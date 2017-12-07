Репетиция удалась: Португалия в Словении обыграла хозяев Евро-2018

Последние 7 дней были очень насыщенными матчами национальных футзальных сборных. В начале декабря было официальное окно УЕФА, и не только участники грядущего чемпионата Европы по футзалу проверяли свои силы, но и многие другие сборные приняли участие в различных международных турнирах и двухматчевых спаррингах.
Из множества матчей отметим, что по два матча провели и будущие соперники сборной Украины по группе в финальной части чемпионата Европы – команды Румынии и Португалии. Румынская сборная играла на выезде в Нидерландах, и дважды сыграла вничью с хозяевами паркета 2:2 и 1:1. Португалия также играла в гостях, с хозяевами будущего Евро – Рикардиньо и компания добились двух побед над сборной Словении 2:0 и 6:4.
Вашему вниманию результаты всех матчей, состоявшихся в окно УЕФА
1 декабря
Шотландия – Северная Ирландия – 4:1
Англия – Уэльс – 3:0
2 декабря
Шотландия – Уэльс – 3:3
Северная Ирландия – Англия – 1:5
3 декабря
Чехия – Германия – 13:2
Нидерланды – Румыния – 2:2
Иран – Азербайджан – 3:3
Россия – Казахстан – 3:3
Шотландия – Англия – 0:5
Уэльс – Северная Ирландия – 8:0
4 декабря
Испания – Бельгия – 5:2
Иран – Казахстан – 2:1
Польша – Грузия – 4:2
Польша – Грузия – 4:2
Россия – Азербайджан – 4:3
Нидерланды – Румыния – 1:1
5 декабря
Литва – Эстония – 2:2
Польша – Грузия – 3:1
Польша – Грузия – 3:1
Дания – Норвегия – 1:0
Молдова – Турция – 5:2
Финляндия – Швеция – 6:1
Украина – Италия – 3:2
Словения – Португалия – 0:2
Германия – Чехия – 2:5
Испания – Бельгия – 2:0
Словакия – Сербия – 3:3
Венгрия – Франция – 1:4
6 декабря
Словакия – Сербия – 3:3
Венгрия – Франция – 1:4
6 декабря
Венгрия – Франция – 1:4
Украина – Италия – 1:2
Словения – Португалия – 4:6
Болгария – Кипр – 2:2
Молдова – Турция – 3:1
Иран – Россия – 4:0
Казахстан – Азербайджан – 3:3
Дания – Швеция – 4:3
Эстония – Латвия – 2:3
Словакия – Сербия – 6:0
7 декабря
Словакия – Сербия – 6:0
7 декабря
Норвегия – Финляндия – 1:3
Болгария – Кипр – 2:1
Литва – Латвия – 3:2
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ
Источник — Sport.ua
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