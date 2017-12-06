Сборная Италии переиграла Украину в Харькове

Сутки спустя после первого спарринга, который завершился в пользу украинской сборной, в Харькове прошел второй товарищеский матч Украина – Италия. Сразу отметим, что Александр Косенко не стал во главу угла ставить результат (такое время придет во время чемпионата континента) и победный состав серьезно перетасовал.

В начале поединка хозяева провели несколько атак с обостряющими ударами, подарив надежду на позитивный исход в игре против авторитета континентального футзала. Обе команды дорожили мячом и старались комбинировать, чтобы запутать оппонента. Стартовая пятиминутка пролетела как одно мгновение. Дальше в действиях команд с каждой минутой прибавлялось… осторожности, рисковать по-крупному при стартовых нулях на табло никто не желал.

Украинцы открыли счет после на первый взгляд неудачного розыгрыша штрафного. Мяч снова отскочил к бившему Журбе, и он отлично сориентировался и отпасовал направо на Белоцерковца, а тот пробил в «домик» защитника в незащищенный ближний угол, куда вратарь вернуться не успевал. Итальянцы на негативных эмоциях активизировались, но в обороне стали образовываться плеши, что было на руку украинцам.

Первый серьезный момент с участием Литвиненко произошел уже во второй половине первого тайма. Кальдеролли после длинной передачи имел приватную беседу с голкипером, и доводы последнего оказались более убедительными – только угловой. В ответ Журба попрал в основание штанги, но… Первый тревожный звонок хозяева не услышали. Гости отыгрались после углового, когда Де Оливейра со средней дистанции отправил мяч в «девятку».

Игра моментально заиграла новыми красками. За шесть минут до перерыва после аута Лысенко снова проверил каркас ворот гостей с «сапога». Сопернику тут же удалось выйти впереди. Опять после углового, дальнего удара, подправления в исполнении Кальдеролли и попадания мяча в туже самую «девятку». Один раз может быть случайность, но второй… Еще один вопрос, над которым предстоит поразмышлять Александру Косенко и его ассистентам. Вскоре Романо в контратаке расстреливал Литвиненко, но тот справился с дуплетом. Перед перерывом итальянцы только оборонялись и таки добились локального успеха.

Второй тайм начался с выпада Хамдамову, которому оставалось переиграть только вратаря, но это оказалось легче сказать, чем сделать. Счет остался прежним. Украина показала, что готова бороться за результат. Удар Мерлима в перекладину в быстрой атаке мог и стал серьезным сдерживающим фактором (речь о психологии).

Чем ближе был экватор тайма, тем больше вопросов вставало, ведь характер борьбы и счет не менялись. Гости и в обороне играли без серьезных ошибок, и впереди успевали развивать комбинации с ударами, а ведь отстающими оставались хозяева. Темп за восемь минут до конца встречи, честно говоря, не впечатлял, креатива в действиях «желто-синих» было немного.

Фанаты дружно требовали более активной игры от Украины, а пришлось под нажимом Италии обороняться. После углового забил Эрколесси, но ранее партнер нарушал правила. После этого момента Журба впервые появился на площадке с дополнительными функциями вратаря. Попыток разыграть лишнего было несколько, но акцентированного удара на ничью так и не последовало. Вот так Италия взяла реванш.

Сергей СЕМЕНОВ

6 декабря. Товарищеский матч

Украина – Италия – 1:2 (1:2)

Украина: Дмитрий Литвиненко – Михаил Зварич, Сергей Журба, Игорь Корсун, Николай Белоцерковец – Александр Педяш, Андрей Лысенко, Андрей Хамдамов, Владимир Разуванов, Михаил Грицына, Николай Грицына, Руслан Шеремета, Тарас Королишин

Италия: Франческо Молитьерно – Фабрисио Кальдеролли, Габриэль Лима, Массимо Де Лука, Николо Барон – Алекс Мерлим, Анджело Скинина, Джакомо Аццони, Джулиано Фортини, Джулио Де Оливейра, Марко Эрколесси, Паоло Чесарони, Серджио Романо

Арбитры: Олег Иванов (Днепр), Геннадий Гора (Киев)

: Николай Белоцерковец, 7 - Джулио Де Оливейра, 13, Фабрисио Кальдеролли, 15.

: Николай Белоцерковец, 7 - Джулио Де Оливейра, 13, Фабрисио Кальдеролли, 15.

: Сергей Журба, 16. Тарас Королишин, 38. - Николо Барон, 23. Марко Эрколесси, 37. : Сергей Журба, 16. Тарас Королишин, 38. - Николо Барон, 23. Марко Эрколесси, 37.

Удары (в створ): 14 (5) – 18 (9).