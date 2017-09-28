Slovak Futsal Week: Италия была сильнее Словакии, но уступила Испании

Начало текущей недели было первым официальным окном УЕФА для матчей национальных футзальных сборных. Как правило, в это время команды проводят по два матча с одним и тем же соперником, но в Словакии решили отойти от привычного формата, и пригласили на товарищеские матчи сборные Италии и Испании, которые вместе со сборной Словакии сыграли между собой в один круг. В итоге, этот турнир получил название «Slovak Futsal Week».

Чем был интересен этот турнир для нас – тем, что сборная Италии 5-6 декабря проведет два матча в Харькове со сборной Украины. Главный тренер футзальной «Скуадры адзурры» Роберто Меникелли не пошел на значительные эксперименты с составом. Из новичков команды можно отметить двух футболистов – это Джакомо Аззони («Пескара») и Кристиано Фусари («Каос Реджи-Эмилия»).

Slovak Futsal Week 2017. Братислава, Трнава

25 сентября. Братислава

Словакия – Испания – 2:3 (1:2)

Рафай, 3, Драховски, 40 – Пола, 8, Солано, 19,23









26 сентября. Братислава Рафай, 3, Драховски, 40 – Пола, 8, Солано, 19,23

Испания – Италия – 4:0 (2:0)

Испания: Карлос Баррон – Ортис, Пола, Дани Сальгадо, Рафа Усин – Бебе, Айкардо, Солано, Адольфо, Лин, Давид, Хоселито

Италия: Миарелли – Эрколесси, Романо, Мерлим, Де Оливейра – Фортини, Боавентура, Скинина, Мурило Феррейра, Кальдеролли, Аззони, Фуссари

Хоселито, 5, Бебе, 18,24,39









27 сентября. Трнава Хоселито, 5, Бебе, 18,24,39

Словакия – Италия – 1:4 (1:0)

Словакия: Брндяр – А. Здрахал, Турек, Смержичка, Гудек – Козар, Халько, Доша, М. Здрахал, Печи, Драховски, Гудачек, Острак

Италия: Миарелли (Молитьерно) – Эрколесси, Романо, Леджеро, Скинина – Боавентура, Мурило Феррейра, Кальдеролли, Мерлим, Де Оливейра, Фортини, Аззони, Фусари

Доша, 13 – Халько, 24-автогол, Эрколесси, 30, Мерлим, 31,40







Итоговая турнирная таблица «Slovak Futsal Week 2017» Доша, 13 – Халько, 24-автогол, Эрколесси, 30, Мерлим, 31,40

1. Испания – 6 очков, мячи 7:2

2. Италия – 3, 4:5

3. Словакия – 0, 3:7

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ