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На товарищеские матчи Украина – Италия в Харькове билеты уже в продаже

5-6 декабря команда Александра Косенко сыграет с одной из сильнейших команд европейского континента

  • 04.12.2017 08:45
  • 5851 просмотров
  • 6 комментария
Метки
На товарищеские матчи Украина – Италия в Харькове билеты уже в продаже
Ассоциация футзала Украины сообщает, что накануне началась продажа билетов на два международных матча между национальными сборными Украины и Италии.
 
Напомним, что эти два поединка между нашей командой и двукратным чемпионом Европы состоятся 5 и 6 декабря в харьковском Дворце спорта «Локомотив» им. Г. Кирпы, который находится по адресу: ул. Большая Панасовская, 90 (бывшая ул. Котлова, 90).
 
Обе игры начнутся в 18.30.
 
Билеты можно купить по этой ссылке.

Источник — АФУ

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Комментарии
    avanta88
    online
      avanta88, 31.10.2017 19:16
    +3
    Ничёсе, но лучше б Локо вернули
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    Kris Nolty
    online
      Kris Nolty, 31.10.2017 20:23
    -2
    так они как бы Чемпионы Мира раза так 4.......!!!
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    f-play
      f-play, 05.11.2017 13:09
    +2
    Kris Nolty, 31.10.2017 20:23
    так они как бы Чемпионы Мира раза так 4.......!!!

    Чемпионат мира по мини-футболу
    1989 — 2-й раунд
    1992 — 1-й раунд
    1996 — 2-й раунд
    2000 — не квалифицировалась
    2004 — 2-е место Med 2.png
    2008 — 3-е место Med 3.png
    2012 — 3-е место Med 3.png
    2016 — 1/8 финала
    Ссылка
    icebeer
    online
      icebeer, 09.11.2017 14:05
    -5
    f-play, 05.11.2017 13:09
    Kris Nolty, 31.10.2017 20:23
    так они как бы Чемпионы Мира раза так 4.......!!!

    Чемпионат мира по мини-футболу1989 — 2-й раунд1992 — 1-й раунд1996 — 2-й раунд2000 — не квалифицировалась2004 — 2-е место Med 2.png2008 — 3-е место Med 3.png2012 — 3-е место Med 3.png2016 — 1/8 финала
    А минифутбол и футзал это одно и то же?
    Ссылка
    trancelife
      trancelife, 09.11.2017 14:13
    0
    icebeer, 09.11.2017 14:05
    f-play, 05.11.2017 13:09
    Kris Nolty, 31.10.2017 20:23 так они как бы Чемпионы Мира раза так 4.......!!! Чемпионат мира по мини-футболу1989 — 2-й раунд1992 — 1-й раунд1996 — 2-й раунд2000 — не квалифицировалась2004 — 2-е место Med 2.png2008 — 3-е место Med 3.png2012 — 3-е место Med 3.png2016 — 1/8 финала

    А минифутбол и футзал это одно и то же?
    нет
    Ссылка
    tar00
      tar00, 09.11.2017 16:29
    +1
    Харків - велике місто! Можуть і прийти підримати! поляки наприклад на підліткові матчі U-14 збирають впринципі не погані трибуни. Так, що прийдіть, підтримайте наших.
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