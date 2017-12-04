На товарищеские матчи Украина – Италия в Харькове билеты уже в продаже

Ассоциация футзала Украины сообщает, что накануне началась продажа билетов на два международных матча между национальными сборными Украины и Италии.
Напомним, что эти два поединка между нашей командой и двукратным чемпионом Европы состоятся 5 и 6 декабря в харьковском Дворце спорта «Локомотив» им. Г. Кирпы, который находится по адресу: ул. Большая Панасовская, 90 (бывшая ул. Котлова, 90).
Обе игры начнутся в 18.30.
Билеты можно купить по этой ссылке.
Источник — АФУ
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Чемпионат мира по мини-футболу
1989 — 2-й раунд
1992 — 1-й раунд
1996 — 2-й раунд
2000 — не квалифицировалась
2004 — 2-е место Med 2.png
2008 — 3-е место Med 3.png
2012 — 3-е место Med 3.png
2016 — 1/8 финала
так они как бы Чемпионы Мира раза так 4.......!!!
Чемпионат мира по мини-футболу1989 — 2-й раунд1992 — 1-й раунд1996 — 2-й раунд2000 — не квалифицировалась2004 — 2-е место Med 2.png2008 — 3-е место Med 3.png2012 — 3-е место Med 3.png2016 — 1/8 финала
Kris Nolty, 31.10.2017 20:23 так они как бы Чемпионы Мира раза так 4.......!!! Чемпионат мира по мини-футболу1989 — 2-й раунд1992 — 1-й раунд1996 — 2-й раунд2000 — не квалифицировалась2004 — 2-е место Med 2.png2008 — 3-е место Med 3.png2012 — 3-е место Med 3.png2016 — 1/8 финала
А минифутбол и футзал это одно и то же?
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