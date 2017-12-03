Драма в Хаэне: дубль Гадейи позволил Мовистар Интеру увезти три очка

Чем ближе к экватору регулярного чемпионата в футзальной Примере, тем интереснее и напряженнее становится борьба среди команд, находящихся в середине турнирной таблицы за то, чтобы быть в первой восьмерке. Что означает возможность в марте следующего года сыграть в очень престижном в Испании событии – «Финале восьми» Кубка Испании. Он, кстати, в этом сезоне пройдет в Мадриде.

Есть в Примере группа команд, место которых в этой восьмерке не обсуждается – их без большого риска ошибиться можно было бы назвать и до начала чемпионата. Это «Мовистар Интер», «Барселона Ласса», «Эль Посо Мурсия», «Осасуна Магна», «Пальма Футзал» и «Хаэн». Как видим, остается две вакансии, они-то и есть шанс для не самых звездных команд громко заявить о себе и быть в центре информационного внимания. После матчей 13-го тура, которые состоялись в пятницу-субботу, на две путевки в «Финал восьми» претендуют сразу 5 клубов. У кого-то шансы лучше, как, к примеру, у «Сарагосы», «Картахены» и «Леванте», которые свои матчи тура выиграли. У кого-то они теоретические, как у «Сеговии» с «Рибера Наваррой», но и они будут в оставшихся двух турах до конца первого круга цепляться за свои шансы до последнего.

Основное внимание борьбе за восьмерку обязательно уделим через 10 дней, когда будет играться 15-й тур, а пока же в центре обзора гранды Примеры, первым из которых матч тура проводила на своем паркете «Барселона Ласса», принимая «Сантьяго Футзал». В этом году сезон у команды из Сантьяго-де-Компостеллы явно не складывается, что не помешало ей конкретно «упереться» в столице Каталонии. При подавляющем преимуществе подопечных Андреу Плазы прошли первые 20 минут, но только раз Феррао удалось пробить прекрасно игравшего голкипера гостей Виктора Лопеса. После перерыва Феррао вновь удачно сыграл на острие атаки «Барселоны Ласса» и оформил дубль. Но почти сразу гости провели контратаку, которую разогнал Виктор Лопес, а завершил ударом под перекладину Алекс Диз, и вновь в игре для каталонцев стало некомфортно. Так было до 33-й минуты, когда вратарь «Сантьяго Футзал» не смог отразить дальний удар Хоселито со штрафного. Этого футзальной «Барсе» для победы вполне хватило.

Не менее сложный матч на своем паркете провела и «Эль Посо Мурсия», хотя это было и ожидаемо – ведь соперник-то был намного мастеровитее. У «Пальмы Футзал» свой шанс сыграть получил аргентинский голкипер Сармиенто, тот самый, который на чемпионате мира в Колумбии стал лучшим вратарем турнира. Однако у островитян он находится в тени Карлоса Баррона, который, по мнению наставника «Пальмы Футзал» Антонио Вадильо, более стабилен. Тем не менее, то, что он недаром ест свой хлеб, Сармиенто продемонстрировал в Мурсии. В первые 20 минут вратаря «Пальмы Футзал» хозяева основательно загрузили работой, но Сармиенто отыграл, не допустив ни единой ошибки. И после перерыва аргентинец постоянно был в игре, отражая опасные удары Пито, Алекса и Мигелина. Только к середине тайма островитяне смогли выбраться из окопов, и уже сами провели несколько опасных атак, но вратарь «Эль Посо Мурсии» Фабио действовал с нужной концентрацией. Отчаявшись переиграть соперника в привычном формате, главный тренер хозяев Дуда бросил на площадку пятого полевого игрока, и это сработало – на 34-й минуте ударом с дуги Маринович «распечатал» Сармиенто. Ну, а через минуту Алекс выкатил мяч под удар Маттеусу, и тот бильярдным ударом слева поразил дальний угол ворот. Далее была игра с пятым «Пальмы Футзал», но она не позволила не только спасти игру, но и забить хотя бы мяч престижа. 2:1 – «Эль Посо Мурсия» вернулась на третье место в турнирной таблице, с которого мурсийцев потеснила «Осасуна Магна», когда в пятницу обыграла «Натурпельет Сеговию».

С огромным интересом ожидался матч в Хаэне, где хозяева принимали «Мовистар Интер». Как обыгрывать чемпиона Испании, главный тренер «Хаэна» Дани Родригес и его подопечные в курсе, «хлопнув» «мовистаровцев», к примеру, в апреле этого года в гостях 7:4. Субботнему матчу такая результативность и не снилась, но это не означало, что он не был зрелищным. Насмотревшись на множество неиспользованных голевых моментов, местные фанаты футзала дождались забитого мяча только на 27-й минуте. Арбитры в штрафной «Мовистар Интера» усмотрели игру рукой у Бебе, и Чино уверенно реализовал пенальти. Этот мяч был единственным до последней минуты. Гости ближе к концу матча стали играть с пятым полевым игроком, но счет сравняли не в результате наигранной комбинации, а после дальнего точного удара Гадейи. Концовка же матча стала для «Хаэна» драмой – в попытке пробить по воротам в падении через себя Карлитос зацепил Даниэля, и арбитры за это дали хозяевам фол, который для них стал шестым. Гадейя ударом с 10-тиметровой отметки не упустил шанс принести «Мовистар Интеру» победу – это произошло за секунду до финальной сирены…

Очередной тур в футзальной Примере состоится 8-9 декабря, и найти в нем центральный матч несложно – в Торрехон-де-Ардосе «Мовистар Интер» будет принимать «Барселону Ласса».

1-2 декабря. 13 тур

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Сесилио (14), Триподи (34), Тиагиньо (36), Эмилио Буэндиа (40) – Иван Румбо (15,33), Багатини (40)Рафа Усин (9,21), Мартель (14,38) – Альварито (3), Буитре (32), Хави Алонсо (33)Феррао (7,22), Хоселито (33) – Алекс Диз (23)Рауль Канто (4, автогол), Хуанпи (12,13,20,22), Фернандес (16,28), Ике (27), Хесус (35), Пеле (37), Касас (38), Анас (40) – Рауль Канто (4,23), Начо Гиль (15), Хуанильо (35)Анас (2), Адри Ортего (19,19), Тиаго Кабеса (27,35) – Сепе (15), Руби (22), Яго Родригес (33)Маринович (34), Маттеус (35)Чино (27) – Гадейя (40,40)Кристиан Рубио (17), Мигель (36) – Пол Пачеко (6,13,29), Алекс Дуран (24, автогол)Анатолий ПОДВОЙСКИЙ