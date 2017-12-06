КОСЕНКО: «Великих змін вже не буде, але деякі зміни, мабуть, будуть»

Головний тренер збірної України Олександр Косенко:

- Перш за все, хотів би привітати збірну Італії з перемогою. Сьогодні ми трішечки змінили склади четвірок. Ігри товариські – ми дивимося на кандидатів до збірної, тому не вистачало зіграності. Це, мабуть, природньо,тому що важко щось напрацювати за три дні. Вчора більше проглядався малюнок, сьогодні також проглядався, але щось не виходило. Тим не менше, ці ігри дають нам багато інформації, будемо далі дивитися за хлопцями.

Що стосується атмосфери гри, то останні 6 хвилин була гарна атмосфера. Почали підтримувати збірну, хотілося, щоб так було підчас всієї гри. Не дивлячись на те, що ми програвали, все ж таки ми граємо вдома, при своїх трибунах. Будемо працювати далі.

- Не переходячи на персоналії, можна казати, що є гравці, діями яких ви залишилися повністю задоволеними, і є і такі, що розчарували?

- Розчарували – так не можна казати. Хтось зіграв краще, хтось – гірше. Хтось знаходиться в хорошому тонусі, в ігровому, психологічному, хтось трошки гірше. Так, ми отримали інформацію, але все рівно будемо дивитися за усіма, як хлопці будуть показувати себе в чемпіонаті України, в своїх чемпіонатах.

- Ці 15 хлопців, які викликані на матчі з Італією, це і є кістяк збірної? Чи ще можливі нові імена на заключному зборі?

- Можливо все. Хтось себе проявить, у нас буде збір напередодні чемпіонату Європи, і ми, можливо, навіть і більше гравців викликаємо. Подивимося по ситуації. Все можливо, і є варіанти. Більшість поїде, і це природньо – вже залишилося тут два місяці до чемпіонату Європи. Великих змін вже не буде, але деякі зміни, мабуть, будуть.