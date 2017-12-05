Украина – Италия. Анонс

55 дней остается до старта финальной части чемпионата Европы по футзалу, а еще на 4 дня больше до первого матча в Любляне сборной Украины, в котором соперником команды Александра Косенко будет сборная Румынии. Пока еще рано говорить, что подготовка участников футзального Евро входит в завершающую фазу, но нынешнее международное окно УЕФА для матчей национальных сборных – очень важный этап для каждого из них. Вряд ли кто из наставников финалистов чемпионата Европы уже полностью определился с теми, кого же он возьмет в Словению, а, значит, это возможность для каждого, кто горит желание сыграть на главном европейском турнире сборных команд, показать себя и доказать, что на него можно рассчитывать.

В полной мере это относится к участникам двух товарищеских матчей в Харькове. Кстати, все, кто вовлечен в орбиту подготовки этим матчам, в последние два дня живут в напряженном режиме. Ведь сам футбол – это вершина айсберга, а чтобы он прошел без сучка без задоринки, нужна большая подготовительная работа, которая лежит на плечах Ассоциации футзала Украины и на персонале Дворца спорта «Локомотив». Все мы помним, каким праздником стали два январских товарищеских матча сборной Украины против Испании, а позднее – основной раунд квалификации чемпионата Европы. Так что, хороший опыт организации матчей высокого уровня у АФУ уже есть, хотя жизнь всегда вносит свои нюансы. Не раз и Харьков принимал нашу главную футзальную дружину, и каждый раз всё было на уровне – делать из футзала праздник в «Локомотиве» умеют.

И все же главным событием в эти два дня будет футзал. Еще за три-четыре дня до первого матча сборных Украины и Италии итальянские СМИ анонсировали, что Роберто Меникелли везет в Харьков 16 футболистов, из которых трое – голкиперы. Однако когда итальянская официальная делегация совершила посадку в международном аэропорту Харькова, оказалось, что в ней 14 игроков. Остался дома голкипер «Лупаренсе» Миарелли – любопытно, что в сборной Италии нет ни одного игрока из команды, которая в прошлом сезоне выиграла футзальное Скудетто. А, кроме того, против нашей команды не сыграет Мурило Феррейра, чемпион Европы 2014 года – тут, видимо, есть какие-то свои соображения у главного тренера итальянцев, поскольку игрок «Аква&Сапоне» в прошлую субботу отыграл за свою команду полный матч и даже отметился дублем в ворота «Пескары».

Что можно отметить по сегодняшнему составу нашего соперника, то по сравнению с последними товарищескими матчами сборной Италии в Словакии Роберто Меникелли решил задействовать четырех новых футболистов. Это знаменитый голкипер Стефано Маммарелла, а также Габриэль Лима, Массимо Де Лука и Паоло Чесарони – все опытные футболисты, которые уже не раз играли за сборную Италии. Тем не менее, есть в нынешнем составе «скуадра адзурры» и молодые игроки, которые еще не имеют солидного международного опыта – Джакомо Аццони, Николо Барон и Джулиано Фортини. Этим ребятам по 21-22 года, но если такой мэтр тренерского цеха, как Роберто Меникелли, их вызывает, значит, что-то в них есть.

Нам же, конечно, ближе сборная Украины, и дебют в ней в предстоящих матчах ждет сразу 4-х новичков. Для футзала, в котором в протокол матча попадают 14 футболистов, квартет дебютантов – это существенно. Кого бы ни вызвал в сборную Александр Косенко, всегда будут звучать мнения, почему в ней нет того или иного футболиста, но есть главный тренер, и есть его видение того, как будет играть команда, соответственно, под это видение и подбираются футболисты.

Результативная игра «Сокола» в первом круге чемпионата давала основания ожидать, что возможны приглашения в национальную команду отдельных футболистов, но Александр Косенко сделал решительный шаг, вызвав на матчи с итальянцами всю первую, ударную четверку хмельницкой команды. И если Александр Педяш успел засветиться в отборочных матчах чемпионата Европы, то Руслану Шеремете, Андрею Лысенко и Андрею Хамдамову выйти на площадку в футболке сборной Украины предстоит впервые. Что важно в таком случае для ребят – это показать и подтвердить свой уровень теперь уже на фоне более мастеровитого соперника. Есть надежда, что четверка «Сокола» внесет свежую струю в игру сборной, а как оно будет в игре, как говорится, покажет поляна.

Еще один новичок – игрок минской «Столицы» Тарас Королишин. Три года назад воспитанник ивано-франковского «Урагана» уже вызывался в состав студенческой сборной, которая играла на чемпионате мира в Антекере, но те матчи показали, что он еще, образно говоря, сырой. За время пребывания в чемпионате Беларуси Тарас однозначно добавил, и в структуре игры минского клуба занимает важное место, что показали, кстати, и матчи Кубка УЕФА. Например, именно Тарас Королишин выходит в «Столице» на площадку пятым полевым игроком, что вполне может быть использовано при необходимости и в сборной Украины. Ну, и важный момент в приглашении Королишина, то, что он успел оббиться в международных матчах Кубка УЕФА и «Кубка Еременко», в котором минская команда играла в прошлом сезоне.

Несмотря на то, что остальные футболисты прошли горнило и матчей с Испанией, и отборочных матчей ЧЕ-2018, Александр Косенко уже не раз показывал, что он руководствуется принципом, что доказывать своё право играть в сборной нужно каждый раз. Так что, и для уже обладающих опытом игр за сборную футболистов предстоящие матчи – это еще один вызов. Отметим, что порой у тренеров бывают и приятные хлопоты – как из сильных футболистов выбрать сильнейших. Это в полной мере относится к нашей вратарской позиции. Евгений Иваняк в своем, похоже, что уже бывшем клубе «Дина» в этом сезоне имел серьезную нагрузку, которая, правда, не сопровождалась положительными эмоциями. Практически без замен в чешском «ЭРА-ПАКе» играет Дмитрий Литвиненко, который, по мнению наших чешских коллег, пишущих о футзале, сейчас сильнейший голкипер в лиге. И, наконец, еще один голкипер в обойме сборной Украины, Кирилл Ципун, в матчах основного и, особенно, элитного раунда Кубка УЕФА за «Продэксим» показал высочайший уровень.

Итак, во вторник и среду Харьков ждет два интереснейших матча Украина – Италия. В противостояния этих двух команд уже есть своя история из 14-ти матчей, которая не в пользу нашей команды. Но дело, конечно, не в истории, ведь главная задача предстоящих матчей – это будущее, причем, самое ближайшее. Игры с Италией закрывают для сборной Украины 2017 год, и он, кстати, для неё уникальный. С учетом двух предстоящих матчей наша главная команда проведет в уходящем году 7 матчей, и все они были только в Украине.



Анатолий ПОДВОЙСКИЙ



5-6 декабря, вторник-среда





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