Александр Сорокин дебютировал в ЭРА-ПАКе: чемпион Чехии бьет Нейжбах

В чемпионате Чехии в пятницу, 29 сентября, стартовал 4-й тур, и теперь к играм чемпиона Чехии «ЭРА-ПАКа» у нас двойной интерес, поскольку на этой неделе в команде из Хрудима к Дмитрию Литвиненко присоединился его бывший одноклубник по харьковскому «Локомотиву» Александр Сорокин.

Оба украинца были включены главным тренером «ЭРА-ПАКа» Фелипе Конде в заявку, и если Литвиненко начал игру со стартовых минут, то Сорокин первые минуты матча наблюдал со скамейки запасных.

Игра сразу же пошла под диктовку хозяев паркета, но в обороне хрудимцы действовали не всегда внимательно, что позволило игроку «Нейжбаха» Якубу Вагнеру выскочить один на один с Литвиненко, но Дмитрий вышел победителем в этой дуэли. А вскоре «ЭРА-ПАК» открыл счет – после передачи с углового Мартин Доша щекой метров с 12-ти отправил мяч точно в девятку. Через минуту у хозяев еще один провал – и Литвиненко во второй раз не позволил Вагнеру переиграть себя при выходе один на один. Итог же первому тайму подвел еще один дальний точный удар, на этот раз в исполнении Томаша Коуделки, и в этом эпизоде голкипера «Нейжбаха» Либор Герчак (основной вратарь сборной Чехии) сыграл не лучшим образом.

После перерыва «ЭРА-ПАК» довольно быстро увеличил своё преимущество – Давид Дрозд откликнулся на прострел с углового в штрафную Коуделки и в касание переправил мяч в сетку. У гостей практически не было моментов, но на 28-й минуте Роман Мареш неудачно сбросил мяч назад головой, его подобрал Михал Йрански, на замахе обыграл того же Мареша, и Литвиненко не смог отразить удар с линии штрафной.

Вскоре после этого гола Литвиненко уступил свое место в воротах Якубу Ждански. У того работы было не так много, даже когда ближе к концу матча его визави Герчак стал подключаться к атакам «Нейжбаха». Завершилось же всё точным ударом Доши по пустым воротам на последней минуте.

И о Саше Сорокине. Впервые на площадке он появился ближе к концу первого тайма. После перерыва стабильно выходил через смену, но было заметно, что Сорокину не хватало игровой практики – не всегда принимались правильные решения, да и собственных потерь мяча было многовато. Это наверняка не осталось без внимания бразильского тренера «ЭРА-ПАКа», и после экватора второго тайма Александр Сорокин на площадку не выходил.

4:1 – «ЭРА-ПАК» остается в чемпионате Чехии единственной командой, не терявшей очки, что позволяет возглавлять турнирную таблицу. В пятом туре «ЭРА-ПАК» сыграет на выезде с клубом «Олимпик» из Мельника, эта игра состоится 6 октября.

Чемпионат Чехии. Матч 4 тура

«ЭРА-ПАК» (Хрудим) – «Нейжбах» (Високе-Мито) – 4:1 (2:0)

Доша, 11,40, Коуделка, 20, Д. Дрозд, 26 – Йрански, 28



Турнирная таблица



Доша, 11,40, Коуделка, 20, Д. Дрозд, 26 – Йрански, 28

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ