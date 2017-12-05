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05.12.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Видеофутзал: обзоры матчей Украина – Италия

5-6 декабря. Харьков. Товарищеские матчи национальных сборных Украины и Италии по футзалу

  • 07.12.2017 05:53
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Анатолий Подвойский
© Анатолий Подвойский
5-6 декабря в Харькове состоялись два товарищеских матча национальных сборных Украины и Испании по футзалу.
 
Предлагаем вашему вниманию обзоры этих матчей, подготовленные пресс-службой Ассоциации футзала Украины

5 декабря. Украина – Италия – 3:2



6 декабря. Украина – Италия – 1:2



 

Источник — АФУ

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