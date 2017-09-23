Видеофутзал: обзоры матчей 2 тура чемпионата Экстра-лиги

23 сентября состоялись матчи 2 тура чемпионата Украины по футзалу. Предлагаем вашему вниманию обзоры всех матчей, подготовленные пресс-службой Ассоциации футзала Украины
«Кардинал-Ровно» (Ровно) – «Титан» (Покровское) – 5:1
«Энергия» (Львов) – «ХИТ» (Киев) – 2:2
«Сокил» (Хмельницкий) – «Ураган» (Ивано-Франковск) – 6:1
«Uni-Laman» (Черноморск) – «Продэксим» (Херсон) – 4:4
«ИнБев/НПУ» (Житомир/Киев) – «Эпицентр К Авангард» (Одесса) – 2:1
«Энергия» (Львов) – «ХИТ» (Киев) – 2:2
«Сокил» (Хмельницкий) – «Ураган» (Ивано-Франковск) – 6:1
«Uni-Laman» (Черноморск) – «Продэксим» (Херсон) – 4:4
«ИнБев/НПУ» (Житомир/Киев) – «Эпицентр К Авангард» (Одесса) – 2:1
Источник — АФУ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.