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2-й тур
Кардинал-Ровно (Ровно)
5:1
23.09.2017, FT

Видеофутзал: обзоры матчей 2 тура чемпионата Экстра-лиги

Обзоры матчей, сыгранных в пяти городах Украины 23 сентября

  • 25.09.2017 19:52
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sokil.km.ua
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23 сентября состоялись матчи 2 тура чемпионата Украины по футзалу. Предлагаем вашему вниманию обзоры всех матчей, подготовленные пресс-службой Ассоциации футзала Украины
 
«Кардинал-Ровно» (Ровно) – «Титан» (Покровское) – 5:1



«Энергия» (Львов) – «ХИТ» (Киев) – 2:2



«Сокил» (Хмельницкий) – «Ураган» (Ивано-Франковск) – 6:1



«Uni-Laman» (Черноморск) – «Продэксим» (Херсон) – 4:4



«ИнБев/НПУ» (Житомир/Киев) – «Эпицентр К Авангард» (Одесса) – 2:1

Источник — АФУ

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