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Збірна України (U-17) починає підготовку до кваліфікаційних матчів ЮОІ

Наша юнацька команда проведе в Івано-Франківську три контрольні матчі

  • 26.09.2017 18:42
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  • 1 комментария
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Збірна України (U-17) починає підготовку до кваліфікаційних матчів ЮОІ
Збірна України (U-17) починає підготовку до відбірковий матчів Юнацької Олімпіади, які проходитимуть у листопаді. Нагадаємо, що підопічні Віталія Одегова боротимуться за путівку на Юнацькі Олімпійські Ігри у Сербії, де, окрім збірної Сербії, суперниками «синьо-жовтих» будуть збірні Португалії та Угорщини.
 
Збір наша юнацька збірна проведе в Івано-Франківську, і на нього Віталій Одегов викликав наступних виконавців:

воротарі – Володимир Гнатковський, Микола Гуйван (обидва – «Ураган»), Євген Козлов («Локомотив-Хвиля»)
польові гравці – Денис Бланк («Полісся»), Данило Белан, Євген Куколєв (обидва – «Темп-ЗАЕС»), Едуард Нагорний («Локомотив-Хвиля»), Максим Галич (ДЮСШ Васильківка), Владислав Завертаний, Мар’ян Масевич, Петро Сенюк, Андрій Душинський, Олег Негела (всі – «Ураган»), Єгор Петров, Максим Максименко.
 
Перед початком зборів головний тренер збірної України (U-17) Віталій Одегов розповів прес-службі Асоціації футзалу України про майбутній збір в Івано-Франківську.
 
- Ми плануємо провести збори у такому форматі, в якому будемо грати підчас кваліфікації на Юнацьку Олімпіаду. Тому, зіграємо три товариські поєдинки. Тренуватись будемо у ФОКу. Серед новачків – у нас є п’ять гравців, яких ми хочемо перевірити у грі. На ці збори всі приїхали у бойовому настрої. У деяких, щоправда, були ушкодження, зокрема у Масевича, але Мар’ян вже готовий до того, щоб займатись у загальній групі.

Источник — АФУ

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Комментарии
    sokil_km
    online
      sokil_km, 26.09.2017 18:56
    0
    Склад збірної свідчить лиш про те, що особисті амбіції Владико та Одєгова сильніші за інтереси збірної України. Що ж, удачі! ))))
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