопес вышел далеко из ворот, Триподи пробил столь сильно, что мяч медленно закатился за линию ворот. Однако арбитры взятие ворот не зафиксировали, дали Виктору Лопесу желтую карточку, а Триподи предложили 10-тиметровый перебить. Еще раз переиграть голкипера игроку «Леванте» не удалось, и матч так и завершился вничью 4:4. «Сантьяго Футзал» от этого очка ни холодно, ни жарко, а вот команде из Валенсии двух потерянных очков может и не хватить для выхода в «Финал восьми».



Столь же важные два очка потеряла и «Натурпельет Сеговия». В матче с явным аутсайдером Примеры из Ферроля сеговийцы смогли добиться лишь ничьей, что отодвинуло их на 11-е место. А вот для «Риос Реноваблес Сарагосы» ничья, добытая в Пальме, была бесценной – команда из Сарагосы застолбила за собой место в первой восьмерке.



В программе субботы первым по времени был матч в пригороде Барселоны, где «Катгаз Энергия» принимала «Эль Посо Мурсию». После первого тайма мурсийцы уступали 1:2, а отыграться смогли на 24-й минуте, получив большинство после удаления игрока хозяев аргентинца Корсо. В этом эпизоде блеснул индивидуальным мастерством хорват Маринович, он же и стал героем матча. И в этой игре решающим стал риск главного тренера, на этот раз «Эль Посо Мурсии», Дуды. При счете 2:2 Алекс у гостей вышел пятым полевым, когда же мяч оказался у Мариновича, он вновь блестяще разобрался с вратарем «Катгаз Энергии» Арнау Манзано, которому, кстати, всего 18 лет. За счет этой победы «Эль Посо Мурсия» сохранила за собой третье место в турнирной таблице, опережая на 2 очка «Осасуну Магна».



Важнейший матч в споре за место в «Финале восьми» состоялся в Туделе, где «Рибера Наварра» принимала «Пластикос Ромеро Картахену». В случае поражения наваррцы лишались бы всех шансов сыграть в Кубке Испании, но таки добились победы 5:3, причем последний мяч на счету голкипера «Рибера Наварры» Гуса.



На фоне всех этих битв не на жизнь, а за «Финал восьми», несколько ушел в тень мегаматч между «Мовистар Интером» и «Барселоной Ласса». Сколь бы он ни был принципиальным, но на текущий момент он не был судьбоносным для топ-клубов Примеры. К первому в сезоне своему противостоянию «Мовистар Интер» и «Барселона Ласса» подошли с равным количеством очков, и только за счет небольшого преимущества в разнице забитых и пропущенных мячей – «плюс 38» против «плюс 35» – каталонцы занимали первое место.



В самом начале матча произошел обмен результативными ударами, когда на гол Элисандро после штрафного каталонцы ответили контратакой, которую точным ударом завершил Хоселито. Это и были все голевые события первого тайма, несмотря на то, что последние его 4 минуты обе команды играли, имея в пассиве по 5 фолов.



После перерыва равновесие продержалось всего 122 секунды – после передачи Рикардиньо Рафаэль сильнейшим ударом отправил мяч между ног голкиперу «Барселоны Ласса» Хуанхо. Прошла минута, и уже Гадейя после корнера пробил так, что Хуанхо вновь не выручил свою команду. За 10 минут до конца матча у «мовистаровцев» критической стала ситуация с фолами, но подопечные Хесуса Веласко в дальнейшем играли чисто, и повода для назначения 10-тиметрового арбитрам не дали. Ситуация вынудила «Мовистар Интер» больше играть от обороны, и его голкиперу Хесусу Эрреро пришлось не раз демонстрировать своё мастерство. А в довершение своим вратарским подвигам Хесус Эрреро еще и забил – улучив момент, вратарь хозяев из пределов своей штрафной точно пробил по пустым воротам каталонцев, установив, тем самым, окончательный счет.



4:1 – эта игра за чемпионом Испании, и наверху турнирной таблицы произошла рокировка. Этот факт, конечно, интересен, но не так, как соперничество за место в «Финале восьми». Всё в нем будет ясно во вторник поздно вечером, когда одновременно пройдут 8 матчей 15-го тура. Кто же станет счастливчиком, даже сложно представить.



Судите сами. У «Натурпельет Сеговии» выездной матч против «Эль Посо Мурсии». У «Рибера Наварры» жизнь не слаще – гостевая игра в Хаэне. Не позавидуешь и «Леванте», который дома будет принимать «Мовистар Интер». И, наконец, «Пластикос Ромеро Картахена» на своем паркете сыграет с «Пальмой Футзал». На кого тут можно поставить? Давайте, ради интриги, поставим на «Картахену», а как будет, рассудит игра и назовет самого достойного.



8-9 декабря. 14 тур

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Антонито (1, автогол), Алекс Веласко (9), Катела (9,19) – Маркес (25), Лучо (28),Триподи (30), Эмилио Буэндиа (33)Виктор (8,39), Араса (14) – Рубен Орсаес (28), Терри (37)Давид Пасос (1), Квинтела (18), Хоселито (30,32), Майко (40) – Ричи Фелипе (10), Нано Модрего (20), Ретамар (23), Анас (34,36)Альварито (4), Эду (28) – Райя (11), Дани Монтес (25)Хуан Карлос (9), Яго Мигес (17) – Пито (15), Маринович (24,39)Хесус (5), Педро (21), Ферран Плана (28,38), Гус (40) – Сепе (12), Руби (29, автогол), Хосе Карлос (39)Начо Гиль (2), Соарес (13) – Виктор Монтес (11), Карлитос (14), Чино (16), Алан Бранди (21), Бингиоба (27), Давид (38)Элисандро (4), Рафаэль (23), Гадейя (24), Хесус Эрреро (40) – Хоселито (5)Анатолий ПОДВОЙСКИЙ