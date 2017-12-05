Украина в первом товарищеском матче одолела Италию

Важнейший подготовительный этап к финальному турниру чемпионата Европы украинская сборная начала с товарищеского матча против титулованных итальянцев (в составе гостей было шесть чемпионов Европы 2014 года). Соперники входят в первую пятерку рейтинга европейских национальных сборных, и этот факт делал спарринг из ряда вон выходящим.

Со старта поединка не прошло и минуты, а Разуванов уже открыл счет. Получив продольный пас, наш нападающий одним касанием сумел и мяч остановить, и соперника технично отправить в «пропасть», а затем классно пробил левой ногой мимо вратаря. Гости в первой же ответной атаке проверили на прочность штангу, самым разочарованным остался наносивший этот удар Кальдеролли. Такое начало предполагало совсем нескучное продолжение.

Игра шла с некоторым игровым перевесом итальянцев, которые много били по воротам Иваняка, но наш голкипер из-за промахов и рикошетов в игру вступал нечасто. Украинцы отвечали резкими комбинациями. Например, на 5-й минуте после диагонали (мяч и так мог зайти точно в цель) Журбы рванувшему вперед Королишину не хватило полшага, чтобы в падении замкнуть дальнюю штангу. В следующей атаке хозяев случилось игровое землетрясение – Мерлим заработал прямую красную карточку. Журба со штрафного катнул налево под удар дебютанту Королишину, а тот рикошетом от пятой опорной точки соперника отправил мяч в дальнюю «девятку». Итальянцы в меньшинстве играли от силы три секунды.

В середине тайма шла позиционная борьба на хороших скоростях, вратари по большей части выступали в качестве страхующих. Что очень порадовало, так это отсутствие лишнего пиетета команды Александра Косенко, он был активен наравне с подопечными, перед авторитетными апеннинцами. На 13-й минуте после аута Хамданову не хватило сантиметров десять, чтобы замкнуть дальнюю штангу. Ближе к перерыву темп стал падать, а мячом стали больше владеть «желто-синие». На 15-й минуте Журба сумел пробить вратаря, но того подстраховала боковая стойка ворот, контратака завершилась только угловым.

Италия до перерыва один мяч таки отквитала, когда хозяева допустили позиционные ошибки и не справились с атакой противника. Первый удар Кальдеролли голкипер заблокировал, но против добавочного Скинины оказался бессилен. Борьба обострилась, а Журба дальним душевным ударом застал врасплох итальянского вратаря – 3:1. Первый тайм завершился весьма оптимистично.

Вторая половина началась с агрессивного напора проигрывающей стороны, но хозяева паркета оборонялись без нервов. Появились возможности проводить скоростные вылазки, да и рваный темп позволял вовремя меняться, перестраиваться, следить за соперником. Увы, одна взрывная атака гостей привела к точному удару Эрколесси под дальнюю штангу. Ощущения появились неприятные, хотя для интриги матча этот гол был только в плюс.

Украина полученный урок усвоила за считанные минуты и стала постоянно выдвигаться вперед, разрушая комбинации соперника за счет высокого прессинга. На 27-й минуте мяч попал в крестовину украинских ворот после удара Лима. Вскоре только вовремя вышедший из ворот Иваняк сумел свести на нет усилия Де Оливейры. Эпизоды могли стать ключевыми и привести к коренному перелому. Тревоги за конечный результат они, конечно же, прибавили.

В середине тайма команда Александра Косенко по всем внешним признакам контролировала ход игры, но скользкий счет оставлял надежду двукратному чемпиону Старого Света. За восемь минут до финиша в контратаке Михаил Грицына метил в дальний угол, а попал в штангу. Теперь Украина устроила сопернику головомойку в виде постоянного давления с угрозами. Головы итальянцев, понятно дело, были заполнены мыслями о спасении.

Концовка обещала быть искристой, а удаление Де Луки за три минуты до конца развязало руки и упростило задачу хозяевам. Реализовать большинство мог Разуванов, но в дальний верхний угол не попал. За 73 секунды до конца гости таки пошли вперед впятером, Иваняк успел совершить один роскошный сэйв, и на этом матч завершился победно для «желто-синих».

Сергей СЕМЕНОВ

5 декабря. Товарищеский матч

Украина – Италия – 3:2 (3:1)

Украина: Евгений Иваняк – Владимир Разуванов, Николай Грицына, Сергей Журба, Тарас Королишин – Александр Педяш, Андрей Лысенко, Андрей Хамдамов, Руслан Шеремета, Игорь Корсун, Михаил Грицына, Михаил Зварич, Николай Белоцерковец

Италия: Стефано Маммарелла – Марко Эрколесси, Массимо Де Лука, Габриэль Лима, Фабрисио Кальдеролли – Алекс Мерлим, Анджело Скинина, Джакомо Аццони, Джулиано Фортини, Джулио Де Оливейра, Николо Барон, Паоло Чесарони, Серджио Романо

Арбитры: Ярослав Вовчок (Ивано-Франковск), Евгений Гордиенко (Одесса)

Владимир Разуванов, 1, Тарас Королишин, 6, Сергей Журба, 18 - Анджело Скинина, 16, Марко Эрколесси, 24

Владимир Разуванов, 1, Тарас Королишин, 6, Сергей Журба, 18 - Анджело Скинина, 16, Марко Эрколесси, 24

: Николо Барон, 12. Массимо Де Лука, 27.

: Николо Барон, 12. Массимо Де Лука, 27.

: Алекс Мерлим, 6. Массимо Де Лука, 37. : Алекс Мерлим, 6. Массимо Де Лука, 37.

Удары (в створ): 15 (6) – 17 (10).