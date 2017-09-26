Вниманию тренеров по футзалу: Руководство УЕФА для тренеров по футзалу

После шести лет напряженной работы, к которой были привлечены ведущие специалисты и тренеры по футзалу, УЕФА подготовило к изданию «Руководство УЕФА для тренеров по футзалу». Пособие подготовлено к печати на шести языках – английском, немецком, французском, испанском, итальянском и русском. Планируется, что оно будет разослано по разным странам и распространяться через национальные федерации футбола. Но количество этих экземпляров – лимитировано.
Почти 200 страниц знаний, которые вскоре станут «футзальной библией» для молодых и/или опытных тренеров по всему миру: теория и практические разделы охватывают все различные аспекты игры. Не пропустите!
Электронную версию «Руководства УЕФА для тренеров по футзалу» в его русскоязычном варианте можно скачать по приведенной ссылке.
«Руководство УЕФА для тренеров по футзалу»
«Руководство УЕФА для тренеров по футзалу»
Источник — УЕФА
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