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Фавориты несут первые потери: Эль Посо Мурсия проиграла Осасуне Магна

2 тур. Рикардиньо своим дублем помог «Мовистар Интеру» взять три очка в Сантьяго-де-Компостелле

  • 24.09.2017 10:04
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lnfs.es, «Барселона Ласса» – «Пальма Футзал»
© lnfs.es, «Барселона Ласса» – «Пальма Футзал»
В чемпионате Испании по футзалу позади остался 2-й тур, после которого в футзальной Примере 4 команды отыграли, набрав в двух играх максимум возможных 6 очков.
 
Среди них – «Леванте». Валенсийцы и в прошлом сезоне неплохо стартовали, выиграв и сыграв вничью, но затем впали в ступор, и до такой степени, что пришлось менять главного тренера, и на эту должность был приглашен Давид Мадрид. В этом же сезоне «левантийцы» и вовсе добились двух побед. И если неделей ранее просто-таки покуражились в матче с «Гран-Канарией», то игра против «Рибера Наварры» получилась куда сложнее. После первого тайма равенство было и по игре, и по счету. А вскоре после перерыва новичок наваррцев, воспитанник «Барселоны Ласса» Сержио Гонсалес открыл счет своим мячам в Примере. «Леванте» в атаках пришлось раскрываться, и хозяева должны благодарить своего голкипера Прието, который несколько раз подчищал грубые провалы своих партнеров. В свою очередь, «Леванте» на 33-й минуте поймал гостей на контратаке, и Сесилио классным ударом поразил девятку. Победу же «Леванте» вырвал на 39-й минуте, когда Маркес сыграл длинную стенку со своим партнером, а забить в пустой угол с двух метров было несложно. 3:2 – и «Леванте» после двух туров лидер Примеры, по разнице забитых и пропущенных опережая испанских грандов.
 
Очень непростой соперник был у «Барселоны Ласса», но первый тайм каталонцы отыграли идеально. Уже в начале матча подопечные Андреу Плазы были не раз близки, чтобы распечатать голкипера «Пальмы Футзал» Карлоса Баррона, но тот отбивал всё. Удалось это сделать лишь на 14-й минуте, когда Диего реализовал 10-тиметровый. Начало было положено, и до перерыва Феррао и Диего (вновь с дабл-пенальти) довели счет до 3:0. Едва начался второй тайм, как уже Феррао оформил дубль. Однако «Пальма Футзал» не рассыпалась, и в середине тайма за три минуты трансформировала счет 4:0 в 4:3! Причем, два из трех мячей были забиты при игре «5 на 4». Каталонцы были уже рядом, но на 34-й минуте сумасшедший мяч после заброса с углового забил Айкардо. Гости продолжили играть с пятым полевым, но результата это не дало. Когда же на последней минуте Карлос Баррон на всех парах побежал в атаку, Адольфо отобрал у него мяч, и по высокой дуге отправил его в пустые ворота.
 
С преимуществом три мяча свой матч тура завершил и «Мовистар Интер». У чемпиона Испании был выезд в Сантьяго-де-Компостеллу, и уже на 1-й минуте Рикардиньо, завершив контратаку, вписал свое имя в протокол матча. Эвертон в середине тайма этот мяч отыграл, но вскоре Гадейя вновь вывел «мовистаровцев» вперед. Ключевыми же в матче стали первые минуты второго тайма, когда по очереди отличились Рафаэль и Бруно Таффи. Игра по сути была сделана, а итог ей подвел Рикардиньо, эффектно при выходе один на один переиграв голкипера «Сантьяго Футзал» Виктора Лопеса.
 
Из трех матчей субботы наиболее интересным был поединок в Мурсии, где хозяева принимали «Осасуну Магна». И уже во втором туре один из трех испанских грандов понес первые очковые потери. Пока не в форме лидер «Эль Посо Мурсии» Мигелин голы подопечным Дуды даются с большим трудом – по количеству созданные моментов хозяева заметно превосходили наваррцев, но пробить Асьера не удавалось. А вот «Осасуна Магна» свой шанс открыть счет не упустила – на 18-й минуте Виктор расчетливым ударом со средней дистанции поразил девятку ворот Феде. После перерыва мурсийцы продолжали не забивать даже в самых убойных моментах. Как результат, были дважды наказаны за расточительность легендарным Хави Эсеверри, который проводит в Примере уже 20-й (!) сезон, и все, кстати, в одной команде. Гол хорвата Мариновича незадолго до финальной сирены был лишь для статистики. 1:3 – и в начале нынешнего сезона «Эль Посо Мурсия» имеет совсем бледный вид, никак не дотягивая до уровня «Барселоны Ласса» и «Мовистар Интера».
 
Несмотря на то, что же в понедельник и вторник сборная Испании в Братиславе сыграет сначала против сборной Словакии, а затем против сборной Италии, никакого перерыва в чемпионате Испании нет. Матчи 3-го тура состоятся 29 сентября-1 октября, и среди них выделим каталонское дерби «Катгаз Энергия» – «Барселона Ласса». Очень непростой матч будет в гостях у «Мовистар Интера» против «Осасуны Магна». «Эль Посо Мурсия» вновь играет дома, на этот раз против «Сарагосы».

22-23 сентября. 2 тур
 
«Леванте» – «Рибера Наварра» – 3:2 (1:1)
 Сена (3), Сесилио (33), Маркес (39) – Хамза (13), Серхио Гонсалес (25)



«Риос Реноваблес Сарагоса» – «О Парруло Ферроль» – 4:2 (3:0)
 Виктор Техель (7,39), Ричи Фелипе (17), Адри Ортего (21) – Дани Монтес (23), Иньиго (33)



«Сантьяго Футзал» – «Мовистар Интер» – 2:5 (1:2)
 Эвертон (10), Антонио Диз (27) – Рикардиньо (1,39), Гадейя (12), Рафаэль (21), Таффи (22)



«Барселона Ласса» – «Пальма Футзал» – 6:3 (3:0)
 Диего (14), Феррао (17,22), Диего (18), Айкардо (34), Адольфо (40) – Парадински (29,30), Давид Пасос (32)



«Пластикос Ромеро Картахена» – «Натурпельет Сеговия» – 5:2 (1:1)
 Рахали (14), Ике (27), Хуанпи (21), Хесус (38), Хосе Карлос (39) – Альварито (19), Буитре (37)



«Эль Посо Мурсия» – «Осасуна Магна» – 1:3 (0:1)
 Маринович (39) – Виктор (18), Эсеверри (33,35)



«Пенискола» – «Гран-Канария» – 5:2 (3:1)
 Хуан Эмилио (6), Мичел (12), Маурисиньо (20), Терри (32,33) – Йерай (16,21)

«Хаэн» – «Катгаз Энергия» – 6:3 (3:1)
 Кампой (9,31), Чино (15,28,38), Яго Мигес (20, автогол) – Шимбинья (13,33), Яго Мигес (38)



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

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