Жеребьевка финальной части ЧЕ-2018 по футзалу. LIVE!

Всего три дня назад, после того как были сыграны ответные матчи раунда плей-офф квалификации, стал известен полный комплект участников финальной части чемпионата Европы по футзалу, которая 30 января-10 февраля 2018 года пройдет в Любляне. В столице Словении, как и в несколько предыдущих чемпионатов Европы сыграют 12 сборных, причем уже известно, что со следующего чемпионата, а он будет в 2022 году, в финальной части будут играть уже 16 сборных.
А сегодня в Люблянском граде состоится жеребьевка финальной части ЧЕ-2018, по итогам которой 12 сборных будут разбиты на 4 группы по 3 сборных. По две команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал.
В процедуре жеребьевки примут участие президент УЕФА Александер Чеферин и известная словенская горнолыжница, двукратная олимпийская чемпионка 2014 года, четырёхкратная чемпионка мира Тина Мазе.
В процедуре жеребьевки примут участие президент УЕФА Александер Чеферин и известная словенская горнолыжница, двукратная олимпийская чемпионка 2014 года, четырёхкратная чемпионка мира Тина Мазе.
Перед началом чемпионата все участники Евро были разбиты на 3 корзины согласно рейтинга, который рассчитывался на основании результатов выступлений сборных в отборочных и финальных турнирах чемпионатов мира и Европы.
Корзины жеребьевки выглядят следующим образом (в скобках – официальный рейтинг):
1 корзина: Словения (7, хозяева ЧЕ), Россия (1), Испания (2), Португалия (3)
2 корзина: Италия (4), Украина (5), Азербайджан (6), Казахстан (8)
3 корзина: Сербия (9), Румыния (12), Польша (19), Франция (23).
Процедура жеребьевки будет проходить таким образом:
1. Сборная Словении будет помещена в группу А, и ей будет присвоен номер А1.
2. Остальные сборные из первой корзины будут распределены по группам B, C, D, и, соответственно, получат номера B1, C1 и D1.
3. Следующий шаг – распределение сборных из второй корзины, причем тут есть одно ограничение.
Если сборная России будет иметь номер B1, то сборная Украины может попасть только в группы C или D. Если же у сборной России будет номер C1 или D1, то сборная Украины может быть распределена только в группы A или B.
Это сделано для того, чтобы на групповом этапе сборные России и Украины не играли в один и тот же день.
4. Заключительная часть жеребьевки – распределение сборных из третьей корзины, и здесь нет никаких ограничений.
Результаты жеребьевки
Группа А
1. Словения
2.
3.
Группа B
1.
2.
3.
Группа C
1.
2.
3.
Группа D
1.
2.
3.
Как только станут известны результаты жеребьевки, автоматически сформируется календарь группового этапа, который уже утвержден в цифровом и буквенном варианте.
30 января
Группа A: Словения – A3
Группа B: B1 – B3
31 января
Группа C: C1 – C3
Группа D: D1 – D3
1 февраля
Группа A: A3 – A2
Группа B: B3 – B2
2 февраля
Группа C: C3 – C2
Группа D: D3 – D2
3 февраля
Группа A: A2 – Словения
Группа B: B2 – B1
4 февраля
Группа C: C2 – C1
Группа D: D2 – D1
Календарь стадии плей-офф
Четвертьфиналы
5 февраля
победитель группы А – обладатель второго места в группе В
обладатель второго места в группе A – победитель группы B
6 февраля
победитель группы C – обладатель второго места в группе D
обладатель второго места в группе C – победитель группы D
Полуфиналы
8 февраля
победитель четвертьфинала 1 – победитель четвертьфинала 3
победитель четвертьфинала 2 – победитель четвертьфинала 4
Финал и матч за 3-е место
Суббота, 10 февраля
Начало жеребьевки – в 13.00 по киевскому времени, и в это же время на Sport.ua начнется текстовая трансляция жеребьевки.
Источник — Sport.ua
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