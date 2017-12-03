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Восемь сборников Италии по разные стороны: Аква&Сапоне разбил Пескару

12 тур. «Лупаренсе» сенсационно уступил новичку Серии А из Эболи

  • 03.12.2017 00:25
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pescaracalcio5.it
© pescaracalcio5.it
В воскресенье 3 декабря сборная Италии по футзалу из Рима вылетает в Харьков, где 5-6 декабря состоятся её два товарищеских матча со сборной Украины. В связи с этим очередной тур в Серии А прошел в течение двух дней – пятницы и субботы.
 
Как известно, главный тренер футзальной «скуадра адзурры» Роберто Меникелли везет в Украину 16 футболистов, и ровно половина из них вышла на площадку спорткомплекса «Pala Rigopiano», что в Пескаре, где местная команда принимала «Аква&Сапоне». В последнее время «водомыльная» команда набрала отменный ход, и за счет четырех побед подряд вышла в лидеры Серии А. Это не прошло мимо внимания Роберто Меникелли, который включил в состав сборной сразу 5 футболистов «Аква&Сапоне», в том числе вернул в команду лучшего игрока ЧЕ-2014 Габриэля Лиму и лучшего вратаря мира 2014 года Стефано Маммареллу. Что до «Пескары», то после прихода на пост главного тренера Марио Патриарки дела у «дельфинов» идут не лучшим образом. Напомним, что на прошлой неделе «Пескара» неудачно отыграла в элитном раунде Кубка УЕФА, на своей площадке заняв третье место в группе, пропустив впереди себя не только «Барселону Ласса», но и «Экономац». Тем не менее, из этой команды Роберто Меникелли взял троих – это Марко Эрколесси и Серджио Романо, места которых в национальной сборной не обсуждаются, и 22-хлетний Джакомо Аззони, который очень сильно проводит нынешний сезон.
 
Игра с первых же минут пошла под диктовку подопечных Антонио Риччи, и чтобы открыть счет, «Аква&Сапоне» понадобилось чуть более трех минут – бразилец Джонас при угловом сыграл на опережение, и ударом с линии штрафной распечатал вратаря хозяев Давиде Берарди. Кстати, этому парню всего неделю назад исполнилось 17 лет, но он уже имеет стабильное место на последнем рубеже. Вскоре Берарди и во второй раз пришлось выполнить неприятную процедуру – Коко Веллингтон замкнул дальнюю штангу после передачи Лимы. «Пескара» нашла в себе силы прибавить в атаке, но Маммарелла играл очень надежно. На 12-й минуте после удаления Де Оливеры за вторую желтую карточку «Пескара» получила две минуты большинства, но не реализовала его. А едва составы стали равными, как Мурило Феррейра убежал от опекунов по правому флангу и метров с семи, с носка, классно пробил под перекладину. Один мяч хозяевам все-таки удалось отыграть за счет индивидуальных действий аргентинца Матиаса Росы, но незадолго до перерыва Габриэль Лима вернул гостям преимущество в три мяча – 1:4.
 
Второй тайм получился более результативным, и также насыщенным интересными событиями. Игра раскрылась, и голевые моменты возникали как у одних, так и у других ворот. На 28-й минуте Леандро Куццолино удалось во второй раз пробить Маммареллу, но ровно через две минуты уже «Пескара» после удаления Борруто осталась в меньшинстве. Однако в одной из контратак хозяев Куццолино был сбит в штрафной, и сам же аргентинец реализовал пенальти – 3:4. Тем не менее, у «Аква&Сапоне» еще оставалось время на реализацию большинства, и после точного удара Кальдеролли счет стал 3:5. Эдгар Бертони через минуту мог его увеличивать, но на 10-тиметровом не смог переиграть Берарди. Почти сразу Марио Патриарка решил, что хозяевам пора играть с пятым полевым, и это позволило «Пескаре» после гола Решьи сократить счет до минимума – 4:5. Но большего «дельфинам» сделать не удалось. Маммарелла блестяще действовал в воротах, а удары Мурило Феррейры (в пустые) и Лукаяна подвели итог этому интересному и результативному матчу.
 
«Аква&Сапоне» сохранил свои лидирующие позиции в Серии А, а вот «Пескара» после пятого поражения в чемпионате по итогу тура опустилась на 7-е место в турнирной таблице. Учитывая, что в «Финал восьми» Кубка Италии выходят 8 лучших команд по итогу первого круга регулярного чемпионата, вице-чемпион Италии рискует оказаться за бортом этого очень престижного в Италии турнира. Отметим, что через неделю у «Пескары» выездная игра в Неаполе, и можно говорить, что главная сенсация первого круга очень близка к тому, чтобы стать реальностью.
 
Еще одному неудачнику Кубка УЕФА от Италии пришлось на неделе играть сразу 2 матча, и констатируем, что «Лупаренсе» не удалось поднять себе настроение. Для начала, правда, подопечные Давида Марина обыграли в матче 11-го тура «Чистернино», но в субботу «волки» сенсационно оконфузились на своем паркете в матче с «Фелди Эболи», для которого победа 4:3 была всего лишь второй в сезоне. 
 
Тур под номером 13 в Серии А особенный – он закрывает программу первого круга регулярного чемпионата, и, следовательно, все матчи тура будут играться 9 декабря в одно время. Помимо игры «Лолло Каффе Наполи С5» – «Пескара C5», отметим еще два матча, которые имеют значение для определения восьмерки участников «Финала восьми» Кубка Италии – это матч «Лацио» против «Италсервис Песаро», и игра в Эболи, где местная команда будет принимать «Реал Риети».

29 ноября. 11 тур

«Футзал Чистернино» – «Лупаренсе» – 2:5 (1:2)
 Франклин (3), Фабиньо (22) – Таборда (5), Рамон (10), Онорио (27), Рафинья (34), Миарелли (39)



1-2 декабря. 12 тур

«Аксед Груп Латина» – «Имола Кастелло Футзал» – 1:4 (1:1)
 Паулиньо (6) – Либерти (10), Боргес (23,40), Кастана (40)

«Пескара C5» – «Аква&Сапоне» – 4:7 (1:4)
 Роса (16), Куццолино (28,31), Решья (35) – Джонас (4), Коко Веллингтон (6), Мурило Феррейра (14,40), Лима (19), Кальдеролли (33), Лукаян (40)



«Каос Реджо-Эмилия» – «ТКЧ Лацио» – 7:0 (4:0)
 Фитс (3,28), Кака (14,18,26), Пичи (18, автогол), Титон (34)



«Милан Кальчио A5» – «Лолло Каффе Наполи С5» – 2:3 (0:1)
 Эспозито (23), Хорват (39) – Лоло Суазо (15), Патиас (25,38)

«Лупаренсе» – «Полиспортива Фелди Эболи» – 3:4 (1:0)
 Онорио (4), Лара (26), Рамон (33) – Визонан (28), Форнари (36,38), Бико (39)

«Реал Риети» – «Футзал Чистернино» – 0:0

«Италсервис Песаро» – «Каме Доссон» – 3:4 (3:2)
 Марселиньо (1), Боавентура (5), Бикиньо (18) – Сверкоски (6), Рангел (11), Бельсито (28,40)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

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