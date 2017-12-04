На товарищеские матчи Украина – Италия в Харькове билеты уже в продаже

Ассоциация футзала Украины сообщает, что накануне началась продажа билетов на два международных матча между национальными сборными Украины и Италии.

Напомним, что эти два поединка между нашей командой и двукратным чемпионом Европы состоятся 5 и 6 декабря в харьковском Дворце спорта «Локомотив» им. Г. Кирпы, который находится по адресу: ул. Большая Панасовская, 90 (бывшая ул. Котлова, 90).

Обе игры начнутся в 18.30.