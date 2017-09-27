Безумие в Кошалине: Польша выиграла битву на место в футзальном раю

Безусловно, во вторник главным событием в Европе была Лига чемпионов, но и любителям футзала было на что обратить внимание. В четырех странах проводились ответные матчи раунда плей-офф квалификации ЧЕ-2018, и они удались на славу. Во всех четырех матчах на площадках претенденты на поездку в Словению бились, не щадя себя, 4 путевки достались самым достойным, и не всегда тем, кого в парах раунда плей-офф считали фаворитами.
ЧЕ-2018. Плей-офф. Вторые матчи
ЧЕ-2018. Плей-офф. Вторые матчи
«Битва за место в футзальном раю» – так польские журналисты окрестили ответный матч со сборной Венгрии, который проходил в Кошалине. Шутка ли, сборная Польши лишь раз играла в финальной части чемпионатов Европы, и было это в далеком уже 2001 году. Надежду на то, что возвращение в футзальную элиту возможно, давал и результат первого матча, в котором подопечные Анджея Бьянги уступили 1:2, причем второй мяч был забит венграми после явной ошибки румынского арбитра Богдана Сореску, назначившего пенальти, которого не было.
При мощной поддержке трибун в начале матча сборная Польши провела несколько атак, но волнение мешало их завершению точными ударами. Гости, и это было не удивительным, постоянно искали впереди своего лидера Золтана Дрота, которому хозяева уделяли повышенное внимание. На 6-й минуте трибуны ликовали, причем дважды, и оба раза поздравления принимал Рафал Франц – сначала он вовремя замкнул штангу, а всего через 11 секунд Доминик Солецки перехватил мяч на половине соперника, и идеально вывел Франца на завершающий удар.
Этот счет уже сборную Венгрии никак не устраивал, оба прибавила в атаке, и на 8-й минуте один мяч отыграла. Не лучшим образом поляки сыграли у своих ворот, что позволило Норберту Хорвату продраться к воротам и точно пробить из пределов штрафной – 2:1. Это был счет первого матча, и как же всё теперь мог изменить мяч в те или иные ворота!
В этой ситуации сборная Польши решила играть первым номером, венгры не всегда поспевали за соперником, и на 12-й минуте у гостей стало 4 фола. На этой же минуте великолепный шанс забить третий мяч упустил Лутецки, не сумев замкнуть прострел Кризеля. Игра шла под диктовку сборной Польши, когда неожиданно её голкипер Калужа начал подключаться к атакам, и доподключался… На 14-й минуте Калужа потерял мяч в середине площадке, и Дрот сполна воспользовался таким подарком. 2:2 – и, как вы понимаете, Польше надо было забивать два мяча – это как минимум. Более того, на этом неприятности сборной Польши не закончились. Еще после второго забитого гола Рафал Франц получил желтую карточку за бурную радость, а на 18-й – вторую за симуляцию!
С большим трудом сборная Польши отбилась, и за оставшиеся несколько секунд до перерыва Миколаевич успел не реализовать выход 1 на 1, а Заставник сильнейшим дальним ударом потряс штангу в районе девятки.
После перерыва сборная Польши просто вынуждена была играть на атаку. В одной из ответных контратак гостей Калужу подстраховала штанга. Но и голкиперу венгров Тоту она приходила на помощь на 25-й минуте, когда в одной атаке сначала Миколаевич, а затем Солецки проверили на прочность каркас ворот. Полоса невезения для сборной Польши прервалась на 32-й минуте, когда Себастьян Войцеховский протащил мяч в штрафную, и несильным ударом закатил его в угол ворот – 3:2.
Забитый мяч и трибуны еще больше погнали хозяев вперед, чем едва не воспользовался соперник – Давид после длинной передачи головой пробил рядом со штангой. Тем временем, давление на ворот Тота продолжалось, и на 32-й минуте Михал Кубик, выйдя на ударную позицию, технично переиграл венгерского голкипера. А еще через минуту уже сборная Польши получила большинство после второй желтой карточки у Комароми. На то, чтобы его реализовать Польше понадобилась минута – и вновь отличился Кубик.
Главный тренер сборной Венгрии Сито Ривера взял тайм-аут, после которого началась игра с пятым полевым. Польша этим воспользовалась, и Солецки сделал счет 6:2, но всего через 17 секунд Хошсу один мяч отыграл – 6:3. До финальной сирены Венгрия штурмовала ворота Калужи, но тот творил чудеса. Ситуация достигла апогея, когда за 25 секунд до конца матча Дрот дальним ударом сократил отставание Венгрии до двух мячей, но большего команда Сито Риверы сделать не успела. 6:4 – это был фантастический матч, и сборная Польши спустя 17 лет сыграет в финальной части чемпионата Европы!
Польша – Венгрия – 6:4 (2:2). Первая игра 1:2
Франц, 6,6, Войцеховский, 27, Кубик, 32,34, Солецки, 36 – Хорват, 8, Дрот, 14,40, Хошсу, 36
Равенство в счет было после первого тайма и в Тбилиси, и эта ничья устраивала сборную Румынии, у которой погоду делали натурализованные бразильцы. Один из них, Савио, и стал главным героем матча – его хет-трик после перерыва (а всего покер!) вместе с голом Рэдуку оставили сборную Грузии за бортом участников Евро.
Равенство в счет было после первого тайма и в Тбилиси, и эта ничья устраивала сборную Румынии, у которой погоду делали натурализованные бразильцы. Один из них, Савио, и стал главным героем матча – его хет-трик после перерыва (а всего покер!) вместе с голом Рэдуку оставили сборную Грузии за бортом участников Евро.
Грузия – Румыния – 4:7 (3:3). Первая игра 2:2
Какабадзе, 7, Себискверадзе, 7,12, Куртанидзе, 24 – Савио, 4,22,27,37, Паулу Феррейра, 13, Стойка, 20, Рэдуку, 35
Когда на 26-й минуте матча Сербия – Чехия Марко Пршич сделал счет 3:1, казалось, все в этой паре стало ясно. Ведь подопечным Томаша Нойманна нужно было забивать 3 мяча, при этом не пропуская. Однако у чехов нашелся лидер, это Михал Сайдлер, который за минуту равновесие восстановил. Задачу гостям усложнил Милош Симич – 4:3. Сборная Чехии стала много играть с пятым полевым, но счет сравнять смогла после удаления голкипера сборной Сербии Аксентиевича. Ровно через минуту Вахала вновь сравнял счет, и на то, чтобы вырвать суммарную победу, у Чехии оставалось 75 секунд. Вахала успел заработать еще и желтую карточку, но Сербия удержала устраивающую её ничью.
Сербия – Чехия – 4:4 (1:1). Первая игра 4:3
Когда на 26-й минуте матча Сербия – Чехия Марко Пршич сделал счет 3:1, казалось, все в этой паре стало ясно. Ведь подопечным Томаша Нойманна нужно было забивать 3 мяча, при этом не пропуская. Однако у чехов нашелся лидер, это Михал Сайдлер, который за минуту равновесие восстановил. Задачу гостям усложнил Милош Симич – 4:3. Сборная Чехии стала много играть с пятым полевым, но счет сравнять смогла после удаления голкипера сборной Сербии Аксентиевича. Ровно через минуту Вахала вновь сравнял счет, и на то, чтобы вырвать суммарную победу, у Чехии оставалось 75 секунд. Вахала успел заработать еще и желтую карточку, но Сербия удержала устраивающую её ничью.
Сербия – Чехия – 4:4 (1:1). Первая игра 4:3
Рамич, 10, Райчевич, 24, Пршич, 26, Симич, 34 – Заруба, 13, Сайдлер, 31,32, Вахала, 39
Главная же сенсация состоялась в Хорватии. После ничьей во Франции нашего бывшего соперника по группе основного раунда квалификации все равно было мало сомнений, что уж у себя на площадке подопечные Мато Станковича поставят на место дерзких французов. Но на деле оказалось далеко не так! После ничейного первого тайма сборная Франции неожиданно взорвалась после перерыва, и на 34-й минуте после дубля Ландри Н'Галя поставила сборную Хорватии на грань катастрофы. Дарио Маринович вскоре один мяч отыграл, но этого было очень мало, и даже гол, забитый Тихомиром Новаком за 16 секунд до сирены, ничего сборной Хорватии не давал. В итоге, и ничейный счет она удержать не смогла – через 7 секунд все тот же Н'Галя окончательно похоронил сборную Хорватии.
Хорватия – Франция – 4:5 (1:1). Первая игра 1:1
Главная же сенсация состоялась в Хорватии. После ничьей во Франции нашего бывшего соперника по группе основного раунда квалификации все равно было мало сомнений, что уж у себя на площадке подопечные Мато Станковича поставят на место дерзких французов. Но на деле оказалось далеко не так! После ничейного первого тайма сборная Франции неожиданно взорвалась после перерыва, и на 34-й минуте после дубля Ландри Н'Галя поставила сборную Хорватии на грань катастрофы. Дарио Маринович вскоре один мяч отыграл, но этого было очень мало, и даже гол, забитый Тихомиром Новаком за 16 секунд до сирены, ничего сборной Хорватии не давал. В итоге, и ничейный счет она удержать не смогла – через 7 секунд все тот же Н'Галя окончательно похоронил сборную Хорватии.
Хорватия – Франция – 4:5 (1:1). Первая игра 1:1
Перич, 8,16, Маринович, 35, Новак, 40 – Кебе, 9, Рамирес, 26, Н'Галя, 33,34,40
Итак, полный состав участников чемпионата Европы, финальная часть которого 30 января-10 февраля 2018 года пройдет в столице Словении Любляне, выглядит так:
Словения, Испания, Португалия, Россия – первая корзина при жеребьевке
Италия, Украина, Казахстан, Азербайджан – вторая корзина при жеребьевке
Польша, Румыния, Сербия, Франция – третья корзина при жеребьевке.
Жеребьевка финальной части ЧЕ-2018 состоится в пятницу, 29 сентября в Любляне.
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ
Видеообзоры матчей позже...
Видеообзоры матчей позже...
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.