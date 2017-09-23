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2-й тур
4:4
23.09.2017, FT

Этот несгибаемый Uni-Laman: Продэксим снова увез из Одессы лишь ничью

Команды Сергея Бутенко и Игоря Москвичева порадовали результативной игрой, но победителя не выявили

  • 23.09.2017 16:30
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uragan.if.ua
© uragan.if.ua
В выездном матче 2-го тура в Одессе главный тренер «Продэксима» Игорь Москвичев не мог рассчитывать на своего единственного в команде легионера Рониньо. Бразилец с грузинским паспортом еще в начале недели вылетел в Тбилиси, где сборной Грузии 26 сентября предстоит решающий матч за путевку в финальную часть ЧЕ-2018. Однако и без Рониньо чемпионы Украины должны были подойти к матчу против «Uni-Laman» с самой серьезной ответственностью, ведь в прошлом сезоне «продэксимовцы» в играх с тогдашним дебютантом Экстра-лиги потеряли 4 очка, дважды сыграв вничью.
 
В обоих прошлогодних матчах «Продэксим» пропускал уже на первой минуте – не избежала участь сия херсонцев и в отчетной игре! В первой же атаке хозяев Вадим Цыня справа смачно приложился к мячу, и Ципун к этому удару оказался не готов. Не выручил голкипер «Продэксима» свою команду и на 6-й минуте – одесситы поймали гостей на контратаке, которую ударом из пределов штрафной завершил Максим Коптев. 2:0 – кто бы мог представить такое начало!
 
Игорю Москвичеву пришлось брать тайм-аут, после которого в воротах херсонцев вышел Юрий Савенко, и он стал очевидцем, как за какую-то минуту «Продэксим» сравнял счет. Сначала после силового прострела слева Свиридова Киселев замкнул дальнюю штангу, а в следующей атаке гостей Федорченко эффектно переправил мяч пяткой в ворота после передачи Шпигаря.
 
Начало матча и так было бурным, но голевое пиршество продолжилось. Прошла еще минута – и «Uni-Laman» снова впереди! Это Роман Горпинич оказался самым расторопным в штрафной гостей, и пробил без шансов для Савенко – 3:2. Лишь после этого подопечные Сергея Бутенко стали больше играть вторым номером, тем более что херсонцы не доставляли серьезных проблем обороне одесситов. Было много дальних ударов, но если мяч и доходил до Кудимова, то проблем у вратаря «Uni-Laman» особых не было. Так продолжалось вплоть до 19-й минуты, когда Евгений Ланко после скидки Чуднова решился на дальний удар, и мяч каким-то образом все-таки нашел путь в сетку. До конца тайма соперники успели провести по одной острой атаке, но счет 3:3 стал итогом первых 20-ти минут насыщенной событиями игры.
 
Как это часто бывает в футболе, если в первом тайме было изобилие, после перерыва жди засухи – так было и в Одессе. Начался тайм с хорошей атаки «Продэксима», которую не смог завершить Волянюк, а после этого хозяева у своих ворот так надежно выстроили оборону, что гостям её разорвать было очень сложно. У «Uni-Laman» и моментов-то у ворот Савенко не было, но такой мастер, как Коптев, нашел возможность отличиться. «Продэксимовцы» заигрались в атаке, и после длинной передачи от ворот Кудимова Коптев перед штрафной в одиночестве принял мяч и разворота пробил мимо Савенко, но в ворота. Так, «Uni-Laman» уже в третий раз вышел вперед в матче, и со спокойной совестью мог продолжать держать оборону.
 
Не помешал команде Сергея Бутенко и тот факт, что уже на 28-й минуте у одесситов в пассиве было 5 фолов. Более того – хозяева еще и прессинговали, рискуя перебрать лимит командных нарушений. Где-то себя, возможно, переоценили, и на 31-й минуте упустили у своих ворот Богдана Свиридова, который в третий раз в матче сделал счет равным – 4:4.
 
Как оказалось, на этом все голевые события были исчерпаны. «Продэксим» так и не смог вынудить соперника сфолить в шестой раз, одесситы, в свою очередь, больше думали о сохранении счета. На 39-й минуте «Uni-Laman» мог и вырвать победу – Гору Захаряну удался невероятный удар, но мяч, ударившись в обе штанги, вылетел в площадку.
 
Заключительная минута игры прошла у ворот Кудимова, но счет не изменился. 4:4 – невероятные взаимоотношения «Uni-Laman» и «Продэксима» в чемпионате страны продолжаются. После двух результативных ничьих в прошлом году и на этот раз футболисты порадовали болельщиков большим количеством забитых мячей, и получили при этом по одному очку.
 
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ 
 
Чемпионат Украины. 2 тур
 
«Uni-Laman» (Одесса) – «Продэксим» (Херсон) – 4:4 (3:3)
 
«Uni-Laman»: Владимир Кудимов – Бесик Микая, Вадим Цыня, Максим Коптев, Александр Шамотий – Андрей Долгорук, Виталий Байцур, Гор Захарян, Дмитрий Якубец, Игорь Фещенко, Роман Горпинич
«Продэксим»: Кирилл Ципун (Юрий Савенко, 6) – Виталий Скорый, Вячеслав Чуднов, Евгений Ланко, Михаил Волянюк – Алексей Фетько, Богдан Свиридов, Виталий Киселев, Дмитрий Калуков, Дмитрий Федорченко, Никита Шпигарь, Дмитрий Бербенцев, Максим Бессалов
 
Арбитры: Евгений Дынник (Харьков), Антон Ноев (Запорожье)
 
 Вадим Цыня, 1, Максим Коптев, 6, 26, Роман Горпинич, 8 - Виталий Киселев, 7, Дмитрий Федорченко, 7, Евгений Ланко, 19, Богдан Свиридов, 31.
 Максим Коптев, 22. Бесик Микая, 25. - Никита Шпигарь, 20.
 
Удары (в створ): 16 (9) – 24 (16).
 
 
 

Источник — Sport.ua

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