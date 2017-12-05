Олександр КОСЕНКО: «Виграли, але є інформація для роздумів»

Головний тренер збірної України Олександр Косенко:

- Цікава гра вийшла. Перший тайм в нас краще вийшов, ніж другий. Але виграли, і є інформація, як то кажуть, для роздумів. Тому зараз подивимось гру, розберемо її. Вважаю, що гра вийшла цікавою, з безліччю моментів, бойова, напружена. Італія – хороша команда, одна з кращих в світі. В неї з’явилися молоді гравці, у нас є молоді гравці. Як раз і перевірили хлопців. А безпосередньо гру розберемо, тоді вже і буде видно по кожному гравцеві, як хто зіграв.

- Перед грою ви ставили завдання перед гравцями. Що вдалося реалізувати на майданчику?

- Завдання стояли загалом перед командою. Прагнемо налагодити командну гру, перш за все. Щоб в нас був якийсь малюнок, щоб ми могли грати першим номером. А щоб грати першим номером, для цього потрібно мати добрий контроль м’яча, з загрозами. Тому, по кожному конкретному гравцеві ми розберемо всі техніко-тактичні моменти.

Загалом же, позитивний результат є, хоча є і негативні моменти, які ми будемо прагнути прибирати. Завтра розберемо гру, і будемо прагнути діяти без помилок. Хоча без них, зрозуміло, не буває. Але будемо намагатися прибрати ті помилки, які буди сьогодні.