Украина – Италия: хлеб-соль командам, атмосфера праздника болельщикам

5 декабря сборная Украины по футзалу провела первый товарищеский матч против команды Италии и добилась победы 3:2. А до начала игры организаторы матча подготовили красочную программу, органично вписавшуюся в ту атмосферы праздника, который во вторник вечером был в Харькове во Дворце спорта «Локомотив».









































































































































ФОТО Анатолий ПОДВОЙСКИЙ Поскольку то, что было до игры, осталось за пределами видеотрансляции, предлагаем вашему вниманию небольшую фотогалерею, которая позволит оценить ту атмосферу, которая предшествовала футзальному поединку.ФОТО Анатолий ПОДВОЙСКИЙ