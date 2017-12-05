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05.12.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Украина в первом товарищеском матче одолела Италию

Команда Александра Косенко одержала победу с минимальным преимуществом

  • 05.12.2017 20:36
  • 1199 просмотров
  • 2 комментария
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Анатолий Подвойский
© Анатолий Подвойский

Важнейший подготовительный этап к финальному турниру чемпионата Европы украинская сборная начала с товарищеского матча против титулованных итальянцев (в составе гостей было шесть чемпионов Европы 2014 года). Соперники входят в первую пятерку рейтинга европейских национальных сборных, и этот факт делал спарринг из ряда вон выходящим.

Со старта поединка не прошло и минуты, а Разуванов уже открыл счет. Получив продольный пас, наш нападающий одним касанием сумел и мяч остановить, и соперника технично отправить в «пропасть», а затем классно пробил левой ногой мимо вратаря. Гости в первой же ответной атаке проверили на прочность штангу, самым разочарованным остался наносивший этот удар Кальдеролли. Такое начало предполагало совсем нескучное продолжение.

Игра шла с некоторым игровым перевесом итальянцев, которые много били по воротам Иваняка, но наш голкипер из-за промахов и рикошетов в игру вступал нечасто. Украинцы отвечали резкими комбинациями. Например, на 5-й минуте после диагонали (мяч и так мог зайти точно в цель) Журбы рванувшему вперед Королишину не хватило полшага, чтобы в падении замкнуть дальнюю штангу. В следующей атаке хозяев случилось игровое землетрясение – Мерлим заработал прямую красную карточку. Журба со штрафного катнул налево под удар дебютанту Королишину, а тот рикошетом от пятой опорной точки соперника отправил мяч в дальнюю «девятку». Итальянцы в меньшинстве играли от силы три секунды.

В середине тайма шла позиционная борьба на хороших скоростях, вратари по большей части выступали в качестве страхующих. Что очень порадовало, так это отсутствие лишнего пиетета команды Александра Косенко, он был активен наравне с подопечными, перед авторитетными апеннинцами. На 13-й минуте после аута Хамданову не хватило сантиметров десять, чтобы замкнуть дальнюю штангу. Ближе к перерыву темп стал падать, а мячом стали больше владеть «желто-синие». На 15-й минуте Журба сумел пробить вратаря, но того подстраховала боковая стойка ворот, контратака завершилась только угловым.

Италия до перерыва один мяч таки отквитала, когда хозяева допустили позиционные ошибки и не справились с атакой противника. Первый удар Кальдеролли голкипер заблокировал, но против добавочного Скинины оказался бессилен. Борьба обострилась, а Журба дальним душевным ударом застал врасплох итальянского вратаря – 3:1. Первый тайм завершился весьма оптимистично.

Вторая половина началась с агрессивного напора проигрывающей стороны, но хозяева паркета оборонялись без нервов. Появились возможности проводить скоростные вылазки, да и рваный темп позволял вовремя меняться, перестраиваться, следить за соперником. Увы, одна взрывная атака гостей привела к точному удару Эрколесси под дальнюю штангу. Ощущения появились неприятные, хотя для интриги матча этот гол был только в плюс.

Украина полученный урок усвоила за считанные минуты и стала постоянно выдвигаться вперед, разрушая комбинации соперника за счет высокого прессинга. На 27-й минуте мяч попал в крестовину украинских ворот после удара Лима. Вскоре только вовремя вышедший из ворот Иваняк сумел свести на нет усилия Де Оливейры. Эпизоды могли стать ключевыми и привести к коренному перелому. Тревоги за конечный результат они, конечно же, прибавили.

В середине тайма команда Александра Косенко по всем внешним признакам контролировала ход игры, но скользкий счет оставлял надежду двукратному чемпиону Старого Света. За восемь минут до финиша в контратаке Михаил Грицына метил в дальний угол, а попал в штангу. Теперь Украина устроила сопернику головомойку в виде постоянного давления с угрозами. Головы итальянцев, понятно дело, были заполнены мыслями о спасении.

Концовка обещала быть искристой, а удаление Де Луки за три минуты до конца развязало руки и упростило задачу хозяевам. Реализовать большинство мог Разуванов, но в дальний верхний угол не попал. За 73 секунды до конца гости таки пошли вперед впятером, Иваняк успел совершить один роскошный сэйв, и на этом матч завершился победно для «желто-синих».

Сергей СЕМЕНОВ

 
5 декабря. Товарищеский матч
 
Украина – Италия – 3:2 (3:1)
 
Украина: Евгений Иваняк – Владимир Разуванов, Николай Грицына, Сергей Журба, Тарас Королишин – Александр Педяш, Андрей Лысенко, Андрей Хамдамов, Руслан Шеремета, Игорь Корсун, Михаил Грицына, Михаил Зварич, Николай Белоцерковец
Италия: Стефано Маммарелла – Марко Эрколесси, Массимо Де Лука, Габриэль Лима, Фабрисио Кальдеролли – Алекс Мерлим, Анджело Скинина, Джакомо Аццони, Джулиано Фортини, Джулио Де Оливейра, Николо Барон, Паоло Чесарони, Серджио Романо
 
Арбитры: Ярослав Вовчок (Ивано-Франковск), Евгений Гордиенко (Одесса)
 
Владимир Разуванов, 1, Тарас Королишин, 6, Сергей Журба, 18 - Анджело Скинина, 16, Марко Эрколесси, 24
 
: Николо Барон, 12. Массимо Де Лука, 27.
 
: Алекс Мерлим, 6. Массимо Де Лука, 37.
 
Удары (в створ): 15 (6) – 17 (10).
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    sokil_km
      sokil_km, 05.12.2017 21:01
    -6
    Україна - Іспанія: виключене світло в першому матчі, іспанці знімають команду з поля в другому, після 10 хвилин переговорів гра продовжується. Україна - Італія: дві червоні гостям (хто би міг подумати?). Якщо таке суддівство в товариських матчах, я можу уявити що будуть чудити судді під час плей-офф. Тепер по грі. Виявляється Іваняк вміє кричати та писати (правда з помилками), дати точний пас ногою - це щось неймовірне. Обидва голи на його совісті. Перша четвірка дуже добре використала помилки суперників, хоча створити сама нічого не змогла. Четвірка Соколу грала швидше та гостріше за італійців, але тренеру дуже потрібна була перемога, тому випустивши повільного Білоцерківця він просто зупинив другу четвірку. Дотєрпєлі.... Якщо Косенко з Владико вважають що на ЧЄ всі суперники будуть пропускати з центра поля як сьогодні, а потім вистоїм, тоді треба брати в збірну тєрпіл, а не тих, хто ГРАЄ в футзал. Останнє питання на цьому ресурсі. Керівництво АФУ, невже вам не соромно за те, що відбулось сьогодні? Мені соромно. На ЧЄ чужі судді вам все повернуть, а імідж країни вм вчергове опустили нижче плінтусу.....
    Ссылка
    romario9090
    online
      romario9090, 05.12.2017 21:24
    +5
    sokil_km, 05.12.2017 21:01
    Україна - Іспанія: виключене світло в першому матчі, іспанці знімають команду з поля в другому, після 10 хвилин переговорів гра продовжується. Україна - Італія: дві червоні гостям (хто би міг подумати?). Якщо таке суддівство в товариських матчах, я можу уявити що будуть чудити судді під час плей-офф. Тепер по грі. Виявляється Іваняк вміє кричати та писати (правда з помилками), дати точний пас ногою - це щось неймовірне. Обидва голи на його совісті. Перша четвірка дуже добре використала помилки суперників, хоча створити сама нічого не змогла. Четвірка Соколу грала швидше та гостріше за італійців, але тренеру дуже потрібна була перемога, тому випустивши повільного Білоцерківця він просто зупинив другу четвірку. Дотєрпєлі.... Якщо Косенко з Владико вважають що на ЧЄ всі суперники будуть пропускати з центра поля як сьогодні, а потім вистоїм, тоді треба брати в збірну тєрпіл, а не тих, хто ГРАЄ в футзал. Останнє питання на цьому ресурсі. Керівництво АФУ, невже вам не соромно за те, що відбулось сьогодні? Мені соромно. На ЧЄ чужі судді вам все повернуть, а імідж країни вм вчергове опустили нижче плінтусу.....
    Дві червоні по ділу перша (позбавлення явної можливості забити гол) , друга (симуляція , друге попередження ) , а на рахунок голів перший якраз на совісті четвірки хмельничан які відіграли слабо , а другий Разуванов не дограв з гравцем ! А вам щоб гра збірної сподобалась треба викликати весь склад Сокола разом самим сильним тренером в історії українського футзалу Ковальчиком )))
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