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Спортинг выиграл третий матч кряду, но уступил лидерство Бенфике

Соперник «Продэксима» в Кубке УЕФА в матче 3 тура чемпионата Португалии был сильнее «Аземейша»

  • 24.09.2017 09:20
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Спортинг выиграл третий матч кряду, но уступил лидерство Бенфике
В чемпионате Португалии по футзалу состоялись матчи 3-го тура, и, несмотря на то, что лиссабонский «Спортинг» одержал очередную победу, лидерство в турнирной таблице будущий соперник херсонского «Продэксима» в Кубке УЕФА утратил.
 
На своей площадке подопечные Нуно Диаша принимали «Аземейш», который после двух туров также имел 6 очков. Счет был открыт уже на 3-й минуте, когда голкипер гостей Криштиану не среагировал на несложный дальний удар Део. После экватора первого тайма «Спортинг» успешно реализовал контратаку «2 в 2» – после передачи Пани Варелы отличился Родольфо Фортино. До перерыва свой мяч забил Кайо Джапа, наказав «Аземейш» за грубую ошибку у своих ворот.
 
Тем не менее, после перерыва соперник «Спортинга» показал, что еще не сломлен – Паулиньо Рошо в течение двух минут сократил отставание «Аземейша» до минимума. Однако в середине второго тайма Эдгар Варела и Жоао Матош двумя мячами сняли напряжение на площадке. При счете 2:5 «Аземейш» перешел на игру с пятым полевым игроком, и все тот же Паулиньо Рошо оформил хет-трик. Но еще через минуту Фортино мощным ударом под перекладину установил окончательный счет.
 
А первой строчки в турнирной  таблице «Спортинг» лишился после того, как чуть позднее свой матч тура провела «Бенфика». Другой португальский гранд со счетом 14:3 разгромил новичка сильнейшего португальского дивизиона «Фабрил Баррейро», и за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей (25:6 против 17:5) поднялся на самый верх турнирной таблицы.
 
В 4-м туре «Спортинг» на выезде сыграет в Браге – это будет игра между действующими чемпионом и вице-чемпионом Португалии.

Чемпионат Португалии. 3 тур
 
«Спортинг» – «Аземейш» – 6:3 (3:0)
 
«Спортинг»: Маркао – Кайо Джапа, Педро Кари, Део, Пани Варела – Жоао Матош, Эдгар Варела, Джо, Кавинато, Мерлим, Фортино

 Део, 3, Фортино, 14,35, Кайо Джапа, 17, Эдгар Варела, 29, Жоао Матош, 30 – Паулиньо Рошо, 25,26,34



Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

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