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3-й тур
3:1
Кардинал-Ровно (Ровно)
30.09.2017, FT

Видеофутзал: обзоры матчей 3 тура чемпионата Экстра-лиги

Обзоры матчей, сыгранных в четырех городах Украины 30 сентября

  • 02.10.2017 16:33
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futsal.odessa.ua, «Эпицентр К Авангард» – «Uni-Laman»
© futsal.odessa.ua, «Эпицентр К Авангард» – «Uni-Laman»
30 сентября состоялись 4 матча 3-го тура чемпионата Украины по футзалу. Предлагаем вашему вниманию обзоры всех матчей, подготовленные пресс-службой Ассоциации футзала Украины
 
«ХИТ» (Киев) – «Кардинал-Ровно» (Ровно)– 3:1



«Титан» (Покровское) – «Сокил» (Хмельницкий) – 3:3



«Эпицентр К Авангард» (Одесса) – «Uni-Laman» (Одесса) – 3:5



«Ураган» (Ивано-Франковск) – «ИнБев/НПУ» (Житомир/Киев) – 3:3

Источник — АФУ

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