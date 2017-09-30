Дмитрий Сорокин открыл счет своим мячам в чемпионате Сербии

В последнюю пятницу сентября стартовали сразу несколько европейских футзальных чемпионатов, и среди них чемпионат Сербии. В этом сезоне в составе чемпиона этой страны «Экономаца» (и будущего соперника чемпиона Украины «Продэксима» в Кубке УЕФА) будет играть один из лучших украинских футзалистов Украины Дмитрий Сорокин.

Стоит сказать, что в чемпионате Сербии существует лимит легионеров – это 4 футболиста. Однако несербских футболистов в «Экономаце» 5, поэтому, в каждом из туров кто-то будет выпадать. Перед стартом чемпионата небольшое повреждение получил Виталий Борисов, имеющий азербайджанское гражданство, поэтому, проблема легионеров перед главным тренером «Экономаца» Предрагом Райичем отпала сама собой.

В стартовом матче многократному чемпиону Сербии противостоял клуб «Деус Футзал», представляющий город Сремска-Митровица., а стартовая четверка хозяев площадки выглядела следующим образом: Игор-Талес-Сими Сайотти-Сорокин – три бразильца и украинец. То, что соперничества в этой игре не получится, стало очевидно по итогу уже первого тайма, завершившегося со счетом 7:1, и четыре мяча на счету игроков первой четверке – по дублю в активе Игора и Талеса. Не ушли без гола с площадки и два других игрока стартового квартета, а Дмитрий Сорокин счет своим мячам в сербском чемпионате открыл на 31-й минуте, ударом из пределов штрафной замкнув прострельную передачу одного из своих партнеров.

Во втором туре, который пройдет на следующей неделе, «Экономац» в гостях сыграет с командой «Нови Пазар» из одноименного города.



Чемпионат Сербии. 1 тур

«Экономац» – «Деус Футзал» – 16:1 (7:1)