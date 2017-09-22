Кубок УЕФА: 27-летний арбитр из Бельгии дебютирует на играх Продэксима

Стали известны арбитры и официальные представители УЕФА на матчах основного раунда Кубка УЕФА по футзалу с участием чемпиона Украины херсонского «Продэксима». Команда, возглавляемая заслуженным мастером спорта Игорем Москвичевым, 11-14 октября в сербском городе Крагуевац в группе 3 за три путевки в элитный раунд будет соперничать с латвийским «Никарсом», португальским «Спортингом» и сербским «Экономацем».
На эти матчи со стороны УЕФА назначена официальная делегация из 4-х арбитров, наблюдателя арбитража и делегата УЕФА в таком составе:
- арбитры: Геральд Бауэрнфейнд (Австрия), Хуан Боелен (Бельгия), Фредерик Нихолт (Швеция), Тарик Кешо (Босния и Герцеговина)
- наблюдатель арбитража: Массимо Кумбо (Италия)
- делегат УЕФА: Валериу Ионита (Румыния).
Среди четырех арбитров самый известный и авторитетный – это австриец Геральд Бауэрнфейнд. Ему 37 лет, и он входит элит-группу футзальных арбитров ФИФА, которая включает в себя 18 рефери. Категорию ФИФА Бауэрнфейнд имеет с 2007 года, неоднократно работал на матчах финальной части чемпионатов Европы. Был одним из арбитров матча Венгрия – Украина на ЧЕ-2016.
Босниец Тарик Кешо, которому 41 год, и швед Фредерик Нихолт (42 года) входят в группу арбитров, которые имеют вторую категорию, наименее опытный бельгиец Хуан Боелен – ему в июне этого года исполнилось 27 (!) лет, он входит в третью категорию арбитров и будет дебютировать на таком высоком уровне. Любопытно, что его брат-близнец, Вим Боелен, также является арбитром.
Босниец Тарик Кешо, которому 41 год, и швед Фредерик Нихолт (42 года) входят в группу арбитров, которые имеют вторую категорию, наименее опытный бельгиец Хуан Боелен – ему в июне этого года исполнилось 27 (!) лет, он входит в третью категорию арбитров и будет дебютировать на таком высоком уровне. Любопытно, что его брат-близнец, Вим Боелен, также является арбитром.
Итальянец Массимо Кумбо (51 год) – очень авторитетная в судейском футзальном мире персона. Будучи арбитром, работал на матчах чемпионатов Европы 2003, 2005, 2007 и 2010 годов, где дважды (в 2005 и 2010 годах) судил финальные матчи. Кроме того, Кумбо работал на чемпионатах мира 2004 и 2008 годов. В настоящее время Массимо Кумбо возглавляет Национальную службу инспекторов Итальянской ассоциации арбитров.
Делегат УЕФА Валериу Ионита (54 года) с 1992-2002 году был футбольным арбитром, в течение нескольких лет являлся менеджером сборной Румынии по футзалу.
Напомним календарь матчей «Продэксима» в Крагуеваце:
11 октября
19.00 «Спортинг» – «Продэксим»
12 октября
21.30. «Экономац» – «Продэксим»
14 октября
19.00. «Продэксим» – «Никарс»
- время начала всех матчей – киевское.
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ
Источник — Sport.ua
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