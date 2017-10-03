Бенефис Леандро Куццолино: аргентинец отгрузил Фелди Эболи 5 мячей

Неполной, да и еще растянутой на 4 дня получилась программа 2-го тура чемпионата Италии по футзалу. Из семи матчей состоялись только 6, а игра в Латине перенесена на более поздний срок по банальной причине. В спорткомплексе летом был затеян ремонт, который не успели завершить к началу сезону, поэтому руководство «Аксед Груп Латины» обратилось у «Италсервис Песаро» с просьбой о переносе игры на 24 октября, и новичок Серии А отнесся к проблеме команды из Латины с пониманием.

Теоретически у «Италсервис Песаро» в случае победы был шанс захватить лидерство в турнирной таблице, но сделал это довольно неожиданно «Каме Доссон», принимавший на своей площадке команду из Милана. Дебютант Серии А очень достойно выглядел в гостях, сумев держать интригу почти до конца матча, и лишь когда «Милан» перешел на игру с пятым полевым игроком Мурило Скиокету двумя дальними точными ударами по пустым воротам удалось расставить в этой игре всё по своим местам.

Таким же результативным, и не менее напряженным получился матч в Монтесильвано, где «Аква&Сапоне» принимал «Каос Реджо-Эмилию». И здесь в конце матча было забито немало мячей. Когда на 36-й минуте ветеран итальянского футзала Эдгар Бертони установил счет 5:1 (отметим, что оба свои мяча Бертони забил после грубейших ошибок голкипера гостей Молитьерно), казалось, всё в этом матче решено, но иного мнения были игроки «Каоса». Авеллино вышел пятым полевым, и через 78 секунд на табло уже было 5:4! До сирены оставались 1.41, за 6 секунд до конца матча Скинина был очень близок к тому, чтобы сравнять счет, но хозяев выручил голкипер Мирко Касасса. 5:4 – «Аква&Сапоне» вписал в турнирную таблицу первые три очка.

На грани поражения был еще один фаворит чемпионата, хорошо знакомый игрокам хмельницкого «Сокола» «Лолло Каффе Наполи». Неаполитанцы играли на выезде против новичка Серии А из Чистернино, у которого в составе ряд хорошо известных футболистов. Один из них – чемпион Европы 2014 года Лука Леджеро, который в конце первого тайма оформил преимущество хозяевам паркета в два мяча. После перерыва хорват Франко Еловчич один мяч отыграл, а от поражения подопечные Франческо Чиполлы ушли лишь за 11 секунд до финальной сирены после гола Алессандро Патиаса.

Также первые очки в чемпионате потерял и чемпион Италии «Лупаренсе». Долго уступая «Имоле Кастелло Футзал» в счете 1:2, «волки» в течение полутора минут усилиями Джефферсона и Рафиньи развернули ситуацию в свою пользу. Однако ровно через минуту испанец Альберто Саура, являющийся воспитанником «Эль Посо Мурсии», привел игру в ничейную гавань.

Завершался же тур поздно вечером в понедельник в Эболи, где местный клуб принимал «Пескару». Эта игра стала бенефисом игрока сборной Аргентины Леандро Куццолино. Уже на 3-й минуте он открыл счет, когда же хозяева сравняли его, Куццолино до перерыва еще трижды расписался в ворота голкипера «Фелди Эболи» Джилли. Во втором тайме «Пескара» играла по счету, а пробить её оборону хозяева смогли только когда перешли на игру с пятым полевым игроком. Гости тут же взяли тайм-аут, и уже сами стали подключать пятого полевого. А свой пятый мяч Куццолино забил с пенальти, назначенного за снос в штрафной Фернандао.

И еще любопытные пометки к этой игре. Главным тренером «Фелди Эболи» является Массимо Ронкони, известный в недавнем прошлом спортивный комментатор телеканала «Rai Sport». Три года назад он получил тренерскую лицензию, чуть позднее возглавил «Фелди Эболи» и вывел его в Серию А. Комментировал же этот матч для ТВ Алессио Мусти – известный в Италии… футзальный тренер, который работал с такими командами, как «Реал Риети», «Лупаренсе» и «Коджанко». Такие вот перевертыши. Сюда же стоит добавить, что «Пескарой» в победной игре руководил не Фульвио Колини, который был дисквалифицирован, а его помощник Патрик Нора, который еще в позапрошлом сезоне выходил на площадку в качестве футболиста.

Базовая дата 3-го тура – 7 октября, и в этот игровой день наиболее привлекательной выглядит игра в Пескаре, где «Каме Доссону» нужно будет продемонстрировать, действительно ли у него есть какие-то амбиции, или же его первое место после двух туров не более, чем стечение обстоятельств.

2 тур. 29 сентября-2 октября