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Александр Сорокин подписал контракт с чемпионом Чехии ЭРА-ПАКом

В самом титулованном чешском футзальном клубе будут играть сразу два украинца

  • 28.09.2017 16:12
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fkerapack.cz
© fkerapack.cz
Самый известный и титулованный чешский футзальный клуб «ЭРА-ПАК» (Хрудим) пополнил свой состав еще одним украинским футзалистом. Новичком 13-тикратного чемпиона Чехии стал воспитанник харьковского футзала, игрок сборной Украины и бывший игрок «Локомотива» Александр Сорокин. Об этом сообщает официальный сайт «ЭРА-ПАКа».
 
После того, как «Локомотив» прекратил свои выступления в Экстра-лиге, летом у Александра Сорокина был вариант с трудоустройством в белорусском чемпионате в клубе «Витэн». Однако были определенные моменты, из-за которых сотрудничество не сложилось, и последнее время Александр находился в Харькове, где работал самостоятельно.
 
В составе сборной Украины Александр Сорокин принимал участие в чемпионатах мира 2012 и 2016 годов, а также ЧЕ-2014 и ЧЕ-2016.
 
Напомним, что в конце августа контракт с «ЭРА-ПАКом» подписал другой харьковчанин голкипер Дмитрий Литвиненко. 
 
Ближайший матч «ЭРА-ПАКа» в чемпионате Чехии уже 29 сентября – это восточно-чешское дерби против команды «Нейжбах». Если «ЭРА-ПАК» успеет получить трансферные документы на Александра Сорокина и заявить, то его дебют может состояться уже в пятницу.
 
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ  

Источник — Sport.ua

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