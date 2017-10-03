Продэксим – Энергия. Анонс

Несколько нестандартным по своему формату выдался 3-й тур чемпионата футзальной Экстра-лиги. Иногда в жизни возникают обстоятельства непреодолимой силы, вот и до матча, который во вторник будет сыгран в Херсоне, получилось нечто подобное. Из-за занятости зала в выходные дни хозяевам площадки пришлось искать варианты, куда бы в условиях временного цейтнота передвинуть игру с львовской «Энергией», и оптимальной датой стало 3 октября. А чтобы получить согласие соперника, «Продэксиму» пришлось идти на не совсем удобное для болельщиков время начала матча – полдень буднего дня, чтобы «энергетики» могли максимально быстро вернуться в свой родной Львов, до которого из Херсона путь неблизкий и непростой.

Более четырех месяцев прошли с памятного всем любителям футзала четырехматчевого противостояния между «Продэксимом» и «Энергией», которое назвало чемпиона Украины 16/17 годов. У каждой из команд сейчас свои заботы, так что говорить о каких-то реваншистских мотивах предстоящей игры не имеет смысла. У «Продэксима» уже менее чем через 10 дней старт в Кубке УЕФА, и этим все сказано – на подготовку к играм в Сербии у главного тренера чемпионов Украины Игоря Москвичева и нацелена вся работа. Есть еще два матча – во вторник с «Энергией» и в субботу с «ХИТом», чтобы что-то еще опробовать в боевой обстановке, и внести в коррективы в те проблемные моменты, которые обнажил старт чемпионата. А матчи и с «ИнБев/НПУ», и тем более с «Uni-Laman» показали, что они есть. В матчах с командами, которые в прошлом сезоне не смогли пробиться в плей-офф, херсонцы очень много вольностей позволяли соперникам у своих ворот, а в атаке не столько вынуждали оппонентов ошибаться, сколько использовали их собственные грубые ошибки.

Есть у Игоря Москвичева и кадровые проблемы, и связаны они с тем, что только сейчас, покончив дела в сборной Грузии, которая так и не смогла пробиться на ЧЕ-2018, может полностью сосредоточиться на клубных делах единственный легионер всей Экстра-лиги бразилец Рониньо. В предсезонный период наигрывался один вариант четверок, с отъездом же Рониньо Игорю Москвичеву приходилось экспериментировать, что не шло на пользу игре.

В процессе перестройки клубной игры и визави Игоря Москвичева главный тренер «Энергии» Валерий Легчанов. В предыдущие годы команда была зависима от братьев Грицын, сейчас же нужно искать новых футболистов, которые будут вести команду. По первым двум мачтам заявку на то, чтобы взвалить на себя бремя лидерства, сделал Тарас Кузь, на счету которого ровно половина всех мячей, забитых «Энергией». Матч с такой командой, как «Продэксим», еще одна серьезная проверка для футболиста, как для вожака команды, которой он, кстати, уже более 10-ти лет отдает свои силы и здоровье.

Те, кто предсказывал непредсказуемость нынешнего чемпионата, были правы. Прошло всего три тура, а в Экстра-лиге уже нет команд, которые не теряли бы очки. Помимо общего выравнивания сил команд, на игры в чемпионате накладывает отпечаток уровень готовности футболистов, который еще очень далек от оптимального уровня. Вот и видим мы в чемпионате матчи, где в одном тайме команда блистает, а после перерыва её уже и нет. Впрочем, и по ходу матчей бывают кратковременные провалы, которые потом героически приходится выправлять. Кроме того, и главные тренеры допускают ошибки в оценке возможностей своих футболистов, и в частности вратарей.

В советские время было такое понятие, как весенний футбол – все в курсе, что оно подразумевало. То, что мы видим сейчас в матчах чемпионата Экстра-лиги, типичный осенний футзал, в котором, как говорится в известном фильме, «стабильности нет». И в этом отсутствии стабильности есть свои прелесть и изюминка – игры получаются совершенно непредсказуемыми. Пока будем довольствоваться этим с надеждой, что футболисты обязательно обрастут мясом и наберут форму, тогда и футзал в исполнении экстралиговых команд поднимется на более качественный уровень.



Анатолий ПОДВОЙСКИЙ



3 октября, вторник