Жеребьевка финальной части ЧЕ-2018 по футзалу. LIVE!

Всего три дня назад, после того как были сыграны ответные матчи раунда плей-офф квалификации, стал известен полный комплект участников финальной части чемпионата Европы по футзалу, которая 30 января-10 февраля 2018 года пройдет в Любляне. В столице Словении, как и в несколько предыдущих чемпионатов Европы сыграют 12 сборных, причем уже известно, что со следующего чемпионата, а он будет в 2022 году, в финальной части будут играть уже 16 сборных.

А сегодня в Люблянском граде состоится жеребьевка финальной части ЧЕ-2018, по итогам которой 12 сборных будут разбиты на 4 группы по 3 сборных. По две команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал.



В процедуре жеребьевки примут участие президент УЕФА Александер Чеферин и известная словенская горнолыжница, двукратная олимпийская чемпионка 2014 года, четырёхкратная чемпионка мира Тина Мазе.

Перед началом чемпионата все участники Евро были разбиты на 3 корзины согласно рейтинга, который рассчитывался на основании результатов выступлений сборных в отборочных и финальных турнирах чемпионатов мира и Европы.

Корзины жеребьевки выглядят следующим образом (в скобках – официальный рейтинг):

1 корзина: Словения (7, хозяева ЧЕ), Россия (1), Испания (2), Португалия (3) Словения (7, хозяева ЧЕ),Россия (1),Испания (2),Португалия (3)

2 корзина: Италия (4), Украина (5), Азербайджан (6), Казахстан (8) Италия (4),Украина (5),Азербайджан (6),Казахстан (8)

3 корзина: Сербия (9), Румыния (12), Польша (19), Франция (23). Сербия (9),Румыния (12),Польша (19),Франция (23).

Процедура жеребьевки будет проходить таким образом:

1. Сборная Словении будет помещена в группу А, и ей будет присвоен номер А1.

2. Остальные сборные из первой корзины будут распределены по группам B, C, D, и, соответственно, получат номера B1, C1 и D1.

3. Следующий шаг – распределение сборных из второй корзины, причем тут есть одно ограничение.

Если сборная России будет иметь номер B1, то сборная Украины может попасть только в группы C или D. Если же у сборной России будет номер C1 или D1, то сборная Украины может быть распределена только в группы A или B.

Это сделано для того, чтобы на групповом этапе сборные России и Украины не играли в один и тот же день.

4. Заключительная часть жеребьевки – распределение сборных из третьей корзины, и здесь нет никаких ограничений.

Результаты жеребьевки

Группа А

1. Словения

2.

3.

Группа B

1.

2.

3.

Группа C

1.

2.

3.

Группа D

1.

2.

3.

Как только станут известны результаты жеребьевки, автоматически сформируется календарь группового этапа, который уже утвержден в цифровом и буквенном варианте.

30 января

Группа A: Словения – A3

Группа B: B1 – B3



31 января

Группа C: C1 – C3

Группа D: D1 – D3



1 февраля

Группа A: A3 – A2

Группа B: B3 – B2



2 февраля

Группа C: C3 – C2

Группа D: D3 – D2



3 февраля

Группа A: A2 – Словения

Группа B: B2 – B1



4 февраля

Группа C: C2 – C1

Группа D: D2 – D1

Календарь стадии плей-офф

Четвертьфиналы



5 февраля

победитель группы А – обладатель второго места в группе В

обладатель второго места в группе A – победитель группы B



6 февраля

победитель группы C – обладатель второго места в группе D

обладатель второго места в группе C – победитель группы D

Полуфиналы

8 февраля

победитель четвертьфинала 1 – победитель четвертьфинала 3

победитель четвертьфинала 2 – победитель четвертьфинала 4

Финал и матч за 3-е место

Суббота, 10 февраля

Начало жеребьевки – в 13.00 по киевскому времени, и в это же время на Sport.ua начнется текстовая трансляция жеребьевки.