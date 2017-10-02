Коваль, Бондарь и Иванов отметили старт Экстракласы забитыми мячами

В атмосфере эйфории и желания еще больше работать матчами 1-го тура стартовал чемпионат Польши по футзалу. Еще бы – спустя 17 лет сборная Польши сыграет в финальной части чемпионата Европы. Даже в тех странах, кто на чемпионатах Европы играет стабильно, выиграть туда путевку это событие. Что же говорить о поляках, у которых с 2001 года сменилось несколько поколений футзалистов, которые так и не сыграли среди лучших сборных континента.

С чем же связан подъем польского футзала? Одну из причин в предсезонном интервью озвучил президент футзальной Экстракласы Мацей Карчински.

- Я являюсь поклонником украинского футзала, и считаю, что как раз украинцы в какой-то момент подняли наш уровень игры. Такой футзалист, как Владимир Нудик, был самым настоящим волшебником на польском паркете. Но сегодня есть правила, которые ограничивают клубы при заявке футболистов из стран, не входящих в Европейский союз, и, образно говоря, сейчас на площадке могут быть сразу 5 португальских игроков, но только один украинец. К примеру, такой, как Александр Бондарь, которого представлять никому не надо. Моё личное мнение несколько иное, но правила таковы, какие они есть.

Такой вот своеобразный лимит, распространяющийся, кстати, не только на украинцев, но и на бразильцев, существенно повлиял на украинское представительно в Экстракласе в нынешнем сезоне, где в заявках команд лишь 5 наших соотечественников:

Вадим Иванов («Клирекс»)

Роман Вахула, Сергей Коваль («Лех Канцелярия»)

Александр Бондарь («Рекорд»)

Виталий Лисниченко («МОКС»).

Чемпионат Польши открывался в пятницу, 29 сентября, в Белостоке, где дебютант Экстракласы «МОКС» принимал вице-чемпиона страны «Гатту Актив». Однако хозяева не успели получить трансферные документы на украинского игрока, и пока его дебют в Экстракласе откладывается. Организаторы, конечно же, постарались перед матчем создать атмосферу праздника, но и футболисты не подкачали, в том числе и местные. В первом тайме белостокцы во главе с играющим тренером «МОКСа» Адрианом Читко действовали на площадке столь вдохновенно, что сложно было сказать, кто же новичок, а кто вице-чемпион. Во втором тайме дело у хозяев паркета пошло уже не так споро, и «Гатта Актив» за 16 секунд усилиями Марчиняка и Кравчика из отстающей в счете стала опережающей. Но если бы команда из Белостока проиграла, это было бы несправедливым, и за 20 секунд до сирены Марцин Фиранчик стал главным героем матча, когда сравнял счет, забив свой третий мяч.

В том же интервью Мацея Карчинского, о котором было выше, был и вопрос о фаворитах Экстракласы. Их, по мнению руководителя польского футзала, как никогда, много. И в компанию с «Рекордом», «Гаттой Актив», «Торунью», «Пястом» и «Клирексом» была зачислена и «Лех Канцелярия». Команда из Сломников, что совсем рядом с Краковом, блестяще сыграла на предсезонном турнире «Futsal Masters» во Вроцлаве, заняв второе место. И уже там было видно, что и Роман Вахула, и Сергей Коваль – лидеры на площадке. А поскольку они оба одновременно не могут находиться на площадке, то каждый в своей четверке. Справедливости ради, отметим, что у новичка Экстракласы в первом туре соперник был не самый грозный. Молодежный клуб футзала из Велички только благодаря тому, что глогувский «Евромастер» покинул Экстракласу, получил право сыграть и в этом сезоне в сильнейшем польском дивизионе. Хозяева площадки уже с первых минут действовали с позиции силы, но из своих бесчисленных моментов реализовали только один. Перерыв ничего не поменял на площадке, у игроков «Лех Канцелярии» по-прежнему реализация была не высшем уровне, тем не менее, 4 мяча они забили, и один из них Сергей Коваль своим фирменным дальним ударом после углового.

Еще одна победа «под ноль» была зафиксирована в Гданьске, где команда местного университета не выдержала экзамен в противостоянии с гливицким «Пястом» – 0:6.

Закрывал же первый тур матч в Хожуве, где у местного «Клирекса» был шанс поквитаться с чемпионом Польши за недавнее поражение 0:5 в Суперкубке. Однако уже с самого начала игра пошла по сценарию гостей. Павел Будняк на 5-й минуте открыл счет, а на 12-й, когда арбитры назначили довольно неожиданный пенальти, Александр Бондарь реализовал его. Перед перерывом «Рекорд» мог увеличить счет на 18-й минуте, но Поплавски не реализовал 10-тиметровый. И все же третий мяч в ворота «Клирекса» состоялся – Бондарь с углового сделал передачу в штрафную, а там Будняк в касание отправил мяч в угол ворот. После перерыва хозяева предприняли решительные попытки развернуть ситуацию, но «рекордисты» не позволяли разгуляться у ворот Наврата. Всё в этом матче стало ясно после двойного удара, который по «Клирексу» нанес Лукаш Бель, в течение 28-ми секунд оформив дубль – контратаки получились у гостей на славу. Далее вопрос был лишь в окончательном счете, и смогут ли хозяева «размочить» счет. Таки смогли, и сделал это при 0:6 Вадим Иванов.

Тур под номером 2 в Экстракласе состоится 6-9 октября. «Рекорд» уже в пятницу будет принимать «Погонь 04», будет в туре и украинское противостояние – «Клирекс» дома сыграет с «Лех Канцелярией». Очень любопытный матч предстоит в Торуни, где местный клуб, бронзовый призер прошлогоднего чемпионата, сыграет против вице-чемпиона Польши «Гатты Актив».

29 сентября-2 октября. 1 тур