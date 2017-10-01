Рикардиньо спас Мовистар Интер от поражения в матче с Осасуной Магна

Матчи третьего тура чемпионата Испании по датам были распределены на три дня, и хотя в пятницу свои матчи проводили два из трех грандов Примеры, но и игра, которая проходила на Балеарских островах, была достаточно привлекательной. В гостях у местной «Пальмы Футзал» был «Леванте», который начал нынешний чемпионат с двух побед, что позволило валенсийцам находиться в группе лидеров. И, как показал матч в Пальме, не зря.

Гостям хватило минуты, чтобы повести в счете – островитяне крайне невнимательно отнеслись к тому, как Педро Торо с левого фланга смещался в центр, за что и были наказаны точным ударом в девятку. Чтобы отыграться, хозяевам потребовалось полтайма – голкипер «Леванте» Прието не раз выручал свою команду, но на 12-й минуте грубо ошибся, покинув свои ворота в надежде сыграть на перехвате, и Хоселито спокойно закатил мяч в пустые ворота. До перерыва Прието дважды отразил 10-тиметровые (при первом из них голкипер получил предупреждение на несоблюдение расстояния 5 метров, так что пришлось перебивать), но на 17-й минуте отбить классный дальний удар Парадински был бессилен. Однако первый тайм сильнейшего не выявил – Маркес сильно и точно пробил метров с 14-ти. В самом начале второго тайма соперники еще раз обменялись забитыми мячами – на гол Квинтелы после аута гости ответили своим эффективным розыгрышем стандарта, который завершил Тиагиньо. В дальнейшем ближе к голу были игроки «Пальмы Футзал» – дважды мяч после их ударов попадал в каркас ворот Прието. И на 35-й минуте затяжной розыгрыш мяча все-таки принес результат – комбинацию завершил лучший голеадор островитян Парадински. Игра с пятым в конце матча уйти от поражения «Леванте» не позволила. 4:3 – первое поражение «левантийцев», и первая победа «Пальмы Футзал».

Матч в Памплоне между «Осасуной Магна» и «Мовистар Интером» был одним из двух центральных в туре. В этом сезоне обе команды сменили свой имидж. Как известно, хозяева летом были взяты под своё крыло футбольной командой «Осасуна», и свои традиционные зеленые цвета сменили на тождественные с цветами команды из футбольной Сегунды. А вот «Мовистар Интер» в межсезонье сменил технического спонсора, после чего вернулся к тому цвету, за который эту команды многие годы называли «зеленой машиной».

Приезд чемпиона Испании собрал в спорткомплексе «Anaitasuna» аншлаг, и в середине первого тайма трибуны ликовали – Виктор в штрафной оказался самым расторопным и сильнейшим ударом вогнал мяч под перекладину. «Мовистар Интер» отыгрался на 15-й минуте, когда Рафаэль свой слаломный проход по центру завершил точным ударом. Но по счету первый тайм остался за хозяевами – угловой был разыгран в британском стиле, и Роберто Мартиль головой трансформировал в гол прострел с углового. После перерыва наваррцы вынуждены были больше обороняться, и допустили лишь одну ошибку. Ближе к концу матча «Мовистар Интер» пошел ва-банк, и Рикардиньо ударом из пределов штрафной спас свою команду от поражения. 2:2 – чемпионы Испании уже в 3-м туре теряют первые очки.

Очень была близка к этому и «Барселона Ласса», которая в другом центральном матче тура играла каталонское дерби против «Катгаз Энергии». За этой игрой с трибуны наблюдал известный испанский голеадор Дани Сальгадо, с которым летом «Катгаз Энергия» не продлила контракт. И он сполна мог оценить на 4-й минуте мастерство Феррао – бразильцу в штрафной хватило всего двух касаний, чтобы оставить вратаря хозяев Кристиана (бывшего многолетнего голкипера «Барселоны Ласса») не у дел. Не так эффектно, но зато эффективно сыграл вскоре Пол Пачеко – подобрав мяч у своей штрафной, игрок «Катгаз Энергии» пробежал через всю площадку и четко использовал выход один на один. Еще раз догоняющими хозяева стали после гола Адольфо, но и его Дель Мораль отыграл перед самым перерывом. Ничейный счет 2:2 продержался до последней минуты – главный тренер «Барселоны Ласса» Андреу Плаза решил рискнуть, и игра с пятым принесла гостям три очка – за 45 секунд до сирены отличился Эскердинья. 2:3 – победа в каталонском дерби позволила «Барселоне Ласса» единолично возглавить турнирную таблицу Примеры.

«Эль Посо Мурсия» по календарю играла на своей площадке второй матч подряд, и наконец-то подопечные Дуды своих болельщиков порадовали. В общем-то, крепкая по испанским меркам «Сарагоса» была обыграна без всяких вариантов, и что интересное можно отметить по этой игре, так это два автогола в исполнении игрока гостей Карлоса Гарсии. Такое в футзале очень редко, но бывает. 8:1 – «Эль Посо Мурсия» заметно улучшила свои позиции в турнирной таблице.

Из других матчей тура стоит отметить ничью в Сеговии. «Хаэн» в матче с новичком Примеры «Натурпельет Сеговией» умудрился упустить преимущество в два мяча на последней минуте – хозяева спасительный мяч забили за две секунды до финальной сирены и свели игру к ничьей 4:4.

Матчи 4-го тура в футзальной Примере состоятся 6-8 октября. Однако до этого во вторник, 3 октября, два участника Кубка УЕФА от Испании «Мовистар Интер» и «Барселона Ласса» проведут матчи из 5-го тура, который по срокам совпадает с датами основного раунда еврокубка. Оба испанских гранда сыграют на выезде – «мовистаровцы» с «Риберой Наварра», а каталонцы с «О Парруло Ферроль».



29 сентября-1 октября. 3 тур