Видеофутзал: обзоры матчей 3 тура чемпионата Экстра-лиги

30 сентября состоялись 4 матча 3-го тура чемпионата Украины по футзалу. Предлагаем вашему вниманию обзоры всех матчей, подготовленные пресс-службой Ассоциации футзала Украины
«ХИТ» (Киев) – «Кардинал-Ровно» (Ровно)– 3:1
«Титан» (Покровское) – «Сокил» (Хмельницкий) – 3:3
«Эпицентр К Авангард» (Одесса) – «Uni-Laman» (Одесса) – 3:5
«Ураган» (Ивано-Франковск) – «ИнБев/НПУ» (Житомир/Киев) – 3:3
«Титан» (Покровское) – «Сокил» (Хмельницкий) – 3:3
«Эпицентр К Авангард» (Одесса) – «Uni-Laman» (Одесса) – 3:5
«Ураган» (Ивано-Франковск) – «ИнБев/НПУ» (Житомир/Киев) – 3:3
Источник — АФУ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.