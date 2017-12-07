Репетиция удалась: Португалия в Словении обыграла хозяев Евро-2018

Последние 7 дней были очень насыщенными матчами национальных футзальных сборных. В начале декабря было официальное окно УЕФА, и не только участники грядущего чемпионата Европы по футзалу проверяли свои силы, но и многие другие сборные приняли участие в различных международных турнирах и двухматчевых спаррингах.

Из множества матчей отметим, что по два матча провели и будущие соперники сборной Украины по группе в финальной части чемпионата Европы – команды Румынии и Португалии. Румынская сборная играла на выезде в Нидерландах, и дважды сыграла вничью с хозяевами паркета 2:2 и 1:1. Португалия также играла в гостях, с хозяевами будущего Евро – Рикардиньо и компания добились двух побед над сборной Словении 2:0 и 6:4.

Вашему вниманию результаты всех матчей, состоявшихся в окно УЕФА