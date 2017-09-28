Роман КОВАЛЬЧИК: «Чемпіонат буде цікавим і непередбачуваним»

Головний тренер СК «Сокіл» у спілкуванні із клубною прес-службою поділився враженням від стартових матчів хмельницької команди у новому сезоні, а також розповів про очікування від турніру загалом.

─ Романе Миколайовичу, Ваші враження від старту команди?

─ Для мене такий старт нашої команди був прогнозованим. У нас було достатньо часу, щоб належним чином спланувати етапи підготовки до чемпіонату. Плюс турніри, в яких ми брали участь, принесли нам велику користь і виявили моменти, над якими необхідно було працювати особливо ретельно. Ми обґрунтовано розраховували на перемоги в цих матчах і добилися їх. Відверто кажучи, не думав, що ми стільки заб’ємо, але це таке … Стартом я задоволений.

─ Кілька слів про суперників у цих іграх…

─ У першій грі у нас могли виникнути складності через те, що ми грали з дебютантом Екстра-ліги. В Одесі давно не було великого футзалу, і ми розуміли, що перша гра може бути складною через те, що господарі намагатимуться за рахунок бійцівських якостей і самовіддачі добитися максимально позитивного для себе результату. Що стосується гри з «Ураганом», то тут були складності іншого роду. По-перше, ми грали цю гру без вболівальників, останню з тих, що ми повинні були грати при порожніх трибунах. Будемо сподіватися, що так воно і буде. По-друге, «Ураган» виграв два передсезонних турніри, і необхідно було правильно підвести команду до цього матчу, що нам вдалося. Хоча спочатку івано-франківці зуміли мене здивувати і змусили дещо змінити тактику на гру. Можливо, рахунок міг бути і не таким великим, але хлопці виконали в другому таймі практично все те, про що ми просили їх в перерві матчу.

─ Не можемо не запитати Вас конкретно про івано-франківську команду. Є думка, що це один з претендентів на чемпіонський титул. Після цієї гри вона якось змінилася?

─ Абсолютно ні. Це всього лише старт. Команди по-різному входять в чемпіонат, а до фінішу ще дуже далеко, і все може багато разів помінятися. Повторюся, вважаю «Ураган» однією з 5-6 команд, яка в цьому сезоні всерйоз побореться за медалі.

─ Тоді плавно переходимо до решти команд. Минуло два тури. Хто, на Ваш погляд, буде в цьому сезоні задавати тон в чемпіонаті?

─ По-перше, «Продексім». Вони завжди натужно починають сезон, а тут, я думаю, вони взагалі цілеспрямовано готують команду до того, щоб вийти на пік форми в жовтні, до моменту старту в Кубку УЄФА. Тому, я думаю, вони так важко входять в сезон. А так ─ команда укомплектована, готувалася за планом, і ще однозначно додасть. По-друге, «ХІТ». Вони пристойно змінили склад, помітно, що в командній грі є певні шорсткості, така собі мікронезігранність, але повторюся ─ команда добре укомплектована і теж претендуватиме на чемпіонство. «Титан» ─ це команда, яка щосезону більше за інших змінює склад, тренера, але при цьому від неї можна очікувати сюрпризів. Я багатьох гравців з цієї команди знаю і розумію, на що вони здатні. І, звичайно, «Енергія». Команда з традиціями, з історією. Не дивлячись на серйозні кадрові втрати, кістяк у команди є, 6-7 чоловік, які грають разом кілька років, свого часу виступали за збірну, плюс ті гравці, які в команді не так давно. Так що «Енергія» ─ це більш ніж серйозний суперник. Та й інші, в першу чергу «Кардинал-Рівне» і «ІнБев /НПУ», можуть «вистрілити».

─ Ми перерахували практично всі команди Екстра-ліги. Яким тоді Ви бачете цей чемпіонат?

─ Думаю, що він буде ще більш цікавим, ніж минулий. І набагато більш непередбачуваним. Всі команди підрівнялись, явного фаворита немає, так що будь-яка команда може дуже сильно зіпсувати всім настрій.

─ Чи дивилися матчі плей-офф Євро-2018 і товариські матчі збірних?

─ Так, звичайно. Приємно здивували мене французи. Навіть, скоріше не здивували, а підтвердили мої припущення і очікування. Свого часу в Харкові французька команда дуже не погано виглядала проти «Локомотива» в Кубку УЄФА. Чотири роки тому, коли я був у Франції з молодіжною збірною, вже тоді було помітно, що футзал в цій країні розвивається при серйозній підтримці Федерації футболу Франції і в правильному напрямку. Якщо коротко, то в плані розвитку футзалу в країні у них європейський підхід. Так що успіх збірної Франції, з одного боку, несподіваний, а з іншого ─ закономірний. Скажу кілька слів про Польщу, в якій зовсім недавно довелося побувати, і збірна якої вчора також завоювала путівку на Євро-2018. Там зараз настільки стрімко розвивається футзал, що результати цього процесу будуть помітні протягом найближчих років. Клуби стають професійними, трибуни заповнені. Тому рівень футзалу там буде рости швидко. Прекрасний матч видали Грузія і Румунія. Чудова атмосфера, чудові вболівальники, матч, в якому було багато голів, і вигравали то одні, то інші. Загалом, якщо говорити про Європу, то помітно, що футзал дуже стрімко розвивається.