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Спортинг выиграл у Браги дуэль представителей Португалии в Кубке УЕФА

4 тур.Быстро пропущенный в начале матча гол не помешал лиссабонцам добиться победы

  • 01.10.2017 23:03
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Спортинг выиграл у Браги дуэль представителей Португалии в Кубке УЕФА
Менее 10-ти дней осталось до старта основного раунда Кубка УЕФА, и соперники чемпиона Украины херсонского «Продэксима» ведут подготовку к ответственным матчам через игры национальных чемпионатов.
 
Лиссабонский «Спортинг», с которым команда Игоря Москвичева проведет свой первый матч в Кубке УЕФА 11 октября, сыграла выездной матч против другого представителя Португалии в Кубке УЕФА – «Браги», и игра между вице-чемпионом и чемпионом Португалии была центральной в туре.
 
Началась же она фактически  со счета 0:1. Голкипер «Спортинга» Маркао на 2-й минуте смело подключился к атаке своей команды, но наткнулся на соперника, мяч потерял, что позволило Мариньо спокойно поразить пустые ворота. 
 
Ляп своего вратаря «Спортинг» выправил в середине первого тайма – после розыгрыша штрафного Эдгар Варела ударом с дальней дистанции отправил мяч в ворота. Прошло еще 6 минут, и Диегиньо после заброса с углового сильнейшим ударом прошил голкипера «Браги» Васко Рибейро. Судьбу же матча подопечные Нуну Диаша решили в середине второго тайма, когда с интервалом в 5 минут отправили в ворота «Браги» еще два мяча.
 
С учетом того, что свой матч тура выиграла и «Бенфика», которая разгромила «Белененсеш» 6:0, статус-кво между португальским грандами сохранилось. У обеих команд по 12 очков, но «Бенфика» за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей занимает первое место в турнирной таблице.







 
В пятом туре 7 октября «Спортинг» ждет еще один сложный матч – лиссабонское дерби против «Бенфики».

Чемпионат Португалии. 4 тур
 
«Брага» – «Спортинг» – 1:4 (1:2)
 
«Спортинг»: Маркао – Жоао Матош, Део, Кавинато, Фортино – Кайо Джапа, Педро Кари, Пани Варела, Эдгар Варела, Джо, Диегиньо
 Мариньо, 2 – Эдгар Варела, 10, Диегиньо, 16,27, Кавинато, 32



Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

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