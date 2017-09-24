Два украинца из Резекне не помешали Никарсу добыть Суперкубок Латвии

В Риге матчем за Суперкубок Латвии открылся официальный сезон, и в поединке за этот трофей будущий соперник херсонского «Продэксима» в основном раунде Кубка УЕФА, многократный чемпион Латвии клуб «Никарс», спорил с командой «Резекне» из одноименного города.

Сразу стоит сказать, что состав «Резекне» в новом сезоне пополнили два украинца – это Сергей Стромилов, игравший несколько лет назад за донецкую команду «Буран-Ресурс», и Дмитрий Михайленко, в украинской Экстра-лиге защищавший цвета «Спортлидера+» и «Продэксима».

Как раз на счету Михайленко и оказался первый мяч в этой игре – после передачи Стромилова с углового Дмитрий сильным низовым ударом пробил голкипера «Никарса» Неретса. Однако за какую-то минуту «Никарс» не только отыгрался, но и повел в счете. Причем оба свои мяча Максим Сень забивал практически идентично – после прострела с углового и из пределов штрафной.

В середине тайма 36-тилетний Андрей Алексеев увеличил разницу в счету, первым оказавшись у мяча на добивании. Но спустя две минуты «Резекне» провел контратаку, и после передачи Михайленко Вавилов один мяч отыграл. Четвертый же мяч «Никарс» забил практически из ничего – Эдиглеусон «прочитал» глупейшую передачу одного из игроков «Резекне» вдоль ворот, и с линии штрафной расстрелял ворота. Это, как оказалось, и были все голевые события в матче, и «Никарс» стал обладателем Суперкубка Латвии.

Стоит добавить, что в этой игре главный тренер «Никарса» португалец Орландо Дуарте не задействовал трех новичков. Наиболее известный из них – это Николай Переверзев, игрок сборной России и «Тюмени». Кроме того, в «Никарсе» будут играть бразилец Родриго Гомес Силвейра (или Родриго), выступавший в Бразилии за команды «Минаш» и «Гремио», а также Робертс Борода из латвийского клуба «ФК Петров». Всего же летом «Никарс» пополнился семью новичками – помимо трех вышеперечисленных, это Сергеев («ФК Петров»), Икстенс, Страздыньш (оба – «РАБА») и бразилец Эдиглеусон.

Суперкубок Латвии. 23 сентября

«Никарс» – «Резекне» – 4:2 (4:2)

«Никарс»: Неретс – Сень, Алексеев, Забаровский, Эдиглеусон – Аванесов, Ерофеев, Икстенс, Сергеев, Пастарс, Архипов-Прокофьев, Матюшенко, Страздыньш