Спортинг выиграл у Браги дуэль представителей Португалии в Кубке УЕФА

Менее 10-ти дней осталось до старта основного раунда Кубка УЕФА, и соперники чемпиона Украины херсонского «Продэксима» ведут подготовку к ответственным матчам через игры национальных чемпионатов.

Лиссабонский «Спортинг», с которым команда Игоря Москвичева проведет свой первый матч в Кубке УЕФА 11 октября, сыграла выездной матч против другого представителя Португалии в Кубке УЕФА – «Браги», и игра между вице-чемпионом и чемпионом Португалии была центральной в туре.

Началась же она фактически со счета 0:1. Голкипер «Спортинга» Маркао на 2-й минуте смело подключился к атаке своей команды, но наткнулся на соперника, мяч потерял, что позволило Мариньо спокойно поразить пустые ворота.

Ляп своего вратаря «Спортинг» выправил в середине первого тайма – после розыгрыша штрафного Эдгар Варела ударом с дальней дистанции отправил мяч в ворота. Прошло еще 6 минут, и Диегиньо после заброса с углового сильнейшим ударом прошил голкипера «Браги» Васко Рибейро. Судьбу же матча подопечные Нуну Диаша решили в середине второго тайма, когда с интервалом в 5 минут отправили в ворота «Браги» еще два мяча.

















С учетом того, что свой матч тура выиграла и «Бенфика», которая разгромила «Белененсеш» 6:0, статус-кво между португальским грандами сохранилось. У обеих команд по 12 очков, но «Бенфика» за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей занимает первое место в турнирной таблице.

В пятом туре 7 октября «Спортинг» ждет еще один сложный матч – лиссабонское дерби против «Бенфики».

Чемпионат Португалии. 4 тур