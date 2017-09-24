Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Два украинца из Резекне не помешали Никарсу добыть Суперкубок Латвии

Будущий соперник херсонского «Продэксима» в Кубке УЕФА на мажорной ноте открыл новый сезон

  • 24.09.2017 13:21
  • 151 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Два украинца из Резекне не помешали Никарсу добыть Суперкубок Латвии
В Риге матчем за Суперкубок Латвии открылся официальный сезон, и в поединке за этот трофей будущий соперник херсонского «Продэксима» в основном раунде Кубка УЕФА, многократный чемпион Латвии клуб «Никарс», спорил с командой «Резекне» из одноименного города.
 
Сразу стоит сказать, что состав «Резекне» в новом сезоне пополнили два украинца – это Сергей Стромилов, игравший несколько лет назад за донецкую команду «Буран-Ресурс», и Дмитрий Михайленко, в украинской Экстра-лиге защищавший цвета «Спортлидера+» и «Продэксима».
 
Как раз на счету Михайленко и оказался первый мяч в этой игре – после передачи Стромилова с углового Дмитрий сильным низовым ударом пробил голкипера «Никарса» Неретса. Однако за какую-то минуту «Никарс» не только отыгрался, но и повел в счете. Причем оба свои мяча Максим Сень забивал практически идентично – после прострела с углового и из пределов штрафной.
 
В середине тайма 36-тилетний Андрей Алексеев увеличил разницу в счету, первым оказавшись у мяча на добивании. Но спустя две минуты «Резекне» провел контратаку, и после передачи Михайленко Вавилов один мяч отыграл. Четвертый же мяч «Никарс» забил практически из ничего – Эдиглеусон «прочитал» глупейшую передачу одного из игроков «Резекне» вдоль ворот, и с линии штрафной расстрелял ворота. Это, как оказалось, и были все голевые события в матче, и «Никарс» стал обладателем Суперкубка Латвии.
 
Стоит добавить, что в этой игре главный тренер «Никарса» португалец Орландо Дуарте не задействовал трех новичков. Наиболее известный из них – это Николай Переверзев, игрок сборной России и «Тюмени». Кроме того, в «Никарсе» будут играть бразилец Родриго Гомес Силвейра (или Родриго), выступавший в Бразилии за команды «Минаш» и «Гремио», а также Робертс Борода из латвийского клуба «ФК Петров». Всего же летом «Никарс» пополнился семью новичками – помимо трех вышеперечисленных, это Сергеев («ФК Петров»), Икстенс, Страздыньш (оба – «РАБА») и бразилец Эдиглеусон.
 
Суперкубок Латвии. 23 сентября
 
«Никарс» – «Резекне» – 4:2 (4:2)
 
«Никарс»: Неретс – Сень, Алексеев, Забаровский, Эдиглеусон – Аванесов, Ерофеев, Икстенс, Сергеев, Пастарс, Архипов-Прокофьев, Матюшенко, Страздыньш
 
 Сень, 2,2, Алексеев, 9, Эдиглеусон, 17 – Михайленко, 1, Вавилов, 11



Анатолий ПОДВОЙСКИЙ 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.