Збірна Італії з футзалу прибула до Харкова













У неділю ввечері, приблизно о 20.50, збірна Італії з футзалу транзитом через Київ прибула до Харкова. Саме у столиці Слобожанщини 5-6 грудня відбудуться два товариських матчі між національними збірними України та Італії з футзалу. Обидві команди ведуть підготовку до фінальної частини чемпіонату Європи, яка 30 січня-10 лютого пройде в Любляні.

Роберто Менікеллі відповів на питання офіційного сайту Асоціації футзалу України.



Одразу по прильоту італійська делегація на фірмовому автобусі футбольного клубу «Геліос» вирушила до п’ятизіркового готелю «Харків Палац», де буде мешкати весь час свого перебування в Харкові. Шлях від міжнародного аеропорту «Харків» до готелю тривав приблизно 25 хвилин, протягом яких головний тренер збірної Італіївідповів на питання офіційного сайту Асоціації футзалу України.

- Роберто, ваша подорож зайняла тривалий час – які відчуття після двох перельотів?

- Трошки складно було, коли протягом двох годин чекали стикового рейсу з Києва до Харків. Загалом же, є невеличка втома, але це природньо, а завтра все буде гаразд.

- Що можете сказати відносно збірної України, вашого суперника в двох матчах?

- Перш за все, це дуже сильна команда. Я очікую два дуже напружених матчі, які дозволять нам добре підготуватися до майбутніх матчів чемпіонату Європи.

- Ви вже неодноразово грали проти збірної України. Що перш за все приходить на пам'ять, коли ви їх згадуєте?

- Всі матчі проти вашої команди були для нас складними. Ваші гравці завжди виділялися добрим рівним фізичної готовності, дуже щільно грають в захисті. Я пригадаю, що грав проти вашої команди, коли її очолювали різні тренери, але основні якості гравців все рівно зберігаються.

Що ще мені приходить на пам'ять, то те, як ваша команда приїжджала до Асті, і ми грали два матчі, в першому з яких Італія програла, а в другому була нічия. Після того ми дуже успішно зіграли в Антверпені – хоча і програли перший матч Словенії, але в підсумку стали чемпіонами Європи.

- Ви фактично не мали часу для особливої підготовки до цих матчів. Це є проблемою для вас?

- В таким умовах нашій команді доводиться грати більшість товариських матчів. Тому всю підготовчу роботу я зможу провести тільки в Харкові підчас двох тренувань, які будуть в понеділок. Сподіваюсь на досвід гравців, багато з них провели разом чимало матчів, тож спільну мову гравці знайдуть досить швидко.

Хотів би подякувати Федерації футболу України, Асоціації футзалу України, особисто керівнику вашого футзалу Сергію Владико за запрошення на ці матчі. Вони для нас дуже важливі, і сподіваюсь, що глядачі, які прийдуть на ці дві гри, отримають задоволення від якісного футзалу.