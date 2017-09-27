Безумие в Кошалине: Польша выиграла битву на место в футзальном раю

Безусловно, во вторник главным событием в Европе была Лига чемпионов, но и любителям футзала было на что обратить внимание. В четырех странах проводились ответные матчи раунда плей-офф квалификации ЧЕ-2018, и они удались на славу. Во всех четырех матчах на площадках претенденты на поездку в Словению бились, не щадя себя, 4 путевки достались самым достойным, и не всегда тем, кого в парах раунда плей-офф считали фаворитами.



ЧЕ-2018. Плей-офф. Вторые матчи

«Битва за место в футзальном раю» – так польские журналисты окрестили ответный матч со сборной Венгрии, который проходил в Кошалине. Шутка ли, сборная Польши лишь раз играла в финальной части чемпионатов Европы, и было это в далеком уже 2001 году. Надежду на то, что возвращение в футзальную элиту возможно, давал и результат первого матча, в котором подопечные Анджея Бьянги уступили 1:2, причем второй мяч был забит венграми после явной ошибки румынского арбитра Богдана Сореску, назначившего пенальти, которого не было.

При мощной поддержке трибун в начале матча сборная Польши провела несколько атак, но волнение мешало их завершению точными ударами. Гости, и это было не удивительным, постоянно искали впереди своего лидера Золтана Дрота, которому хозяева уделяли повышенное внимание. На 6-й минуте трибуны ликовали, причем дважды, и оба раза поздравления принимал Рафал Франц – сначала он вовремя замкнул штангу, а всего через 11 секунд Доминик Солецки перехватил мяч на половине соперника, и идеально вывел Франца на завершающий удар.

Этот счет уже сборную Венгрии никак не устраивал, оба прибавила в атаке, и на 8-й минуте один мяч отыграла. Не лучшим образом поляки сыграли у своих ворот, что позволило Норберту Хорвату продраться к воротам и точно пробить из пределов штрафной – 2:1. Это был счет первого матча, и как же всё теперь мог изменить мяч в те или иные ворота!

В этой ситуации сборная Польши решила играть первым номером, венгры не всегда поспевали за соперником, и на 12-й минуте у гостей стало 4 фола. На этой же минуте великолепный шанс забить третий мяч упустил Лутецки, не сумев замкнуть прострел Кризеля. Игра шла под диктовку сборной Польши, когда неожиданно её голкипер Калужа начал подключаться к атакам, и доподключался… На 14-й минуте Калужа потерял мяч в середине площадке, и Дрот сполна воспользовался таким подарком. 2:2 – и, как вы понимаете, Польше надо было забивать два мяча – это как минимум. Более того, на этом неприятности сборной Польши не закончились. Еще после второго забитого гола Рафал Франц получил желтую карточку за бурную радость, а на 18-й – вторую за симуляцию!

С большим трудом сборная Польши отбилась, и за оставшиеся несколько секунд до перерыва Миколаевич успел не реализовать выход 1 на 1, а Заставник сильнейшим дальним ударом потряс штангу в районе девятки.

После перерыва сборная Польши просто вынуждена была играть на атаку. В одной из ответных контратак гостей Калужу подстраховала штанга. Но и голкиперу венгров Тоту она приходила на помощь на 25-й минуте, когда в одной атаке сначала Миколаевич, а затем Солецки проверили на прочность каркас ворот. Полоса невезения для сборной Польши прервалась на 32-й минуте, когда Себастьян Войцеховский протащил мяч в штрафную, и несильным ударом закатил его в угол ворот – 3:2.

Забитый мяч и трибуны еще больше погнали хозяев вперед, чем едва не воспользовался соперник – Давид после длинной передачи головой пробил рядом со штангой. Тем временем, давление на ворот Тота продолжалось, и на 32-й минуте Михал Кубик, выйдя на ударную позицию, технично переиграл венгерского голкипера. А еще через минуту уже сборная Польши получила большинство после второй желтой карточки у Комароми. На то, чтобы его реализовать Польше понадобилась минута – и вновь отличился Кубик.

Главный тренер сборной Венгрии Сито Ривера взял тайм-аут, после которого началась игра с пятым полевым. Польша этим воспользовалась, и Солецки сделал счет 6:2, но всего через 17 секунд Хошсу один мяч отыграл – 6:3. До финальной сирены Венгрия штурмовала ворота Калужи, но тот творил чудеса. Ситуация достигла апогея, когда за 25 секунд до конца матча Дрот дальним ударом сократил отставание Венгрии до двух мячей, но большего команда Сито Риверы сделать не успела. 6:4 – это был фантастический матч, и сборная Польши спустя 17 лет сыграет в финальной части чемпионата Европы!