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3:2
05.12.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Олександр КОСЕНКО: «Виграли, але є інформація для роздумів»

Україна – Італія – 3:2. Післяматчева прес-конференція головного тренера збірної України

  • 05.12.2017 22:51
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Олександр КОСЕНКО: «Виграли, але є інформація для роздумів»
Головний тренер збірної України Олександр Косенко:
 
- Цікава гра вийшла. Перший тайм в нас краще вийшов, ніж другий. Але виграли, і є інформація, як то кажуть, для роздумів. Тому зараз подивимось гру, розберемо її. Вважаю, що гра вийшла цікавою, з безліччю моментів, бойова, напружена. Італія – хороша команда, одна з кращих в світі. В неї з’явилися молоді гравці, у нас є молоді гравці. Як раз і перевірили хлопців. А безпосередньо гру розберемо, тоді вже і буде видно по кожному гравцеві, як хто зіграв.
 
- Перед грою ви ставили завдання перед гравцями. Що вдалося реалізувати на майданчику?
- Завдання стояли загалом перед командою. Прагнемо налагодити командну гру, перш за все. Щоб в нас був якийсь малюнок, щоб ми могли грати першим номером. А щоб грати першим номером, для цього потрібно мати добрий контроль м’яча, з загрозами. Тому, по кожному конкретному гравцеві ми розберемо всі техніко-тактичні моменти.
 
Загалом же, позитивний результат є, хоча є і негативні моменти, які ми будемо прагнути прибирати. Завтра розберемо гру, і будемо прагнути діяти без помилок. Хоча без них, зрозуміло, не буває. Але будемо намагатися прибрати ті помилки, які буди сьогодні. 

Источник — АФУ

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