Сергій ВЛАДИКО: «У нас абсолютно рівна група»

Президент Асоціації футзалу України Сергій Владико прокоментував результати жеребкування групового раунду фінальної стадії Євро-2018, де збірна України зіграє у групі «С» з Португалією та Румунією.

- Якщо оцінювати результати жеребкування, то можна сказати, що у нас абсолютно рівна група. Все залежить від того, хто і в якому стані підійде до цих відповідальних матчів, щоб було менше травмованих, і щоб гравці були якнайкраще підготовлені. Ні для кого не секрет, що футзал прогресує. Всі команди зараз підтягуються. Я вважаю, що ці дванадцять команд – це найкращі на сьогоднішній день збірні у Європі. Тому, можна очікувати різних результатів, і треба готуватись.

Нагадаємо, що чемпіонат Європи з футзалу відбудеться з 30 січня по 10 лютого у Словенії, а всі матчі проходитимуть у Любляні, на «Арені Стожице».