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Украина – Италия: хлеб-соль командам, атмосфера праздника болельщикам

Фотогалерея шоу-программы, предшествовашей товарищескому матчу национальных футзальных сборных

  • 06.12.2017 06:30
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Анатолий Подвойский
© Анатолий Подвойский
5 декабря сборная Украины по футзалу провела первый товарищеский матч против команды Италии и добилась победы 3:2. А до начала игры организаторы матча подготовили красочную программу, органично вписавшуюся в ту атмосферы праздника, который во вторник вечером был в Харькове во Дворце спорта «Локомотив».
 
Поскольку то, что было до игры, осталось за пределами видеотрансляции, предлагаем вашему вниманию небольшую фотогалерею, которая позволит оценить ту атмосферу, которая предшествовала футзальному поединку.



































































ФОТО Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

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