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Бенефис Леандро Куццолино: аргентинец отгрузил Фелди Эболи 5 мячей

2 тур. «Лупаренсе» потерял очки в Имоле, «Аква&Сапоне» на нервах добыл первую победу в сезоне

  • 03.10.2017 00:34
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Бенефис Леандро Куццолино: аргентинец отгрузил Фелди Эболи 5 мячей
Неполной, да и еще растянутой на 4 дня получилась программа 2-го тура чемпионата Италии по футзалу. Из семи матчей состоялись только 6, а игра в Латине перенесена на более поздний срок по банальной причине. В спорткомплексе летом был затеян ремонт, который не успели завершить к началу сезону, поэтому руководство «Аксед Груп Латины» обратилось у «Италсервис Песаро» с просьбой о переносе игры на 24 октября, и новичок Серии А отнесся к проблеме команды из Латины с пониманием.
 
Теоретически у «Италсервис Песаро» в случае победы был шанс захватить лидерство в турнирной таблице, но сделал это довольно неожиданно «Каме Доссон», принимавший на своей площадке команду из Милана. Дебютант Серии А очень достойно выглядел в гостях, сумев держать интригу почти до конца матча, и лишь когда «Милан» перешел на игру с пятым полевым игроком Мурило Скиокету двумя дальними точными ударами по пустым воротам удалось расставить в этой игре всё по своим местам.
 
Таким же результативным, и не менее напряженным получился матч в Монтесильвано, где «Аква&Сапоне» принимал «Каос Реджо-Эмилию». И здесь в конце матча было забито немало мячей. Когда на 36-й минуте ветеран итальянского футзала Эдгар Бертони установил счет 5:1 (отметим, что оба свои мяча Бертони забил после грубейших ошибок голкипера гостей Молитьерно), казалось, всё в этом матче решено, но иного мнения были игроки «Каоса». Авеллино вышел пятым полевым, и через 78 секунд на табло уже было 5:4! До сирены оставались 1.41, за 6 секунд до конца матча Скинина был очень близок к тому, чтобы сравнять счет, но хозяев выручил голкипер Мирко Касасса. 5:4 – «Аква&Сапоне» вписал в турнирную таблицу первые три очка.
 
На грани поражения был еще один фаворит чемпионата, хорошо знакомый игрокам хмельницкого «Сокола» «Лолло Каффе Наполи». Неаполитанцы играли на выезде против новичка Серии А из Чистернино, у которого в составе ряд хорошо известных футболистов. Один из них – чемпион Европы 2014 года Лука Леджеро, который в конце первого тайма оформил преимущество хозяевам паркета в два мяча. После перерыва хорват Франко Еловчич один мяч отыграл, а от поражения подопечные Франческо Чиполлы ушли лишь за 11 секунд до финальной сирены после гола Алессандро Патиаса.
 
Также первые очки в чемпионате потерял и чемпион Италии «Лупаренсе». Долго уступая «Имоле Кастелло Футзал» в счете 1:2, «волки» в течение полутора минут усилиями Джефферсона и Рафиньи развернули ситуацию в свою пользу. Однако ровно через минуту испанец Альберто Саура, являющийся воспитанником «Эль Посо Мурсии», привел игру в ничейную гавань.
 
Завершался же тур поздно вечером в понедельник в Эболи, где местный клуб принимал «Пескару». Эта игра стала бенефисом игрока сборной Аргентины Леандро Куццолино. Уже на 3-й минуте он открыл счет, когда же хозяева сравняли его, Куццолино до перерыва еще трижды расписался в ворота голкипера «Фелди Эболи» Джилли. Во втором тайме «Пескара» играла по счету, а пробить её оборону хозяева смогли только когда перешли на игру с пятым полевым игроком. Гости тут же взяли тайм-аут, и уже сами стали подключать пятого полевого. А свой пятый мяч Куццолино забил с пенальти, назначенного за снос в штрафной Фернандао.
 
И еще любопытные пометки к этой игре. Главным тренером «Фелди Эболи» является Массимо Ронкони, известный в недавнем прошлом спортивный комментатор телеканала «Rai Sport». Три года назад он получил тренерскую лицензию, чуть позднее возглавил «Фелди Эболи» и вывел его в Серию А. Комментировал же этот матч для ТВ Алессио Мусти – известный в Италии… футзальный тренер, который работал с такими командами, как «Реал Риети», «Лупаренсе» и «Коджанко». Такие вот перевертыши. Сюда же стоит добавить, что «Пескарой» в победной игре руководил не Фульвио Колини, который был дисквалифицирован, а его помощник Патрик Нора, который еще в позапрошлом сезоне выходил на площадку в качестве футболиста.      
 
Базовая дата 3-го тура – 7 октября, и в этот игровой день наиболее привлекательной выглядит игра в Пескаре, где «Каме Доссону» нужно будет продемонстрировать, действительно ли у него есть какие-то амбиции, или же его первое место после двух туров не более, чем стечение обстоятельств.

2 тур. 29 сентября-2 октября

«Футзал Чистернино» – «Лолло Каффе Наполи С5» – 2:2 (2:0)
 Хосико (14), Леджеро (18) – Еловчич (22), Патиас (40)



«Имола Кастелло Футзал» – «Лупаренсе» – 3:3 (1:0)
 Кастанья (14), Мурга (27), Саура (37) – Хосе Реверт (26), Джефферсон (35), Рафинья (36)

«Аква&Сапоне» – «Каос Реджо-Эмилия» – 5:4 (2:0)
 А. Бординьон (6), Де Оливейра (18,26), Бертони (31,36) – Авеллино (29,38), Скинина (38,39)



«Каме Доссон» – «Милан Кальчио А5» – 6:3 (2:2)
 Скиокет (5,13,37,40), Гриппи (24,27) – Минаццоли (13), Леандриньо (20), Певерини (28)



«ТКЧ Лацио» – «Реал Риети» – 1:3 (0:2)
 Бискосси (35) – Эктор (12,36), Хесулито (18)



«Полиспортива Фелди Эболи» – «Пескара C5» – 2:5 (1:4)
 Педотти (14), Жоржиньо (34) – Куццолино (4,16,16,17,36)

24.10. «Аксед Груп Латина» – «Италсервис Песаро»

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ
 

Источник — Sport.ua

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