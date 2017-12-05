Видеофутзал: обзоры матчей Украина – Италия

5-6 декабря в Харькове состоялись два товарищеских матча национальных сборных Украины и Испании по футзалу.
Предлагаем вашему вниманию обзоры этих матчей, подготовленные пресс-службой Ассоциации футзала Украины
5 декабря. Украина – Италия – 3:2
6 декабря. Украина – Италия – 1:2
5 декабря. Украина – Италия – 3:2
6 декабря. Украина – Италия – 1:2
Источник — АФУ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.