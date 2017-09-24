Сенсация уже на старте: дебютант Серии А бьет вице-чемпиона Италии

Из ведущих европейских футзальных чемпионатов самой последней стартовала итальянская Серия А, на старт которой в нынешнем сезоне вышли 14 команд. И это стоит признать успехом руководства итальянского футзала, ведь такого количества команд в Серии А не было с сезона-12/13 годов. Сразу 4 команды получили возможность попробовать себя на высшем уровне – «Песарофано», «Милан Кальчио А5», «Футзал Чистернино» и «Полиспортива Фелди Эболи», однако в каждой из них предостаточно футболистов, которые уже не один сезон играли в Серии А.

Двое дебютантов встречались между собой, и «Милан» в концовке матчах смог дожать «Эболи». Ну, а «Песарофано» и вовсе добился в туре самой крупной победы, возглавив турнирную таблицу. Это, безусловно, неожиданность, но главная сенсация состоялась в Пескаре – вице-чемпион Италии на своей площадке проиграл новичку Серии А.

Заключительная минута матча «Пескара» – «Футзал Чистернино» стала самой драматичной. В этот момент «Пескара» после удаления Матиаса Росы играла в меньшинстве и проигрывала 1:2. Однако за 18 секунд до сирены Дуду Моргадо смело пошел в прессинг на вратаря гостей, отобрал мяч, и ударом из пределов штрафной сравнял счет. Гости, конечно же, переживали, но недолго. Когда на табло уже оставалось чуть менее секунды, после прострела с аута Де Матос переправил мяч в сетку. Главный тренер «Пескары» Фульвио Колини и его подопечные начали апеллировать к арбитрам, что время матча уже истекло, но они взятие ворот зафиксировали – сенсация состоялась!





Едва не расстался с очками на своей площадке и чемпион Италии «Лупаренсе». «Волки» принимали на своей площадке «Лацио», который в нынешнем сезоне возглавил известный в прошлом голкипер Джанфранко Анжелини, который в финале ЧЕ-2003 играл против сборной Украины. При ничейном счете 3:3 хозяева за две минуты до сирены перешли на игру с пятым полевым игроком, и Рамон сильнейшим ударом почти от левой бровки принес «Лупаренсе» 3 очка.

Самая напряженная борьба ожидалась в матче «Лолло Каффе Наполи С5» и «Аква&Сапоне». Обе команды наверняка будут претендовать на футзальное Скудетто, но на старте в очном матче были сильнее неаполитанцы, у которых дублем отметился Алессандро Патиас.

Базовая дата 2-го тура – 30 сентября, но до этой даты сборная Италии совершит выезд в Словакию, где сыграет товарищеские матчи со сборными Испании и Словакии. А из матчей второго тура выделим игру «Каме Доссон» – «Милан Кальчио А5». Только в этой паре друг против друга сыграют команды, которые в стартовом туре добились побед.

1 тур. 22-24 сентября