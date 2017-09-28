Александр Сорокин подписал контракт с чемпионом Чехии ЭРА-ПАКом

Александр Сорокин. Об этом сообщает официальный Самый известный и титулованный чешский футзальный клуб «ЭРА-ПАК» (Хрудим) пополнил свой состав еще одним украинским футзалистом. Новичком 13-тикратного чемпиона Чехии стал воспитанник харьковского футзала, игрок сборной Украины и бывший игрок «Локомотива». Об этом сообщает официальный сайт «ЭРА-ПАКа»

После того, как «Локомотив» прекратил свои выступления в Экстра-лиге, летом у Александра Сорокина был вариант с трудоустройством в белорусском чемпионате в клубе «Витэн». Однако были определенные моменты, из-за которых сотрудничество не сложилось, и последнее время Александр находился в Харькове, где работал самостоятельно.

В составе сборной Украины Александр Сорокин принимал участие в чемпионатах мира 2012 и 2016 годов, а также ЧЕ-2014 и ЧЕ-2016.

Напомним, что в конце августа контракт с «ЭРА-ПАКом» подписал другой харьковчанин голкипер Дмитрий Литвиненко.

Ближайший матч «ЭРА-ПАКа» в чемпионате Чехии уже 29 сентября – это восточно-чешское дерби против команды «Нейжбах». Если «ЭРА-ПАК» успеет получить трансферные документы на Александра Сорокина и заявить, то его дебют может состояться уже в пятницу.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ