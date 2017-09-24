Фавориты несут первые потери: Эль Посо Мурсия проиграла Осасуне Магна

В чемпионате Испании по футзалу позади остался 2-й тур, после которого в футзальной Примере 4 команды отыграли, набрав в двух играх максимум возможных 6 очков.

Среди них – «Леванте». Валенсийцы и в прошлом сезоне неплохо стартовали, выиграв и сыграв вничью, но затем впали в ступор, и до такой степени, что пришлось менять главного тренера, и на эту должность был приглашен Давид Мадрид. В этом же сезоне «левантийцы» и вовсе добились двух побед. И если неделей ранее просто-таки покуражились в матче с «Гран-Канарией», то игра против «Рибера Наварры» получилась куда сложнее. После первого тайма равенство было и по игре, и по счету. А вскоре после перерыва новичок наваррцев, воспитанник «Барселоны Ласса» Сержио Гонсалес открыл счет своим мячам в Примере. «Леванте» в атаках пришлось раскрываться, и хозяева должны благодарить своего голкипера Прието, который несколько раз подчищал грубые провалы своих партнеров. В свою очередь, «Леванте» на 33-й минуте поймал гостей на контратаке, и Сесилио классным ударом поразил девятку. Победу же «Леванте» вырвал на 39-й минуте, когда Маркес сыграл длинную стенку со своим партнером, а забить в пустой угол с двух метров было несложно. 3:2 – и «Леванте» после двух туров лидер Примеры, по разнице забитых и пропущенных опережая испанских грандов.

Очень непростой соперник был у «Барселоны Ласса», но первый тайм каталонцы отыграли идеально. Уже в начале матча подопечные Андреу Плазы были не раз близки, чтобы распечатать голкипера «Пальмы Футзал» Карлоса Баррона, но тот отбивал всё. Удалось это сделать лишь на 14-й минуте, когда Диего реализовал 10-тиметровый. Начало было положено, и до перерыва Феррао и Диего (вновь с дабл-пенальти) довели счет до 3:0. Едва начался второй тайм, как уже Феррао оформил дубль. Однако «Пальма Футзал» не рассыпалась, и в середине тайма за три минуты трансформировала счет 4:0 в 4:3! Причем, два из трех мячей были забиты при игре «5 на 4». Каталонцы были уже рядом, но на 34-й минуте сумасшедший мяч после заброса с углового забил Айкардо. Гости продолжили играть с пятым полевым, но результата это не дало. Когда же на последней минуте Карлос Баррон на всех парах побежал в атаку, Адольфо отобрал у него мяч, и по высокой дуге отправил его в пустые ворота.

С преимуществом три мяча свой матч тура завершил и «Мовистар Интер». У чемпиона Испании был выезд в Сантьяго-де-Компостеллу, и уже на 1-й минуте Рикардиньо, завершив контратаку, вписал свое имя в протокол матча. Эвертон в середине тайма этот мяч отыграл, но вскоре Гадейя вновь вывел «мовистаровцев» вперед. Ключевыми же в матче стали первые минуты второго тайма, когда по очереди отличились Рафаэль и Бруно Таффи. Игра по сути была сделана, а итог ей подвел Рикардиньо, эффектно при выходе один на один переиграв голкипера «Сантьяго Футзал» Виктора Лопеса.

Из трех матчей субботы наиболее интересным был поединок в Мурсии, где хозяева принимали «Осасуну Магна». И уже во втором туре один из трех испанских грандов понес первые очковые потери. Пока не в форме лидер «Эль Посо Мурсии» Мигелин голы подопечным Дуды даются с большим трудом – по количеству созданные моментов хозяева заметно превосходили наваррцев, но пробить Асьера не удавалось. А вот «Осасуна Магна» свой шанс открыть счет не упустила – на 18-й минуте Виктор расчетливым ударом со средней дистанции поразил девятку ворот Феде. После перерыва мурсийцы продолжали не забивать даже в самых убойных моментах. Как результат, были дважды наказаны за расточительность легендарным Хави Эсеверри, который проводит в Примере уже 20-й (!) сезон, и все, кстати, в одной команде. Гол хорвата Мариновича незадолго до финальной сирены был лишь для статистики. 1:3 – и в начале нынешнего сезона «Эль Посо Мурсия» имеет совсем бледный вид, никак не дотягивая до уровня «Барселоны Ласса» и «Мовистар Интера».

Несмотря на то, что же в понедельник и вторник сборная Испании в Братиславе сыграет сначала против сборной Словакии, а затем против сборной Италии, никакого перерыва в чемпионате Испании нет. Матчи 3-го тура состоятся 29 сентября-1 октября, и среди них выделим каталонское дерби «Катгаз Энергия» – «Барселона Ласса». Очень непростой матч будет в гостях у «Мовистар Интера» против «Осасуны Магна». «Эль Посо Мурсия» вновь играет дома, на этот раз против «Сарагосы».

22-23 сентября. 2 тур